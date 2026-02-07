തമിഴകത്തിന്റെ മനം കവര്ന്ന് അനശ്വര; വിത്ത് ലവ് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രേക്ഷകര്; ആദ്യദിനം ഗംഭീര കലക്ഷന്
February 7, 2026
ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകന് അബിഷന് ജീവിന്തും മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം അനശ്വര രാജനും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച തമിഴ് ചിത്രമാണ് വിത്ത് ലവ്. ആഗോളതലത്തില് ഫെബ്രുവരി ആറിന് ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ആദ്യ ദിനം മുതല് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫിസിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്.
റിലീസ് ദിനത്തില് ആഗോളതലത്തില് നിന്ന് 1.75 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം 1.5 കോടി രൂപയും ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചു. തമിഴില് നിന്ന് മാത്രമായി 1.35 കോടി രൂപയാണ് റിലീസ് ദിനത്തില് തൂത്തുവാരിയത്. തെലുഗുവില് നിന്ന് 15 ലക്ഷമാണ് ആദ്യദിനത്തില് ചിത്രം നേടിയത്. വാരാന്ത്യത്തില് ഇനിയും കലക്ഷന്സ് ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്മാരുടെയും സിനിമ അണിയറ പ്രവര്ത്തകരുടെയും വിലയിരുത്തല്. സ്കൂള്കാല പ്രണയവും പഴയകാല ഓര്മകളുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം യുവാക്കളെ കൂടുതല് ആകര്ഷിക്കുേമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്.
ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്
|Worldwide
|India Net
|India Gross
|Overseas
|Verdict
|₹ 1.75 Cr
|₹ 1.5 Cr
|₹ 1.75 Cr
|₹ 0 Cr
|None
സ്കൂള് കാലവും സൗഹൃദവും പ്രണയമൊക്കെ കോര്ത്തിണക്കി ഒരുക്കിയ റൊമാന്റിക് കോമഡി എന്റര്ടെയ്നര് ചിത്രമാണ് വിത്ത് ലവ്. രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സിനിമയല് രണ്ടു ഗെറ്റപ്പില് അബിഷനും അനശ്വരയും എത്തുന്നുണ്ട്.
മോനിഷ എന്നാണ് അനശ്വര രാജന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. സത്യയായി എത്തുന്നത് അബിഷനും. പ്രേക്ഷകരെ സ്കൂള് കാലഘട്ടത്തിലേക്കും പ്രണയത്തിലേക്കും പഴയകാല ഓര്മകളിലേക്കുമൊക്കെ ചിത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അബിഷന്റെ അഭിനയ മികവുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ ചിത്രമാണിതെന്ന് തോന്നുകയില്ലെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അനശ്വരയും അബിഷനും തമ്മിലുള്ള കെമസ്ട്രി ഓണ് സ്ക്രീനില് ഗംഭീരമായിരുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്.
ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഡേറ്റിലൂടെയാണ് സത്യയും മോനിഷയും പരിചയപ്പെടുന്നത്. സംസാരത്തിനിടെ ഇരുവരും ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. പിന്നീടുള്ള സ്കൂള് ഓര്മകളും പ്രണയങ്ങളുമൊക്കെയായി പ്രേക്ഷകരെ സിനിമ പിടിച്ചിരുത്തുന്നുണ്ട്.
പഴയ കാലത്തിലേക്കുള്ള ആ യാത്രയിൽ അവർക്കിടയിലെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയും, പഴയ ഓർമ്മകളും ഇന്നത്തെ സ്നേഹവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കഥയുടെ മുഖ്യധാരയാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ, കഴിഞ്ഞകാലം വിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് സിനിമ മറുപടി തേടുന്നത്.
ഹരീഷ് കുമാര്, കാവയ അനില്, സച്ചിന് തേനി മുരുകന് എന്നിവരാണ് മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങള്. മധന് എന്ന നവാഗതനായ സംവിധാകനാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയത്. സൗന്ദര്യ രജനീകാന്ത് ആണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചത്.
