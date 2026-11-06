ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട കഥാപാത്രം!രാവണനാകാൻ കുടുംബം എതിർത്തു; തന്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി യഷ്
രാവണനായി അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തിന്? വിമർശനങ്ങൾക്കിടയിലെ തീരുമാനം തുറന്നുപറഞ്ഞ് യാഷ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 5:17 PM IST
ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ' ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററിലെത്തിയതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് സിനിമാസ്വാദകര്. നിതേഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഓപ്പണിങ് ദിവസത്തില് മാത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി 155 കോടി കലക്ഷന് നേടിയ ചിത്രം മികച്ച തുടക്കമാണ് കുറിച്ചത്.
പാന് ഇന്ത്യന് സൂപ്പര്താരം കന്നഡ നടന് യഷ് അവതരിപ്പിച്ച രാവണന് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ആരാധകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിന് പിന്നാലെ രാവണനെ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീനിൽ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ. ഇതോടൊപ്പം രാവണനായി വേഷമിടാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും നടൻ യാഷ് മനസ് തുറന്നു.
രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അതേസമയം ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുന്നതുമായ കഥാപാത്രമാണ് രാവണൻ. അത്തരമൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള യാഷിന്റെ തീരുമാനം സിനിമാലോകത്തും ആരാധകർക്കിടയിലും വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഒരു ജനപ്രിയ താരമെന്ന നിലയിൽ പ്രേക്ഷകർ തന്നെ നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രമായി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. യാഷിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും പോലും രാവണനായി അഭിനയിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഒരു താരമെന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ ഇമേജിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം രാമായണം എന്ന കഥയ്ക്കാണെന്ന് യാഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസ് വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് താരം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
"എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ആരും എന്തിനാണ് രാവണനായി അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചില്ല. ആളുകൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ഒരു ജനപ്രിയ താരമായി കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെറുക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളെ അതേ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കാനും അഭിനന്ദിക്കാനും കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെ, പക്ഷേ കഥ അങ്ങനെയായിരിക്കണം. താരപദവിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ ദിവസാവസാനം നമ്മളാരും രാമായണത്തേക്കാൾ വലുതല്ല", യാഷ് പറഞ്ഞു.
രാവണൻ വെറുമൊരു വില്ലനല്ല
രാവണനെ ഒരു സാധാരണ വില്ലനായിട്ടല്ല താൻ കാണുന്നതെന്നും നിരവധി സങ്കീർണതകളും വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളുമുള്ള കഥാപാത്രമാണിതെന്നും യാഷ് പറയുന്നു. ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും മനസിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
"നമ്മൾ മനസിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, രാവണൻ നേരായ ഒരു വില്ലനല്ല എന്നതാണ്. രാമൻ ഹൃദയം പോലെയാണ്. രാവണൻ തലച്ചോറ് പോലെയും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസും ഹൃദയവും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു സംഘർഷമുണ്ടാകും", യാഷ് വിശദീകരിച്ചു.
ചിത്രത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനിടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും കിരീടവും അണിഞ്ഞ നിമിഷം തനിക്ക് രാവണനായി മാറിയതുപോലെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നും യാഷ് വെളിപ്പെടുത്തി.
"ആ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച നിമിഷം, പ്രത്യേകിച്ച് ആ കിരീടം അണിഞ്ഞപ്പോൾ, എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമായിരുന്നു. അത് ധരിച്ച നിമിഷം ഞാൻ രാവണനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി", താരം പറഞ്ഞു.
സംവിധായകൻ നിതേഷ് തിവാരിയും ചിത്രത്തിലെ നായകനായ രൺബീർ കപൂറും യാഷിന്റെ പ്രകടനത്തെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവണനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ മികച്ച താരപ്രഭാവവും ശക്തമായ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസുമുള്ള ഒരാളെയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് രൺബീർ പറഞ്ഞു. കഥാപാത്രത്തെ പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടെയും സങ്കീർണതകളോടെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ യാഷിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
നായകനും സഹനിർമാതാവുമായി യാഷ്
രാവണനായി അഭിനയിക്കുക മാത്രമല്ല, ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിർമാണത്തിലും യാഷ് പങ്കാളിയാണ്. സ്വന്തം നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസിലൂടെയാണ് താരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായത്. നേരത്തെയും തന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയവും നിർമ്മാണവും ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള താരമാണ് യാഷ്. ഗീതു മോഹന്ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ടോക്സിക്കി'ലും താരം ഈ രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, വൻ ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ്.
4,000 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങിയ 'രാമായണ'
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലച്ചിത്ര സംരംഭമായാണ് 'രാമായണ' ഒരുങ്ങുന്നത്. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന് ആകെ 4,000 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റായി കണക്കാക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിനിടെ യാഷ് തന്നെ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രമോഷൻ തുടങ്ങിയ ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ തുകയെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസ്, ഡിഎൻഇജി, യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി നിര്മിച്ച ചിത്രമാണിത്.
ചിത്രത്തിൽ രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും സായ് പല്ലവി സീതയായും യാഷ് രാവണനായും വേഷമിടുന്നു. രവി ദുബെ ലക്ഷ്മണനായും സണ്ണി ഡിയോൾ ഹനുമാനായും എത്തുന്നു. രാകുൽ പ്രീത് സിംഗ്, അനുപം ഖേർ, അരുൺ ഗോവിൽ, ലാറ ദത്ത, ശോഭന, കുനാൽ കപൂർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലുണ്ട്.
എ.ആർ. റഹ്മാനും ഹാൻസ് സിമ്മറും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒരുക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം 2028ലെ ദീപാവലി റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
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