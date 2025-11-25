ETV Bharat / entertainment

"പല പൊട്ടത്തരങ്ങളിൽ ഒരു പൊട്ടത്തരം മാത്രമെന്ന് മീനാക്ഷി തിരിച്ചറിയും", വിമര്‍ശിച്ച് ശാരദക്കുട്ടി

മീനാക്ഷിയുടെ ഫെമിനിസം പോസ്‌റ്റിനെ വിമര്‍ശിച്ച് എഴുത്തുകാരി ശാരദക്കുട്ടി. മീനാക്ഷി ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂവെന്നും യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോള്‍ അഭിപ്രായം ഉറപ്പായും മാറ്റിപ്പറയുമെന്നും ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നു. ആണും പെണ്ണും ഒരേ അവകാശങ്ങളുള്ളവരെങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ രണ്ടാണെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി.

Published : November 25, 2025 at 5:20 PM IST

ഫെമിനിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള നടി മീനാക്ഷിയുടെ കുറിപ്പിനെ വിമര്‍ശിച്ച് എഴുത്തുകാരി ശാരദക്കുട്ടി. ആണും പെണ്ണും ഒരേ അവകാശങ്ങള്‍ ഉള്ളവരെങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ രണ്ടാണെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി. ദളിത് അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് മീനാക്ഷി പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്വന്തം ബോധ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതേ യുക്‌തി മാത്രം മതി സ്ത്രീ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാന്‍ എന്നും അവര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.

മീനാക്ഷി ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂവെന്നും യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ഈ അഭിപ്രായം ഉറപ്പായും മാറ്റിപ്പറയുമെന്നും ശാരദക്കൂട്ടി കുറിച്ചു. യഥാർഥ വിദ്യാഭ്യാസം മീനാക്ഷിയെ തിരിച്ചറിവുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ പഠനം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീ അനുഭവങ്ങളുടെ സമാനതകളിലേക്ക് മീനുവിനെ നയിക്കട്ടെയെന്നും അവര്‍ കുറിച്ചു.

"മീനാക്ഷി പണ്ട് പറഞ്ഞതും ടോപ് സിംഗറില്‍ എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചതുമായ പഞ്ഞി - ഇരുമ്പ് തമാശ ഓർക്കുന്നു. ഒരു കിലോ പഞ്ഞിയും ഒരു കിലോ ഇരുമ്പും തൂക്കം ഒന്നാണെങ്കിലും അനുഭവം രണ്ടല്ലേ? ആണും പെണ്ണും ഒരേ അവകാശങ്ങള്‍ ഉള്ളവരെങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ രണ്ടാകുന്നത് പോലെ.

ഫെമിനിസ്‌റ്റാണോ എന്ന സ്വന്തം ചോദ്യത്തിന് മീനാക്ഷി നൽകിയ ഉത്തരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. "ചോദ്യം ഫെമിനിസ്‌റ്റാണോ.... ഉത്തരം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ചെറിയ അറിവിൽ ചെറിയ വാചകങ്ങളിൽ... ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ അതേ അവകാശങ്ങളുള്ള ഒരു പുരുഷനെ അതിൽ (അവകാശങ്ങളിൽ) നിന്നും വിലക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം മൂല്യങ്ങൾ നേടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് എൻ്റെ 'ഫെമിനിസം.'.."

മീനാക്ഷി ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളു. യഥാർഥ ജീവിതം ജീവിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഈ അഭിപ്രായം ഉറപ്പായും മാറ്റി പറയും. ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്‌ടാന്തമുണ്ട്. യഥാർഥ വിദ്യാഭ്യാസം തിരിച്ചറിവുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ പഠനം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീ അനുഭവങ്ങളുടെ സമാനതകളിലേക്ക് മീനുവിനെ നയിക്കട്ടെ. അതിന് പ്രേരണയാകുന്ന മികച്ച അധ്യാപകരെ കിട്ടട്ടെ.

ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ടോപ് സിംഗര്‍ വേദിയിൽ എംജി അങ്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ മാത്രം പറയാവുന്ന പല പൊട്ടത്തരങ്ങളിൽ ഒരു പൊട്ടത്തരമായി മാത്രം എന്ന് മീനാക്ഷി തിരിച്ചറിയും. ദളിത് അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് മീനാക്ഷി പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്വന്തം ബോധ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതേ യുക്‌തി മാത്രം മതി സ്ത്രീ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും. പക്ഷേ, അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മുൻപ് ലഭിച്ച കയ്യടിയും പ്രോത്സാഹനവും കിട്ടില്ല, ജനപ്രിയതയെയും ബാധിക്കും. മറ്റൊരു 'പ്രിയങ്ക'രി മാത്രം ആയിരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കാനാകട്ടെ."- എസ് ശാരദക്കുട്ടി കുറിച്ചു.

