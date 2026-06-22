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ഇത്തവണ ഓണത്തിന് റായയും ടിക്കറ്റുമെത്തും; തിയേറ്റര്‍ തൂക്കാന്‍ യഷ്-ഗീതുമോഹന്‍ദാസ് ചിത്രം; ടോക്‌സിക് റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

കെ ജി എഫ് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് ശേഷം യഷ് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം കൂടിയാണ് ടോക്‌സിക്. രണ്ടു ഗെറ്റപ്പുകളിലായി റായ, ടിക്കറ്റ് എന്ന കഥാപാത്രമായുമാണ് വേഷമിടുന്നത്.

YASH GEETU MOHANDAS TOXIC A FAIRY TALE FOR GROWN UPS ONAM RELEASE MOVIES
Toxic (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 10:05 AM IST

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ഷ്- ഗീതു മോഹന്‍ദാസ് ചിത്രം ടോക്‌സിക്: എ ഫെയറി ടെയില്‍ ഫോര്‍ ഗ്രോണ്‍ അപ്‌സ് എന്ന ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. നേരത്തെ നിരവധി തവണ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്ഷമരായാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചലച്ചിത്രപ്രേമികളുടെ കാത്തിരിപ്പ്.

ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇത്തവണ ഓണത്തിന് മാറ്റുരയ്ക്കാനാണ് യഷ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 26 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുകയെന്നാണ് കെവി എന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രണ്ട് വ്യത്യസ2ത ലുക്കിലുള്ള യഷിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് റിലീസ് തിയതി പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫാദേഴ്‌സ് ഡേയിലാണ് പുതിയ റിലീസ് തീയതി ടോക്‌സിക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ''Honour Thy Father' എന്ന ക്യാപ്ഷനാണ് പോസ്റ്ററിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

കെ ജി എഫ് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് ശേഷം യഷ് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം കൂടിയാണ് ടോക്‌സിക്. രണ്ടു ഗെറ്റപ്പുകളിലായി റായ, ടിക്കറ്റ് എന്ന കഥാപാത്രമായുമാണ് വേഷമിടുന്നത്. എട്ടു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം താടിയെടുത്ത യഷിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും ഏറെ തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ചിരുന്നു. യഷ് ഇരട്ട വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്നതറഞ്ഞതു മുതല്‍ ഏറെ കൗതുകവും പ്രതീക്ഷയും ആരാധകര്‍ക്കുണ്ട്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ ഞൊടിയിടയിലാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായത്.

1940 കള്‍ മുതല്‍ 1970 കള്‍ വരെയുള്ള പോസ്റ്റ് കൊളോണിയല്‍ ഗോവയാണ് സിനിമയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലം. മയക്ക് മരുന്ന് മാഫിയയുടെയും അധോലോക സംഘങ്ങളുടെയും വളര്‍ച്ചയും തകര്‍ച്ചയുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ ബിഗ്‌ ബഡ്‌ജറ്റ് ചിത്രമാണ് ടോക്‌സിക് ദി ഫെയറി ടെയ്‌ല്‍ ഗ്രോണ്‍ അപ്. ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങിയ ലയേഴ്‌സ് ഡയസ്, മൂത്തോന്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തില്‍ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ടോക്‌സിക് തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാല്‍വെപ്പാണ്.

തനതായ റിയസ്റ്റിക് സ്റ്റൈലും മാസ് അപ്പീലും കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് ടോക്‌സിക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വമ്പന്‍ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്. യഷിന് പുറമേ കിയാര അദ്വാനി, ഹുമ ഖുറേഷി, നയൻതാര, താരാ സുതാരിയ, രുക്മിണി വസന്ത് എന്നിവരാണ് സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ എത്തുന്നത്.

വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം വെങ്കട് കെ. നാരായണയും യാഷും ചേർന്ന് KVN പ്രൊഡക്ഷൻസ്, മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് എന്നിവരാണ് നിര്‍മിച്ചത്. ഗീതുമോഹന്‍ദാസും യഷും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്.

ഒരേസമയം കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു എന്നീ ഭാഷാ പതിപ്പും പുറത്തിറങ്ങും. ചിത്രം ആഗോളപ്രേക്ഷകരെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സാങ്കേതികമായി ശക്തമായ ടീമും ചിത്രത്തിനുണ്ട്. ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ രാജീവ് രവി (ഛായാഗ്രഹണം), രവി ബസ്രൂർ (സംഗീതം), ഉജ്വൽ കുൽക്കർണി (എഡിറ്റിംഗ്), ടി.പി. അബിദ് (പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ).

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TAGGED:

YASH
GEETU MOHANDAS
TOXIC A FAIRY TALE FOR GROWN UPS
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