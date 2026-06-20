ആത്മാവ് തൊട്ടറിഞ്ഞ ഈണങ്ങൾ; വിഖ്യാത ഗാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ആരും പറയാത്ത ജീവിതകഥകൾ
ഒരു സിനിമയുടെ കഥാപാശ്ചാത്തലത്തിനും ഇമോഷനും വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ സംഗീതസംവിധായകൻ്റെയോ ഗാനരചയിതാവിൻ്റെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അഭിനേതാക്കളുടെയോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ചിലപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടാം. അത്തരത്തിൽ ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാലോ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 3:03 PM IST
അക്കി വിനായക്
ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു കലാകാരൻ്റെ ആവനാഴിയിലെ വജ്രായുയുധങ്ങൾ. അക്ഷരങ്ങൾക്കും അഭിനയത്തിനും ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇന്ധനമായ ഒരുപാട് കഥകൾ പല വിഖ്യാതരായ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും പ്രേക്ഷകരോട് തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ടാകുമെന്നാണ് വയ്പ്പ്. ഒരു സിനിമയുടെ കഥാപാശ്ചാത്തലത്തിനും ഇമോഷനും വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ സംഗീതസംവിധായകൻ്റെയോ ഗാനരചയിതാവിൻ്റെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അഭിനേതാക്കളുടെയോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ചിലപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടാം. അത്തരത്തിൽ ചില ഗാനങ്ങൾ സംഗീത സംവിധായകരുടെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും ജീവിതവുമായി ഇടകലർന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാലോ.
രാഹുൽ രാജ്
മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ സംഗീത സംവിധായകരിൽ ഒരാൾ. ഹൃദയഹാരിയായ മെലഡി ഗാനങ്ങൾ കൊണ്ടും, മനസ്സിനെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന ആഘോഷ ഗാനങ്ങൾ കൊണ്ടും മലയാള സിനിമയെ സമ്പന്നമാക്കിയ കലാകാരൻ. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പാട്ട്. ആ പാട്ടിന് പിന്നിലെ സ്വന്തം ജീവിതം. ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ച ഒരു അനുഭവം.
ഒട്ടുമിക്ക കലാസൃഷ്ടികൾക്കും പിന്നിൽ കലാകാരൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. അതിപ്പോൾ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി നായകനായ വൈറ്റ് എന്ന സിനിമ എടുത്താല് പരാജയചിത്രം ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ആ ചിത്രത്തിലെ ഒരു വേള എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴും ആ ഗാനം ഒരുപാട് പേർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗാനം സംഭവിച്ചതിന് പിന്നിൽ എൻ്റെ ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വൈറ്റ് എന്ന സിനിമയിലെ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും ജനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വീണ്ടും നെഞ്ചേറ്റും. അത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ആൽബമാണത്. ഒരുവേള എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ സഹോദരി മരണപ്പെടുന്നത്. ഒരു വർഷമായി കാൻസർ ബാധിതയായിരുന്നു. ചേച്ചി അവസാനമായി കേട്ട ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത ഗാനം അതാണ്. വല്ലാത്ത സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ആ ഗാനത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നത്. എൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ മാനസികമായി തകർന്നു നിൽക്കുന്ന സമയം. വിഷമവും പ്രാർഥനയും കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിൽ തളംകെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ഞാൻ അനുഭവിച്ച സങ്കടവും മാനസിക വ്യഥയും ഒരുവേള എന്ന ഗാനത്തിൽ പ്രകടമായി കാണാം.
