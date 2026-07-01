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'ഒരുമിച്ച് വരുന്നോ അതോ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നോ'! ടോക്‌സിക്കിലെ 'ലേഡീസ് ആന്‍ഡ് ലേഡീസ്' ആവേശകരമായ ടീസര്‍

കുട്ടികൾ... അകന്നു നിൽക്കുക എന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ടീസര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ സ്‌ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ഈ ടീസറിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്.

LADIES AND LADIES GLIMPSE YASH GEETU MOHANDAS TOXIC A FAIRY TALE FOR GROWN UPS
Ladies & Ladies glimpse (Photo: Toxic Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 4:42 PM IST

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ഷ് -ഗീതു മോഹന്‍ദാസ് ചിത്രം 'ടോക്‌സിക്: എ ഫെയറി ടെയില്‍ ഫോര്‍ ഗ്രോണ്‍ അപ്‌സ്' ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓരോ അപ്‌ഡേറ്റും പുറത്തുവരുമ്പോഴും ആരാധകരുടെ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും വര്‍ധിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ പുതിയ വീഡിയോയായ 'ലേഡീസ് ആന്‍ഡ് ലേഡീസ്' പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

ടോക്‌സിക്കിലെ ഡാര്‍ക്ക് ലോകത്തിലെ ശക്തരായ സ്‌ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ഉദ്വേഗവും നിറഞ്ഞ ഈ വിഡിയോ കഥയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്ന ശക്തരായ സ്‌ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നയൻതാര, കിയാര അദ്വാനി, താര സുതാരിയ, രുക്മിണി വസന്ത്, ഹുമ ഖുറേഷി എന്നിവരുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ ഓരോ ഫ്രെയിമും മികച്ച ദൃശ്യവിരുന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുകയെന്നാണ് ഇത് നല്‍കുന്ന സൂചന. ശക്തമായ കഥാപാത്രമായി നയന്‍താരയും ആകര്‍ഷവും നിഗൂഢവുമായി കിയാരയുടെ കഥാപാത്രവും സ്വതന്ത്രവും ചടുലവുമായ വ്യക്തിത്വത്തോടെ താര സുതാരിയയും എത്തുന്നു. തീക്ഷ്ണണായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രുക്‌മിണി വസന്തയുടെ വരവ്. ഹുമ ഖുറേഷിയും പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കഥ പറയുന്ന ഒരു ആകർഷകമായ വനിതാ വോയ്‌സ് ഓവറും വീഡിയോയുടെ ശക്തിയും സ്വാതന്ത്രവും വിമതസ്വഭാവവും പ്രകടമാക്കുന്നു.

'കുട്ടികൾ... അകന്നു നിൽക്കുക. മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അകന്നു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. മുത്തച്ഛൻമാരും മുത്തശ്ശിമാരും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾ അകന്നു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. മുതുമുത്തച്ഛൻമാരും മുതുമുത്തശ്ശിമാരും സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ മാത്രം കാണുക' എന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെയാണ് വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്.

കെ ജി എഫ് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് ശേഷം യഷ് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം കൂടിയാണ് ടോക്‌സിക്. രണ്ടു ഗെറ്റപ്പുകളിലായി റായ, ടിക്കറ്റ് എന്ന കഥാപാത്രമായുമാണ് വേഷമിടുന്നത്. എട്ടു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം താടിയെടുത്ത യഷിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും ഏറെ തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ചിരുന്നു. യഷ് ഇരട്ട വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്നതറഞ്ഞതു മുതല്‍ ഏറെ കൗതുകവും പ്രതീക്ഷയും ആരാധകര്‍ക്കുണ്ട്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ ഞൊടിയിടയിലാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായത്.

കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരേസമയം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 'ടോക്‌സിക്', ഹിന്ദി, തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം ഭാഷകളിലും റിലീസ് ചെയ്യും.ഓഗസ്റ്റ് 26 ബുധനാഴ്ച ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും കെ.വി.എൻ. പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ടോക്‌സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്പ്‌സ്' .

1940 കള്‍ മുതല്‍ 1970 കള്‍ വരെയുള്ള പോസ്റ്റ് കൊളോണിയല്‍ ഗോവയാണ് സിനിമയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലം. മയക്ക് മരുന്ന് മാഫിയയുടെയും അധോലോക സംഘങ്ങളുടെയും വളര്‍ച്ചയും തകര്‍ച്ചയുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ ബിഗ്‌ ബഡ്‌ജറ്റ് ചിത്രമാണ് ടോക്‌സിക് ദി ഫെയറി ടെയ്‌ല്‍ ഗ്രോണ്‍ അപ്. ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങിയ ലയേഴ്‌സ് ഡയസ്, മൂത്തോന്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തില്‍ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ടോക്‌സിക് തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാല്‍വെപ്പാണ്.

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TAGGED:

LADIES AND LADIES GLIMPSE
YASH
GEETU MOHANDAS
TOXIC A FAIRY TALE FOR GROWN UPS
LADIES AND LADIES GLIMPSE

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