ETV Bharat / entertainment

പുഷ്‌പ 2 പ്രീമിയറിനിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് യുവതി മരിച്ച സംഭവം; അല്ലു അർജുന്‍ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സമന്‍സ്

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 23 പേർക്കെതിരെ ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് നേരത്തെ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

SSUES OF PUSHPA 2 PREMIERE WOMAN DIES IN STAMPEDE ALLU ARJUN ARRESTED CITY COURT SUMMONS ALLU ARJUN
Allu Arjun (IANS)
author img

By PTI

Published : June 19, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: സന്ധ്യ തിയേറ്ററിൽ പുഷ്‌പ 2 സിനിമയുടെ പ്രീമിയറിനിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് സ്ത്രീ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട നടന്‍ അല്ലു അർജുന്‍ ഉൾപ്പെടെയുള്ളർക്ക് ജൂൺ 22 ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ സിറ്റി കോടതി സമൻസ് അയച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 23 പേർക്കെതിരെ ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് നേരത്തെ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഡിസംബർ 24 ന് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിന് ശേഷം അല്ലു അർജുൻ ഉൾപ്പെടെ 23 പ്രതികൾക്കും കോടതി സമൻസ് അയയ്ക്കുകയും ജൂൺ 22 ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തിയേറ്റർ ഉടമ, മാനേജർ, ലോവർ ബാൽക്കണി ഇൻ ചാർജ്, ഗേറ്റ് കീപ്പർ എന്നിവരെ കുറ്റപത്രത്തിൽ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള പ്രതികളായും അല്ലു അർജുനെ 11-ാം പ്രതിയായും ഉൾപ്പെടുത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2024 ഡിസംബർ 4 ന് തിയേറ്ററിൽ പുഷ്‌പ 2 സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. ആരാധകർ ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന അല്ലു അർജുന്‍ ചിത്രമാണ് പുഷ്‌പ 2. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുടെ പ്രീമിയർ ഷോയിൽ സന്ധ്യ തിയേറ്ററിലേക്കെത്തിയ അല്ലു അർജുനെ കാണാൻ ആരാധകർ ഒത്തുകൂടിയപ്പോഴുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപ്പെട്ട് 35 കാരിയായ സ്ത്രീ മരിക്കുകയും അവരുടെ എട്ട് വയസുള്ള മകന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അല്ലു അർജുനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന്, മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ചിക്കഡ പള്ളി സ്റ്റേഷനിൽ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) യുടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സിറ്റി പോലീസ് അല്ലു അർജുനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ സംഘത്തിനും തിയേറ്റർ മാനേജ്മെൻ്റിനുമെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു.

2024 ഡിസംബർ 13 ന് കേസിൽ അല്ലു അർജുൻ അറസ്റ്റിലായി തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് അല്ലു അർജുൻ മോചിതനാവുകയും പിന്നീട് സ്ഥിര ജാമ്യം ലഭിച്ചക്കുകയും ചെയ്‌തു.

അല്ലു അർജുനും പുഷ്‌പ 2 ൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കളും മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയിരുന്നു. 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് അല്ലു അർജുന്‍ നഷ്‌ട പരിഹാരം നൽകിയത്. തെലങ്കാന സർക്കാരും കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

Also read:ധനുഷ്- മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ പുറത്ത്; ഇതുവരെ പറയാതിരുന്ന സസ്‌പെന്‍സ് കൂടി അവതരിപ്പിച്ച് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍

TAGGED:

ISSUES OF PUSHPA 2 PREMIERE
WOMAN DIES IN STAMPEDE
ALLU ARJUN ARRESTED
CITY COURT SUMMONS ALLU ARJUN
WOMAN DIES IN STAMPEDE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.