വാസ്തവത്തിൽ ഒരുവേള എന്ന ഗാനം ഒരു റൊമാൻ്റിക് ഗാനമായി ഒരുക്കാനാണ് സംവിധായകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ. പക്ഷേ സങ്കടത്തിൻ്റെ മൂഡുള്ള ഈ ഗാനം കേട്ടപ്പോൾ സംവിധായകനും നിർമാതാവിനും ഈയൊരു മൂഡ് തന്നെ മതിയെന്നായി. ഒരുപാട് പേർ ആ ഗാനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കൽ ട്രെൻഡ് സെറ്ററായി മാറും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മലയാള സിനിമയിലെ വിഖ്യാത അഭിനേത്രി ഷീലമ്മയ്ക്കും പറയാൻ ഒരു കഥയുണ്ട്.ഷീലയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വിജയ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അശ്വമേധം. 1967ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ ഏഴു സുന്ദരരാത്രികൾ എന്ന ഗാനത്തിന് ഇന്നും ആരാധകരേറെയാണ്. പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികളെ പോലും സ്വാധീനിക്കുന്ന ആ ഗാനം ഒരുപക്ഷേ ആ ഗാനരംഗത്തിൽ പാടി അഭിനയിച്ച ഷീലാമ്മക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമുള്ളതല്ല. മലയാള സിനിമ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രണയ ഗാനം.
ഷീലാമ്മയുടെ സഹോദരിയാണ് ശരണ്യ. സ്വന്തം അമ്മയോട് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു സഹോദരിയോട്. അശ്വമേധം എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഇടവേളകളിൽ ഇരുവരും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുമിച്ച് യാത്രകൾ ചെയ്തു. ഏഴു സുന്ദരരാത്രികൾ എന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്നത് ഷീല അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് ഏഴു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാടുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലാണ്. പൂർണ അർഥത്തിലുള്ള പ്രണയമാണ് ഭാവം. എന്നാൽ ഈ ഗാനം ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷീലാമ്മയുടെ സഹോദരി ശരണ്യ ആശുപത്രിയിലാകുന്നത്.
അന്ന് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ, വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടാണ് മലയാള സിനിമകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. സഹോദരി ആശുപത്രിയിൽ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഷീലാമ്മ ഷൂട്ടിങ് നിർത്തി പോകും. ഇനി അഥവാ ഷൂട്ടിങ് നിർത്തി പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രണയഭാവം അഭിനയിക്കാൻ ഷീലയ്ക്ക് ആകില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഈ വിവരം ഷീലാമ്മയിൽ നിന്നും മറച്ചുവച്ചു. അന്ന് ടെലഫോൺ തന്നെ അപൂർവമായ കാലഘട്ടമാണ്. പാട്ടിൻ്റെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞശേഷമാണ് ഷീലാമ്മ സഹോദരി ആശുപത്രിയിലായ വിവരം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോഴേക്കും സഹോദരി മണിക്കൂറുകൾക്കു മുൻപ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിരുന്നു. ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി എന്ന അവസ്ഥയാണ് കാരണം. അതോടെ ഷീലാമ്മ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു ഗാനമാണ് ഏഴു സുന്ദര രാത്രികൾ ഏകാന്ത സുന്ദരരാത്രികൾ... പിൽക്കാലത്ത് പല അഭിമുഖങ്ങളിലും ഈ ഗാനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഷീലാമ്മ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് ഡോ. ഷൈന്കുമാര് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മധുരിക്കും ഓർമകളേ മലർമഞ്ചൽ കൊണ്ടുവരൂ... എന്ന ഒരേ ഒരു നാടകഗാനം മതി സി ജെ ആൻ്റോ എന്ന വിഖ്യാത ഗായകനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ. മലയാള സിനിമയിൽ ഒട്ടേറെ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾക്ക് സ്വരം നൽകിയ ഗായകൻ അർബുദബാധയെ തുടർന്നാണ് മരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ ഒട്ടേറെ വിഷാദ ഗാനങ്ങൾക്ക് ശബ്ദമായ ആൾ. അർബുദബാധയെ തുടർന്ന് ഒരു മേജർ സർജറിക്ക് വിധേയനായ സി ജെ ആൻ്റോ തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിയത് പരിമിതികളോടെയായിരുന്നു. അസുഖം പൂർണമായി ഭേദം ആയിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം വേദികളിൽ പാടി. അവസാനം ഒരു ടെലിവിഷൻ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖം സംസാരിച്ചു പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഞാൻ പാടിയ വിഷാദ ഗാനങ്ങളും ആ ഗാനങ്ങളുടെ വരിയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അറം പറ്റി എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു.
