'ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ബഹുമതി'! ആദ്യ ദേശീയ അവാര്ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി യാമി ഗൗതമും കാര്ത്തിക് ആര്യനും
പുരസ്കാര ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന് ഭര്ത്താവും സംവിധായകനുമായ ആദിത്യ ധറും സദസില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 7:40 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: അഭിനയജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി നടി യാമി ഗൗതമും നടന് കാര്ത്തിക് ആര്യനും. ‘ആർട്ടിക്കിൾ 370’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം യാമി ഗൗതം സ്വന്തമാക്കിയത്. ചന്തു ചാമ്പ്യന് എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് കാര്ത്തിക് ആര്യന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ഗുജറാത്തിലെ ഏക്താനഗർ, കെവാഡിയയിൽ ഇന്ന് നടന്ന 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൽ നിന്നാണ് യാമി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റത്തിനും ചടങ്ങ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. പതിവായി ഡൽഹിയിലെ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ നടന്നുവരുന്ന പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ് ആദ്യമായി ഡൽഹിക്ക് പുറത്താണ് ഇത്തവണ സംഘടിപ്പിച്ചത്. സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗുജറാത്തിലെ ഏക്താനഗറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഷകളിലെ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു.
യാമി ഗൗതമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഏറെ വൈകാരികമായ നിമിഷമായിരുന്നു. ഭർത്താവും സംവിധായകനുമായ ആദിത്യ ധറും ചടങ്ങിൽ യാമിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ‘ആർട്ടിക്കിൾ 370’യുടെ സഹനിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ആദിത്യ ധർ.
കറുത്ത സാരിയണിഞ്ഞാണ് യാമി പുരസ്കാരച്ചടങ്ങിനെത്തിയത്. ആദിത്യ ധർ കറുത്ത ബന്ധ്ഗാലായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്.
പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് റെഡ് കാർപെറ്റിൽ സംസാരിച്ച യാമി ദേശീയ പുരസ്കാരം ഒരു നടന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചു. പുരസ്കാരത്തിന്റെ സന്തോഷം ഇപ്പോഴും പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ‘ആർട്ടിക്കിൾ 370’ തനിക്ക് ഏറെ നൽകിയ ചിത്രമാണെന്നും യാമി പറഞ്ഞു.
‘ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ബഹുമതി’
ദേശീയ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലൂടെയും യാമി ഗൗതം സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാകാത്ത നിമിഷമാണിതെന്നും ഈ അംഗീകാരം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ താൻ വിലമതിക്കുമെന്നും യാമി കുറിച്ചു.
"പതിനാലു വർഷമായി അഭിനയരംഗത്ത് തന്റെ കഴിവിനോട് സത്യസന്ധമായി നിലകൊള്ളാനും ആത്മാർഥതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാനും ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്. പ്രതീക്ഷ, ഉത്സാഹം, പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സ്, സിനിമയോടുള്ള അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം എന്നിവ നിറഞ്ഞ യാത്രയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമായാണ് ദേശീയ പുരസ്കാരത്തെ കാണുന്നത്", യാമി വ്യക്തമാക്കി.
" ‘ആർട്ടിക്കിൾ 370’ തനിക്ക് മറ്റൊരു സിനിമ മാത്രമായിരുന്നില്ല അതിന്റെ കഥയിൽ തനിക്ക് ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നെന്നും', യാമി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. "സ്വന്തം നിർമ്മാണ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമയായതിനാൽ ദേശീയ പുരസ്കാരം കൂടുതൽ വൈകാരികവും വ്യക്തിപരവുമായ അംഗീകാരമാണ്", നടി വ്യക്തമാക്കി.
‘ആർട്ടിക്കിൾ 370’ന് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും
യാമി ഗൗതമിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിന് പുറമെ ‘ആർട്ടിക്കിൾ 370’ മികച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിമിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും നേടി. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന് ഇത്തവണത്തെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ ഇരട്ട അംഗീകാരമാണ് ലഭിച്ചത്.
2024-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഹിന്ദി രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് ‘ആർട്ടിക്കിൾ 370’. ആദിത്യ സുഹാസ് ജംഭാലെ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസും ബി62 സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് നിർമ്മിച്ചത്. ജ്യോതി ദേശ്പാണ്ഡെ, ആദിത്യ ധർ, ലോകേഷ് ധർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ.
ചിത്രത്തിൽ യാമി ഗൗതം സ്പെഷ്യൽ ഏജന്റ് സൂണി ഹക്സർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രിയാമണി, അരുൺ ഗോവിൽ, കിരൺ കർമാർക്കർ, രാജ് സുത്ഷി, സുമിത് കൗൾ, രാജ് അർജുൻ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു.
കശ്മീർ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള കഥ
കശ്മീരിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിനായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഫീൽഡ് ഏജന്റായ സൂണി ഹക്സറിന്റെ കഥയാണ് ‘ആർട്ടിക്കിൾ 370’ പറയുന്നത്. ഒരു സുപ്രധാന ഭരണഘടനാ തീരുമാനത്തിന് മുന്നോടിയായി കശ്മീരിൽ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളും രഹസ്യനീക്കങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളെ ആക്ഷൻ ത്രില്ലറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്തും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. യാമി അവതരിപ്പിച്ച സൂണി ഹക്സർ എന്ന കഥാപാത്രവും ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും പ്രകടനവും പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം ജൂലൈ 18നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ജയരാജ് അധ്യക്ഷനായ 11 അംഗ ജൂറിയാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ലഭിച്ച സിനിമാ എൻട്രികൾ വിശദമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ജൂറി പുരസ്കാര ശുപാർശകൾ സമർപ്പിച്ചത്. മികച്ച നടി വിഭാഗത്തിൽ യാമി ഗൗതമിനെയും മികച്ച ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിൽ ‘ആർട്ടിക്കിൾ 370’നെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെയാണ് ചിത്രത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇരട്ട അംഗീകാരം ഉറപ്പായത്.