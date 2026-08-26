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'ആദ്യ പകുതി പോരാ..! പക്ഷേ സർക്കസ് ഫൈറ്റ് പൊളിച്ചു'; യാഷിന്‍റെ ടോക്‌സിക്കിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം

ഓണം റിലീസായി ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഷോ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ സമിശ്ര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

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Movie poster (district.in)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 10:45 AM IST

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Updated : August 26, 2026 at 11:01 AM IST

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രാധകർ ഏറെ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രം 'ടോക്‌സിക്' തീയേറ്ററുകളിലെത്തി. ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഷോ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ സമിശ്ര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. യഷ് നായക വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ നയന്‍താര, ഹുമ ഖുറേഷി, കിയാര അദ്വാനി, താര സുതാരിയ, രുക്‌മിണി വസന്ത് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

കെവിഎന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെയും മോണ്‍സ്‌റ്റര്‍ മൈന്‍ഡ് ക്രിയേഷന്‍സിന്‍റെയും കീഴില്‍ വെങ്കട്ട് കെ നാരായണനും യഷും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി ചിത്രീകരിച്ച സിനിമ മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുഗു, തമിഴ്, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലും ആരാധകർക്ക് കാണാം. ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ 'ടോക്‌സിക്: എ ഫെയറി ടെയില്‍ ഫോര്‍ ഗ്രോണ്‍ അപ്‌സ്'സിനിമയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ.

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യഷിൻ്റെ അഭിനയം, ചിത്രത്തിൻ്റെ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം, രൂപകൽപ്പന, പാട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധി പ്രേക്ഷകരാണ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. അതേസമയം തിരക്കഥയിൽ തൃപ്‌തി തോന്നാത്തവരും ഇക്കട്ടൂത്തിലുണ്ട്. 'ക്വാളിറ്റി സിനിമയാണെങ്കിലും തിരക്കഥ മടുപ്പിച്ചു. ആദ്യ പകുതി കുഴപ്പമാണ്. ആക്ഷൻ സീനുകളെല്ലാം കൃത്രിമമായി തോന്നി. അതേസമയം യഷിൻ്റെയും നടമാരുടെയും അഭിനയം എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണെന്ന്' ഒരു സിനിമാപ്രേമി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

കെജിഎഫ് പോലത്തെ ഒരു സിനിമയല്ലെന്നും ചില പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരിച്ചു. 'സർക്കസ് ഫൈറ്റ് സൂപ്പർ. സ്‌റ്റൈൽ, ഗ്ലാമർ, വയലൻസ് എന്നിവയുണ്ട്. പക്ഷേ ശരിയായ കഥാപാത്ര ആമുഖമോ സംഭാഷണങ്ങളോ ഇല്ല. കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ഒരു വൈകാരിക ബന്ധം തോന്നിയില്ലെന്ന്' ഒരു പ്രേക്ഷകർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. യാഷിൻ്റെ ലുക്കിനെയും സ്‌ക്രീൻ സാന്നിധ്യത്തെയും ഛായാഗ്രഹണം, പ്രോഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ, ആക്ഷൻ എന്നിവയെയും പ്രശംസിച്ച് നിരവധി പേരും രംഗത്ത് എത്തി.

ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സർക്കസ് ഫൈറ്റിന് ആരാധകർ ഏറെയാണ്. യാഷുമൊത്തുള്ള കിയാര അദ്വാനിയുടെ രംഗങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഗീതു മോഹൻദാസിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അതേസമയം ചിലരാകട്ടെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച രീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. യാഷിൻ്റെ ആധിപത്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ സ്ത്രീകളെ പ്രോപ്പർട്ടികളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്.

കര്‍ണാടകയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസാണ് ചിത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റെക്കോഡ് എണ്ണം സ്‌ക്രീനുകളിലും ഷോകളിലുമായാണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയത്. ബെംഗളൂരുവിൽ മാത്രം ആദ്യദിവസം തന്നെ റെക്കോഡ് എണ്ണം ഷോകൾ ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ട് തിയേറ്റർ പ്രദർശനത്തിൽ പുതിയ അടയാളം സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. ആദ്യ ദിവസം ആദ്യ ഷോകളും പ്രത്യേക പ്രദർശനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ആദ്യദിവസം തന്നെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെയുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിത്രം കാണാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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Last Updated : August 26, 2026 at 11:01 AM IST

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