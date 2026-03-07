ETV Bharat / entertainment

അഭിനയത്തിൽ അസാധ്യം! ഉർവശി മുതൽ നിമിഷ വരെ; വനിതാ ദിനത്തിൽ കാണാം ഈ അഞ്ച് മികച്ച സിനിമകൾ

നിർഭയരായ നായിക കഥാപാത്രങ്ങൾ മുതൽ വൈകാരികമായി ശക്തരായ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരെ മലയാള സിനിമയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വനിതാ ദിനത്തില്‍ ആസ്വദിക്കാം മികച്ച അഞ്ച് സിനിമകള്‍.

സ്‌ത്രീകളെ ആസ്‌പദമാക്കിയ സിനിമ സ്‌ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത കഥാപാത്രങ്ങള്‍ വനിതാ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകള്‍ ഉര്‍വശി നിമിഷ സജയന്‍
Movie (Photo: Posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 7, 2026 at 1:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ലയാള സിനിമ പലപ്പോഴും ശക്തമായ സ്‌ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഇന്ന് കാലം മാറി കഥയും മാറി കഥാപാത്രങ്ങളും മാറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സിനിമയില്‍ സ്‌ത്രീകഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്.

അടുത്തിടെയാണ് സ്‌ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇത്രയും അധികം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. പുതിയ എഴുത്തുകാരും സംവിധായകരും പ്രചോദനാത്മകവും അവിസ്‌മരണീയവുമായ കഥകളിലൂടെ അത്തരം സ്‌ത്രീകളെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

നിർഭയരായ നായിക കഥാപാത്രങ്ങൾ മുതൽ വൈകാരികമായി ശക്താമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരെ, സ്ത്രീകളുടെ ധൈര്യം, പ്രതിരോധം, ദൃഢനിശ്ചയം എന്നിവ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന നിരവധി സിനിമള്‍ മലയാളത്തിലുണ്ട്. 2026 ലെ വനിതാ ദിനത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ശക്തമായ സ്‌ത്രീസാന്നിധ്യമുള്ള അഞ്ച് മലയാള സിനിമകള്‍ നോക്കാം.

1. ഉള്ളൊഴുക്ക്

മലയാളത്തിന്‍റെ അഭിമാന താരങ്ങളായ ഉർവശിയും പാർവതി തിരുവോത്തും തകര്‍ത്തഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് ഉള്ളൊഴുക്ക്. ക്രിസ്റ്റോ ടോമി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തിന് ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. കുട്ടനാടൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രമായിരുന്നു ഉള്ളൊഴുക്ക്.

അക്കാദമി ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചേഴ്‌സ് ആർട്‌സ് ആന്‍ഡ്‌ സയൻസ് ലൈബ്രറിയിൽ ഈ ചിത്രം ഇടം പിടിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വളരെ ചുരുക്കം സിനിമകൾ മാത്രമാണ് അക്കാദമി ഓഫ് മോഷൻ പിച്ചേഴ്‌സ് സയൻസ് ആന്‍ഡ്‌ ആർട്‌സ് ലൈബ്രറിയുടെ ശേഖരത്തിലേക്ക് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ജലവും ജീവിതവും കോര്‍ത്തിണക്കിയ സിനിമയാണ് ഉള്ളൊഴുക്ക്. പേര് പോലെ തന്നെ പുറമെ നിന്ന് നോക്കിയാല്‍ ശാന്തമാണെങ്കിലും ശക്തമായ ഉള്ളൊഴുക്കാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിനും കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കും. 2024 ജൂണില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയാണ് ഉള്ളൊഴുക്ക്. ആഖ്യാനത്തിന്‍റെയും പ്രമേയത്തിന്‍റെയും വ്യത്യസ്‌തകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ തിയേറ്റര്‍ ഹിറ്റായിരുന്നു ഈ ചിത്രം. ഉര്‍വശി എന്ന അസാധാരണ പ്രതിഭയുടെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളു നിറയ്ക്കുന്നത്.

കാമുകനില്‍ നിന്ന് ഗര്‍ഭിണിയാകുന്ന അഞ്ജു(പാര്‍വതി തിരുവോത്ത്) ഒരു യഥാസ്ഥിത കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് ഇത് മറച്ചു വയ്ക്കാനും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. ഇതിനിടയില്‍ സ്വന്തം ഭര്‍ത്താവ് മരണപ്പെടുന്നു. പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.

2. ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ വണ്‍: ചന്ദ്ര

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അഭിമാനമായി മാറിയ ഒരു സൂപ്പര്‍ വുമണ്‍ ചിത്രമാണ് ലോക ചാപ്‌റ്റര്‍ വണ്‍: ചന്ദ്ര. ഡൊമനിക് അരുണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ വലിയ രീതിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പര്‍ഹീറോ ചിത്രമായ മിന്നല്‍ മുരളിക്ക് ശേഷം ചെറിയ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ മാര്‍വല്‍ സിനിമകളോട് കിടപിടിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സൂപ്പര്‍ ഹീറോ സിനിമയാണ് ലോക.

ബെംഗളുരുവിലേക്ക് താമസം മാറുന്ന ചന്ദ്ര എന്ന യുവതിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് കഥ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ചന്ദ്രയുടെ ജീവിതം അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില സംഭവങ്ങളിലൂടെ മാറി മറിയുന്നു. ചന്ദ്രയുടെ ഫ്ലാറ്റിന് എതിര്‍വശത്ത് താമസിക്കുന്ന സണ്ണയും കൂട്ടുകാരുമാണ്. സണ്ണി ചന്ദ്രയെ കാണുകയും പിന്നീട് പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ചന്ദ്രയുടെ നിഗൂഢമായ ജീവിതമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. സണ്ണിക്ക് ചന്ദ്രയോടുണ്ടാകുന്ന നിഷ്‌കളങ്കമായ പ്രണയവും ഇതില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ ചിത്രം ഒരു സൂപ്പര്‍ഹിറോ ചിത്രം എന്നതിനപ്പുറം ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പ്രതിരോധത്തിന്‍റേതുകൂടിയാണ്. ഫാന്‍റസിയും റിയലിസവും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കഥ. മലയാളത്തില്‍ ഫാന്‍റസി ചിത്രങ്ങള്‍ ഒട്ടേറെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോക പോലെയൊന്ന് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശനാണ് ചന്ദ്രയായി എത്തുന്നത്. നസ്‌ലിന്‍ ആണ് സണ്ണിയായി വേഷമിട്ടത്. അസാമാന്യ പ്രകടനമാണ് കല്യാണി ഈ ചിത്രത്തില്‍ കാഴ്‌ചവച്ചത്.

3. ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ

വെറും നൂറു മിനിറ്റില്‍ സങ്കീര്‍ണമായ ചില സമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഏറ്റവും മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ച സിനിമ, അതാണ് ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ. ഒരു ഫാസില്‍ മുഹമ്മദ് ചിത്രം എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത്. സംവിധായകന്‍റെ ഈ കന്നിച്ചിത്രം ലോകോത്തര തലത്തിലേക്ക് മലയാള സിനിമയെ ഒരിക്കല്‍ കൂടി എത്തിച്ചു.

മൂത്ത മകന്‍ കിടക്കയില്‍ മൂത്രമൊഴിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഫാത്തിമ എന്ന വീട്ടമ്മ ഉണക്കാനിട്ട കിടക്കയില്‍ ജബ്ബാര്‍ എന്ന നാട്ടിലെ നായ കയറി കിടക്കുന്നതും മൂത്രമൊഴിച്ചതും ആ കിടക്ക മദ്രസ ഉസ്‌താതും ഭര്‍ത്താവുമായ അഷ്‌റഫിന്‍റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് പിന്നീട് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് ഫാത്തിമയാണ്. വീട്ടിലെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് നടുനിവര്‍ത്തി കിടക്കാനുള്ള കിടക്കായാണ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. കിടക്ക വാങ്ങിക്കണെന്ന് ഭര്‍ത്താവിനോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാള്‍ അത് ചെവികൊള്ളാതെ പോകുകയും ഫാത്തിമയെ പലതവണ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

പിന്നീട് സ്വന്തമായി ഒരു കിടക്ക എന്ന സ്വപ്നത്തെ യഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ ഫാത്തിമ നടത്തുന്ന കഷ്‌ടപ്പാടുകളാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്. ഷംല ഹംസയാണ് ഫാത്തിമ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മികവുറ്റതാക്കിയത്. ഇതിന് 2024 ലെ സംസ്ഥാന മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചു.

4. ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ കിച്ചണ്‍

ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ അടുക്കളയില്‍ കിടന്ന് കഷ്‌ടപ്പെടുന്ന എത്ര സ്ത്രീകളാണുള്ളത്. ഭാര്യ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ചായയും ഊതിക്കുടിച്ച് മൊബൈല്‍ ഫോണും നോക്കി നില്‍ക്കുന്ന എത്ര പുരുഷന്മാരാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. കാലം മാറിയാലും ഇത്തരം ശീലങ്ങള്‍ക്കൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഇപ്പോഴും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെന്നയെന്നതാണ്. അതു തന്നെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ കിച്ചണ്‍ എന്ന സിനിമയും പറയുന്നത്.

ജീവിതം മുഴുവന്‍ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വച്ചു വിളമ്പിയും അവര്‍ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചും സ്വന്തം സ്വപ്‌നങ്ങളെ അടുക്കി വച്ചും ജീവിക്കുന്നവര്‍. ഓരോ പെണ്ണും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോള്‍ കുടുംബത്തിന്‍റെ ഐശ്വര്യമായി കഴിയേണ്ടവളെന്ന ലേബല്‍ പതിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിന് കിട്ടിയ വലിയ അടിയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ കിച്ചണ്‍ എന്ന സിനിമ.

ജിയോ ബേബി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം ഇന്ത്യന്‍ അടുക്കളയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മറ്റു ജോലികള്‍ എട്ടു മണിക്കൂറാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ വീട്ടിലെ ജോലിക്ക് അല്പം വിശ്രമം പോലും ലഭിക്കാതെ വരികയാണ്, ഇതല്ല തന്‍റെ ജീവിതമെന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് തന്‍റെ മാത്രം പണിയല്ല അടുക്കളപണിയെന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം. അല്ലെങ്കില്‍ അതിന്‍റെ ഭീകരത കാണിക്കുന്ന ചിത്രം.

സാധാരണ ഒരു നാട്ടിന്‍പുറമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലം. നിമിഷ സജയനാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ മികച്ച രീതിയിലാക്കിയത്. അത്രയും മനോഹരമായ ചിത്രമാണ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ കിച്ചണ്‍ എന്ന സിനിമ പറയുന്നത്.

5. ജാനകി വി vs സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള

ജാനകി വി vs സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ വലിയ വിവാദങ്ങളും വിമര്‍ശനങ്ങളും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. സീതാദേവിയെ പരാമർശിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ 'ജാനകി' എന്ന പേരിനെതിരെ സെൻസർ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ (സിബിഎഫ്‌സി) എതിർപ്പ്.

ബെംഗളൂരുവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഐടി ജീവനക്കാരിയായ ജാനകി വി (അനുപമ പരമേശ്വരൻ) ഒരു ഉത്സവത്തിനായി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്.

ജാനകിയുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിയായവര്‍ക്ക് വേണ്ടി വാദികാനെത്തുന്ന അഭിഭാഷകനാണ് ഡേവിഡ് ആബേൽ ഡോണോവൻ (സുരേഷ് ഗോപി). ആരാണ് ശരി, ആരാണ് തെറ്റ്? ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്? ജാനകിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എന്നൊക്കെയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

രാജ്യത്തുടനീളം ഇന്നും നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രചോദം ഉത്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവീണ്‍ നാരായണന്‍ ആണ് സംവിധായകന്‍.

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, പിന്തുടരൽ, ഈവ് ടീസിംഗ്, ശാരീരിക ആക്രമണം, ദുരുപയോഗം, സാമൂഹിക അപമാനം, ഗർഭഛിദ്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഈ ചിത്രത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്.

ശക്തമായ സ്‌ത്രീകഥാപാത്രമുള്ള സിനിമകള്‍സ മലയാളത്തില്‍ ഏറെേയുണ്ടെങ്കിലും ഈ വനിതാ ദിനത്തില്‍ ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കാം.

Also Read:ഇത്തവണ കാഴ്‌ചയുടെ പൂക്കാലം; മലയാളം മുതല്‍ കൊറിയന്‍ ഡ്രാമ വരെ, ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത് വമ്പന്‍ റിലീസുകള്‍

TAGGED:

സ്‌ത്രീകളെ ആസ്‌പദമാക്കിയ സിനിമ
സ്‌ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത കഥാപാത്രങ്ങള്‍
വനിതാ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകള്‍
ഉര്‍വശി നിമിഷ സജയന്‍
ലോക വനിതാ ദിനം 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.