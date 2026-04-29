യഷ്- ഗീതുമോഹന്ദാസ് ചിത്രം ടോക്സിക് ജൂണ് നാലിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തില്ല; റിലീസ് വീണ്ടും മാറ്റി
Published : April 29, 2026 at 12:16 PM IST
യാഷിനെ നായകനാക്കി ഗീതു മോഹന്ദാസ് ഒരുക്കുന്ന ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയില് ഫോര് ഗ്രോണ് അപ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര് കാത്തിരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് വീണ്ടും മാറ്റിയ വിവരമാണ് നിര്മാതാക്കള് പുറത്തുവിടുന്നത്.
2026 ജൂണ് 4 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്നായിരുന്നു അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. വിദേശത്ത് വച്ച് നടന്ന സിനിമാകോണ് ഇവന്റില് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച വലിയ വരവേല്പ്പാണ് റിലീസ് വീണ്ടും മാറ്റിവയ്ക്കാന് കാരണമായത്.
രാജ്യാന്തരതലത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോസ് ചിത്രത്തിന് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നും ഇതിലൂടെ വിപുലമായ ഗ്ലോബൽ റിലീസിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളതെന്നും നിർമാതാക്കൾ പറയുന്നു. ചിത്രത്തിലെ നടനും നിര്മാതാവുമായ യഷ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
‘‘നേരത്തെ 2026 ജൂൺ 4-ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ചിത്രം, പുതിയ തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും. സിനിമാകോണിൽ ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണത്തിന് ലഭിച്ച ശക്തവും പ്രോത്സാഹനപരവുമായ പ്രതികരണത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. ആഗോള വിതരണക്കാരും വ്യവസായ രംഗത്തുള്ളവരും ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നൽകിയത്.
ഈ പ്രതികരണം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിപുലമായ റിലീസിന് അവസരങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റിലീസ് തന്ത്രം പുനരാലോചിക്കാനും പുനഃക്രമീകരിക്കാനും അണിയറ പ്രവർത്തകരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ചില സിനിമകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, മറ്റു ചിലത് നമ്മൾ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമായ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ‘ടോക്സിക്’ അങ്ങനെയൊരു യാത്രയായിരുന്നു. സിനിമാകോണില് ഞങ്ങളുടെ സിനിമ അവതരിപ്പിക്കുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വലിയ പ്രതികരണം കാണുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വിശ്വസിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി വ്യക്തമായി - ഈ സിനിമയ്ക്ക് ലോകമെമ്പാടും അതിന്റെ പൂർണമായ സാധ്യതകളിൽ എത്താൻ അർഹതയുണ്ട്.
ജൂണ് നാലിന് റിലീസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ലോകമെമ്പാടും ഒരേസമയം റിലീസ് ചെയ്യും. ഉടന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്നും പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
ഓരോ ചുവടിലും ഓരോ മാറ്റത്തിലും, നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ എനിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അതിനെ വലിയ കൃതജ്ഞതയോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ചില കഥകൾക്ക് ക്ഷമ ആവശ്യമാണ്. ചില യാത്രകൾക്ക് അത് നിർബന്ധമാണ്. ആസ്വദിക്കാനും ആഘോഷിക്കാനുമുള്ള ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമ", യഷിന്റെ വാക്കുകൾ.
മാര്ച്ച് 19 നായിരുന്നു ടോക്സ് റിലീസ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷങ്ങള് രൂക്ഷമായതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ റീലീസ് നീട്ടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
യഷ്, നയൻതാര, കിയാര അദ്വാനി, ഹുമ ഖുറേഷി, രുക്മിണി വസന്ത്, താര സുതാരിയ എന്നിവര് ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
ഗീതുമോഹന്ദാസിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗീതു മോഹന്ദാസും യഷും ചേര്ന്നാണ്. കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലിഷിലുമായാണ് ഒരേസമയം ചിത്രീകരിച്ചത്. കൂടാതെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ചിത്രം മൊഴിമാറ്റിയും പ്രദർശനത്തിനെത്തും. കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്ന് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.