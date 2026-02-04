ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം, വമ്പന് ദൃശ്യവിരുന്ന്! വാരണാസി രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാണോ? മറുപടിയുമായി എസ് എസ് രാജമൗലി
വലിയ അപകടകാരിയായ കുംഭ എന്ന വില്ലന് വേഷത്തിലാണ് വാരണാസിയില് പൃഥ്വിരാജ് എത്തുന്നത്.
മഹേഷ് ബാബുവിനെ നായകനാക്കി എസ് എസ് രാജമൗലി ഒരുക്കുന്ന പാന് ഇന്ത്യന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമാണ് വാരണാസി. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം 2027 ഏപ്രില് 7 ആഗോളതലത്തില് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തും. ചിത്രത്തില് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര, പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
'ബാഹുബലി' പോലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കുമോ വാരണാസിയും എത്തുകയെന്നത് നേരത്തെ ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ന്നിരുന്നു. എന്നാല് ഊഹാപോഹങ്ങള്ക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് എസ് എസ് രാജമൗലി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്.
"ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒറ്റ ചിത്രമായിരിക്കും വാരണാസി. സിനിമ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി പുറത്തിറക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് ആലോചിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ആ ആശയം ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു," എന്നായിരുന്നു രാജമൗലിയുടെ മറുപടി.
ചിത്രത്തിന്റെ ഏകദേശം 25 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം ഒരു പുരാണ കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് രാജമൗലി വെളിപ്പെടുത്തി. എനിക്ക് ഇപ്പോള് പറയാന് കഴിയുന്നത് അത്രമാത്രമാണ്, രാജമൗലി വ്യക്തമാക്കി.
രാമായണം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസ കഥകളില് നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്റെ മുന് സൃഷ്ടിക്കളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് വാരണാസി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാമായണത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം നേരിട്ടു ഉള്ക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് നിര്മാതാവ് പറഞ്ഞു.ഇത് ഒരു പ്രചോദനമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രാമായണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രുദ്രയായും ശ്രീരാമനായുമായി ചിത്രത്തില് ഇരട്ട വേഷത്തിലാണ് മഹേഷ് ബാബു എത്തുന്നത്. താന് ശ്രീരാമന്റെ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാല് ആയോധനകല പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വര്ഷത്തെ തീവ്രമായ തയാറെടുപ്പിനും പരിശീലനത്തിനും ശേഷമാണ് ഈ വേഷം ചെയ്യാന് ആരംഭിച്ചതെന്ന് മഹേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ഷോട്ടിനുള്ള ആറ് മാസത്തെ പരിശീലനം ശരിക്കും വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു. മൂന്നുമാസത്തോളം ഇതിനായി കളരി പഠിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും മഹേഷ് ബാബു വ്യക്തമാക്കി.
ആറ് വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ജോനാസിന്റെ ഹോളിവുഡില് നിന്ന് ഇന്ത്യന് സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. 'മന്ദാകിനി' എന്ന കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര എത്തുന്നത്
കുംഭ എന്ന അപകടകാരിയായ വില്ലന് വേഷത്തിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. വീല്ച്ചെയറിലുള്ള വില്ലന് വേഷമാണ് കുംഭ. മുഖം മാത്രം ചലിപ്പിക്കാന് കഴിയുന്ന കുംഭയുടെ ഭീഷണി മുഴുവന് വരുന്നത് ഭാവത്തിലൂടെയാണ്.ശരീരത്തിന് ചലനശേഷിയില്ലെങ്കിലും അയാള് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് പോലും ആര്ക്കും ഊഹിക്കാന് പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ളതാണ്. അത്രയും ഭീകരമായ ഒരു വില്ലനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് അന്റാര്ട്ടിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലുമടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ 15ന് ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ പരിപാടിയിലാണ് സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടർന്ന് സിനിമയുടെ ടീസറും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.
ശ്രീ ദുർഗ ആർട്ട്സ്, ഷോവിങ് ബിസിനസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ കെ.എൽ. നാരായണ, എസ്.എസ്. കർത്തികേയ എന്നിവരാണ് 'വാരണാസി' നിർമിക്കുന്നത്. എം.എം. കീരവാണിയാണ് 'വാരണാസി'യുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. രാജമൗലിയുടെ പിതാവും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.
