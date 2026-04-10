കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ കെട്ടുറപ്പിന്‍റെ കഥ;രണ്ടാം വാരത്തിലും വാഴ 2 ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കത്തിക്കയറുന്നു, എട്ടാം ദിന കലക്ഷന്‍

ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ലോകമെമ്പാടും 104 കോടി രൂപ കലക്ഷന്‍ നേടിയ ഈ ചിത്രം 100 കോടി ക്ലബില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന എക്കാലത്തേയും പതിനഞ്ചാമത്തെ മലയാള ചിത്രമായി മാറി.

VAAZHA 2 BOX OFFICE COLLECTION VAAZHA 2 BIOPIC OF A BILLION BROZ HASHIR VAAZHA 2 MOVIE
Vaazha 2 biopic of a billion bros (Movie Poster)
Published : April 10, 2026 at 11:09 AM IST

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ താരങ്ങള്‍ അണിനിരന്ന വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ്‍ ബ്രോസ് എന്ന എന്ന സിനിമ ആഗോളതലത്തില്‍ തരംഗമാകുന്നു. വെറും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 100 കോടി നേടിയ ചിത്രം രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും തളരാതെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്.

വിപിന്‍ ദാസിന്‍റെ തിരക്കഥയില്‍ നവാഗതനായ സവിന്‍ സായുടെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ഈ ചിത്രം അസാമാന്യ പ്രകടനമാണ് ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല മോളിവുഡിലെ മികച്ച കലക്ഷന്‍ നേടിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളില്‍ വാഴ 2വും ഇടം പിടിച്ചുവെന്നതാണ്.

VAAZHA 2 BOX OFFICE COLLECTION VAAZHA 2 BIOPIC OF A BILLION BROZ HASHIR VAAZHA 2 MOVIE
Vaazha 2 biopic of a billion bros (Movie Poster)

തുടക്കം മുതല്‍ ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും നിരൂപക പ്രശംസയും നേടിയ ഈ ചിത്രം ഒന്‍പതാം നാളിലേക്ക് എത്തി നില്‍ക്കുമ്പോഴും തളരാതെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ആദ്യമായിരിക്കും താരപ്പൊലിമ ഇല്ലാതെ എത്തിയ ഒരു സിനിമ ഞൊടിയിടയില്‍ 100 കോടി കടക്കുന്നത്.

ഏപ്രില്‍ 2 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ റിലിസിനെത്തുന്നത്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ 115.63 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമായി വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 63.48 കോടി രൂപയാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 52.15 കോടി രൂപയും ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടി. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന്‍റെ കണക്ക് നോക്കിയാല്‍ 54.85 കോടി രൂപയാണ്. 13,556 ഷോകളിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

VAAZHA 2 BOX OFFICE COLLECTION VAAZHA 2 BIOPIC OF A BILLION BROZ HASHIR VAAZHA 2 MOVIE
Savin SA (Instagram)

കേരളത്തില്‍ തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും എല്ലാ ഷോയ്ക്കും തിയേറ്റര്‍ നിറഞ്ഞതോടെ കൂടുതല്‍ ഷോകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു വിഭാഗം മാത്രം പ്രേക്ഷകനല്ല, എല്ലാവിധ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ കണ്ടാസ്വദിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഭാഗം തമാശകള്‍ നിറഞ്ഞതാണെങ്കില്‍ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ഇമോഷന്‍സാണ് നിറയുന്നത്. കൂടെപ്പിറപ്പുകളോടുള്ള വൈകാരിക അടുപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം കാണിച്ചു തരുന്നത്.

ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമല്ലവിദേശത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ഗള്‍ഫ് നാടുകളിലെ സിനിമാ പ്രേമികളേയും ആകര്‍ഷിക്കുന്നത് ഹാഷിറിന്‍റെയും സംഘത്തിന്‍റെയും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ്.

ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ലോകമെമ്പാടും 104 കോടി രൂപ കലക്ഷന്‍ നേടിയ ഈ ചിത്രം 100 കോടി ക്ലബില്‍ പ്രവേശിക്കുന്ന എക്കാലത്തേയും പതിനഞ്ചാമത്തെ മലയാള ചിത്രമായി മാറി. മാത്രമല്ല ഒരാഴ്‌യ്ക്കുള്ളില്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ഏകദേശം 38 കോടി നേടിയ മുന്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ ഇരട്ടി വരുമാനമാണ് വാഴ 2 നേടിയിരിക്കുന്നത്.

ആഗോളതലത്തില്‍ 100 കോടി ക്ലബിലെത്തിയ മലയാള ചിത്രങ്ങള്‍

നമ്പര്‍സിനിമആഗോള ഗ്രോസ്
1

ലോക ചാപ്റ്റര്‍ വണ്‍ ചന്ദ്ര

₹ 303.86 Cr
2എമ്പുരാന്‍₹ 266.81 Cr
3മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്സ്₹ 241.03 Cr
4തുടരും₹ 235.38 Cr
52018₹ 180.03 Cr
6ആടുജീവിതം₹ 157.62 Cr
7ആവേശം₹ 154.80 Cr
8സര്‍വം മായ₹ 151.25 Cr
9പുലിമുരുകന്‍₹ 139.50 Cr
10പ്രേമലു₹ 131.50 Cr
11ലൂസിഫര്‍₹ 127.50 Cr
12ആട് 3₹ 119.37 Cr
13എ ആര്‍ എം₹ 107.32 Cr
14വാഴ 2₹ 104 Cr
15മാര്‍ക്കോ₹ 102.55 Cr

ആഗോളതലത്തില്‍ 100 കോടി ഗ്രോസ് നേടുന്ന ആദ്യ മലയാള ചിത്രമായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പുലിമുരുകന്‍. പിന്നീട് 2023 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 2018 എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു 100 കോടി ക്ലബില്‍ എത്തിയ ചിത്രം.

വരും ദിവസങ്ങളിലും വാഴ 2 ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്‌ച വയ്ക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്‍മാരും സിനിമാസ്വാദകരും വിലയിരുത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളാ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ 100 കോടി നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ഈ ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ 200 കോടി ക്ലബിലേക്ക് കുതിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് അസാധാരണമായ നേട്ടമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

VAAZHA 2 BOX OFFICE COLLECTION VAAZHA 2 BIOPIC OF A BILLION BROZ HASHIR VAAZHA 2 MOVIE
Vaazha 2 biopic of a billion bros (Movie Poster)

വാഴ 2 വിനെ കൂടുതല്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്‍റെ കലക്ഷനിലെ വേഗത തന്നെയാണ്. ഒരാഴ്‌ചകൊണ്ട് 100 കോടി പിന്നിട്ട വാഴ 2 മലയാളത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍ 100 കോടി നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമായി മാറി. തുടരും( ആറു ദിവസം), എമ്പുരാന്‍ (രണ്ടു ദിവസം) എന്നിവയാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ഒന്‍പതാം ദിനത്തിലും ശക്തമായ മുന്നേറ്റം തുടരുന്ന വാഴ 2 വരും ദിവസങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി വരുന്ന അവധി ദിവസങ്ങളില്‍ കലക്ഷന്‍ ഉയരാന്‍ തന്നെയാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

