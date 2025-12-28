ETV Bharat / entertainment

ബാലതാരമായി തുടക്കം, ലാലേട്ടൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 'മകൻ'; തിരിച്ചുവരവിൽ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ യദുകൃഷ്ണൻ

'ജാനകി വേഴ്‌സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള' എന്ന ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിൽ സജീവമാകുന്ന യദുകൃഷ്ണൻ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

Yadhu Krishnan
യദുകൃഷ്ണൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 28, 2025 at 10:48 AM IST

|

Updated : December 28, 2025 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസൻ തിരക്കഥകളുടെ കരുത്തിൽ ബാലതാരമായി വന്ന് പ്രേക്ഷകഹൃദയം കീഴടക്കിയ താരം. 'സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം', 'ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനമെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട യദുകൃഷ്ണൻ, തൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ്. സുരേഷ് ഗോപി ചിത്രം 'ജാനകി വേഴ്‌സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള' എന്ന ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിൽ സജീവമാവുകയാണ് അദ്ദേഹം. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് യദു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.


'മോഹൻലാലിന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മകനാണ്'

മോഹൻലാലിനോടുള്ള തൻ്റെ ആരാധനയെയും അദ്ദേഹവുമായുള്ള സുദൃഢമായ ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് യദുകൃഷ്ണൻ വാചാലനായി. സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം, ഉണ്ണികളേ ഒരു കഥ പറയാം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ മോഹൻലാലിനൊപ്പം ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നു തന്നെ ചേർത്തുവിളിച്ച് മോനേ എന്ന് ലാലേട്ടൻ വിളിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും കണ്ടുമുട്ടിയാൽ മോഹൻലാൽ പെരുമാറുക എന്ന് യദു പറയുന്നു. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാം എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു റീയൂണിയൻ കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ലാലേട്ടൻ മോനേ എന്ന് വിളിച്ച ലാളിത്യം അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് യദു വ്യക്തമാക്കി.

ശ്രീധരൻ്റെ ഒന്നാം തിരുമുറവും ഇന്നും മായാത്ത ഡയലോഗുകളും

മലയാള സിനിമയിൽ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് എപ്പോൾ മുതലാണെന്ന് തനിക്ക് വ്യക്തതയില്ല എന്ന് യദു പറയുന്നു. ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ച എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇപ്പോഴും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട്. ശ്രീധരൻ്റെ ഒന്നാം തിരുമുറവ് എന്ന സിനിമയിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷേ പ്രായമായതിനു ശേഷം അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രങ്ങൾ തനിക്ക് ലഭിക്കാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ടെന്നും യദു.

മിനിസ്ക്രീനിലെ സുൽത്താൻ

സിനിമയിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നുവന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതം ടെലിവിഷൻ മേഖലയിലേക്കും പറിച്ചു നട്ടത്. ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. ഒരു സിനിമാതാരം എന്നതിനേക്കാൾ ടെലിവിഷൻ താരം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പെരുമഴക്കാലം എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു വീട്ടമ്മ തന്നെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അടുത്തുവന്ന് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിച്ചതും. സിനിമകളിൽ സജീവമാകാത്ത എന്നെ ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽ ദിലീപ് അടക്കമുള്ളവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകൾ നൽകിയ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ തള്ളിപ്പറയാൻ ആകില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മമ്മൂക്ക നൽകിയ കൈത്താങ്ങും ജെഎസ്കെയിലെ വഴിത്തിരിവും

തൊമ്മനും മക്കളും അടക്കമുള്ള നിരവധി സിനിമകളിൽ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിച്ചതുമാണ്. ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ആ സിനിമകളുടെ വലിയ വിജയം മൂലമാണെന്ന് യദു പറയുന്നു. തൊമ്മനും മക്കളും എന്ന സിനിമയിൽ തനിക്ക് ഒരു അവസരം നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് സാക്ഷാൽ മമ്മൂക്കയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


ജെഎസ്കെ എന്ന സിനിമ കരിയറിൽ വലിയ വഴിത്തിരിവാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അലസനും പ്രാകൃത സ്വഭാവമുള്ള പൊലീസുകാരനുമായുള്ള വേഷം തനിക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമ തന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നും യദു പറഞ്ഞു.

ജീവിതാനുഭവങ്ങളും സിനിമാനുഭവങ്ങളും രസകരമായി യദു കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ അഭിമുഖം ചുവടെ.

യദുകൃഷ്ണൻ (ETV Bharat)
Last Updated : December 28, 2025 at 10:54 AM IST

TAGGED:

YADHU KRISHNAN
JSK
MOHAN LAL
MAMMOOTTY
YADHU KRISHNAN INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.