താനധികം വൈകാതെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങും എന്ന ധാരണ സി ജെ ആൻ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബഹ്റൈനിലെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം പാടുകയുണ്ടായി." എന്തിന് പാഴ്ശ്രുതി മീട്ടുവതിനിയും..." എന്ന ഗാനമാണ് അദ്ദേഹം ആലപിച്ചതെന്ന് ഡോ ഷൈന്കുമാര് ഓര്ത്തെടുത്തു. അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചതിനുശേഷം ഈയൊരു ഗാനം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനപ്പാഠമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒട്ടേറെ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓർമകളിൽ ഈ ഒരു ഗാനം മാത്രം. മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അപൂർണമായ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗാനത്തിലെ പ്രശസ്തമായ രണ്ട് വരികളാണ്. തന്ത്രികൾ പൊട്ടിയ തമ്പുരുവാണെൻ്റെ ജീവിതം...
കന്നഡ, മലയാളം സിനിമകളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഗീതസംവിധായകനാണ് മിഥുൻ മുകുന്ദൻ. താൻ സംഗീതം ഒരുക്കിയ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ഒരു ഗാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമകൾ മിഥുൻ മുകുന്ദൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.കന്നഡ സിനിമയിലെ ജ്വലിക്കുന്ന സൂപ്പർ താരമായിരുന്ന പുനിത് രാജകുമാറിൻ്റെ മായാ ബസാർ എന്ന സിനിമയുടെ സോങ് കമ്പോസിങ് നടക്കുന്നു. തന്നോടൊപ്പം പുനിതും ഒപ്പമുണ്ട്. ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ ട്രാക്ക് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആരെ കൊണ്ട് പാടിക്കാം എന്നായി ചർച്ച. എസ്പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം സാറിലേക്ക് നിർദ്ദേശം എത്തിയപ്പോൾ പുനിത് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ സൂപ്പർതാരം രാജ്കുമാറിനും ചേട്ടൻ ശിവരാജ് കുമാർ എന്ന ശിവണ്ണക്കും വേണ്ടി എസ്പിബി ഗാനം ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാൻഡൽവുഡിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള താരമായിട്ടും പുനിതിന് അങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഗാനമാലപിക്കാൻ എസ് പി ബി സാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം സമ്മതം മൂളി. ഹൈദരാബാദിലെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് പാടി അദ്ദേഹം ട്രാക്ക് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് അയച്ചുതരുകയായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ശബ്ദത്തിൽ പ്രായത്തിൻ്റേതായ വിറയൽ ഒന്നുമില്ല. ഒരു 20 വയസ്സുകാരൻ്റെ എനർജി. പക്ഷേ ഒന്നു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ വേറൊരു വേർഷൻ പിടിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ എസ്പിബി സാറിനോട് പറയും. അദ്ദേഹത്തോട് പാടിയ പാട്ട് തിരുത്തി അയച്ചു തരാൻ പറയാൻ സാധിക്കുമോ, പറയാതെ എങ്ങനെയാ... ഒടുവിൽ ഞാൻ ആവശ്യം എസ്പിബി സാറിനെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം രണ്ട് വേർഷനിലുള്ള ട്രാക്കുകൾ പിന്നീട് പാടി അയച്ചുതന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് സർ എന്നായിരുന്നു. സ്വപ്നതുല്യമായ ദിനങ്ങൾ ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം. എൻ്റെയും പുനിത് രാജകുമാറിൻ്റെയും കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായി മാറി മായാ ബസാറിലെ ലോക മായ ബസാരു എന്ന ഗാനം. പക്ഷേ ആ ഗാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വേദനയാണ്. പുനിതും എസ്പി ബിസാറും ഇപ്പോഴില്ല. അകാലത്തിൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ആ വേർപാടിൻ്റെ വേദന എന്നെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നു. ഈ പാട്ട് എന്നെ വൈകാരികമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു.
ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഗാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ ഗാനരചന എന്ന പ്രൊഫഷൻ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു ഗാനം ഉണ്ടെന്നാണ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച് എഴുതിയ ഗാനം ശ്രീനിവാസൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച, കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത 'പാവം പാവം രാജകുമാരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലേതായിരുന്നു. സിന്ദൂരപ്പൂവേ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്യൂൺ സൃഷ്ടിച്ച് പൂർണമായ വരികൾ എഴുതാൻ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. സിന്ദൂരപ്പൂവ് എന്ന വാക്ക് അവിടെ മാറ്റണം. പക്ഷേ ഞാൻ എന്തു ചിന്തിച്ചാലും സിന്ദൂരപ്പൂവേ എന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിൽ വരുന്നുള്ളൂ. രാത്രികളിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് താമസിച്ചിരുന്ന ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് മുന്നിൽ ഇറങ്ങി നടന്നു. അക്കാലത്തെ ഫിലിം എഡിറ്ററായിരുന്ന, താൻ അമ്പിയണ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾ അപ്പോൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നു. ഉറങ്ങുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യം. 'ഇല്ല ഞാൻ ഗാനരചന അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു' എന്ന് മറുപടി.
തെന്നിന്ത്യ ഒട്ടാകെ ആരാധകരുള്ള മലയാളി സംഗീത സംവിധായകനാണ് ഹിഷാം അബ്ദുൽ വഹാബ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇമോഷണൽ സ്ട്രസ്റ്റിൽ തളച്ചിട്ട സിനിമയായിരുന്നു സൂരി നായകനായി എത്തിയ തമിഴ് ചിത്രം മാമൻ. സിനിമയുടെ ആശയത്തിന് സമാനമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകനായ പ്രശാന്ത് പാണ്ഡ്യരാജ് കഥ വിശദീകരിച്ചു തന്നപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഇമോഷണൽ സ്ട്രസ് തന്നിലുണ്ടായി എന്ന് ഹിഷാം അബ്ദുൽ വഹാബ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മാമൻ എന്ന സിനിമയിൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒപ്പാരി ഗായകരെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പാടാൻ എത്തുന്നവരാണ് ഒപ്പാരി ഗായകർ. ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒപ്പാരി ഗായകരുടെ ഗാനമേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ ഇവർ പാടാൻ എത്തുമ്പോൾ ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു. മരിച്ചയാളുടെ മാമൻ, അച്ഛൻ, അമ്മ, മറ്റു ബന്ധുക്കൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഒപ്പാരി ഗായകർ മരണവീട്ടിൽ ഗാനമാലപിച്ചു തുടങ്ങുക. പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലാണ് പാടുന്നത്. ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു സംഘം കോറസിന് ഒപ്പം ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ ഡ്രംസ് മാത്രം വച്ച് ആകും പാടുക. ചിലപ്പോൾ നാദസ്വരം പോലൊരു ഉപകരണം ഉണ്ടാകും.
നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെയും പ്രണയത്തോടെയും മൂളിനടക്കുന്ന പല പാട്ടുകൾക്ക് പിന്നിലും നാം അറിയാത്ത വിരഹത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും വലിയ കഥകളുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഗാനങ്ങൾ, പലപ്പോഴും അത് സൃഷ്ടിച്ചവരുടെ വലിയ വേദനകളിൽ നിന്നോ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്നോ ആണ് പിറവിയെടുക്കുന്നത്. കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും, പ്രതിഭകൾ മൺമറഞ്ഞുപോയാലും അവർ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ ഈ പാട്ടുകൾ നമ്മോടൊപ്പം എന്നും നിലനിൽക്കും.
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