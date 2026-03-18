'അശ്ലീലം നിറഞ്ഞ വരികള്‍';നോറ ഫത്തേഹിയുടെ ഐറ്റം ഡാന്‍സ് നിരോധിക്കണമെന്ന് പരാതി, ഗാന വിവാദത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി രചയിതാവ്

നോറ ഫത്തേഹിയുടെ ഡാൻസ് നമ്പർ നിരോധിക്കണമെന്ന് പരാതി, നടപടിക്കൊരുങ്ങി സിബിഎഫ്‍‌സി.

കെഡി ദ ഡെവിൾ സിനിമ സർസെ നിന്നാ സെരഗ സർസെ കെഡി ദ ഡെവിൾ ഗാന വിവാദം നോറ ഫത്തേഹി സഞ്ജയ് ദത്ത്
കെഡി: ദ ഡെവിൾ (Photo: Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 18, 2026 at 12:59 PM IST

'കെഡി: ദ ഡെവിൾ' എന്ന കന്നഡ ചിത്രത്തിലെ ഗാനം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പരാതി. നോറ ഫത്തേഹിയും സഞ്ജയ് ദത്തും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ച 'സർസെ നിന്നാ സെരഗ സർസെ' എന്ന ഗാനം നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി. ഗാനത്തിലെ വരികൾ അങ്ങേയറ്റം അശ്ലീലമാണെന്നും ദ്വയാർത്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നുമാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്.

അഡ്വക്കേറ്റ് വിനീത് ജിൻഡാലാണ് ഗാനത്തിനെതിരെ സിബിഎഫ്‌സിക്ക് മുൻപാകെ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയത്. ഗാനത്തിലെ വരികളും നൃത്തചലനങ്ങളും പ്രകോപനപരവും ലൈംഗിക ചുവയുള്ളതുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പരാതി.

ഇതിന്‍റെ പകർപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് മന്ത്രാലയത്തിനും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതിയിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കാനാണ് സെൻസർ ബോർഡിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദേശം.

ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) സെക്ഷൻ 294, പോക്സോ (POCSO) നിയമം, ഐടി ആക്ട് എന്നിവ പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പരാതിക്കാരന്‍റെ ആവശ്യം. ഓൾ ഇന്ത്യൻ സിനി വർക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഗാനം നിരോധിക്കണമെന്നും എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് ഗാനം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും ഗാനം അടിയന്തരമായി നിരോധിക്കണമെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

ഗാനം പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും പൊതുമര്യാദകളെ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരാതി കൂടാതെ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് സൈബര്‍ സെല്ലില്‍ മറ്റൊരു പരാതിയും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഗാനം വിവാദമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് വിവിധ ഭാഷകളിലായി ഗാനത്തിന്‍റെ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ യൂട്യൂബില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഗാനത്തിന്‍റെ ക്ലിപ്പുകള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ തോതില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

നോറ ഫത്തേഹിയുടെ നൃത്തവും വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. ഗായകൻ അർമാൻ മാലിക്, സംവിധായകൻ ഒനിർ, നടിയും എംപിയുമായ കങ്കണ റണാവത്ത് എന്നിവർ പാട്ടിനെതിരേ വിമർശനവുമായെത്തി.

. "ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ എനിക്ക് വീണ്ടും കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. കൊമേഴ്സ്യൽ ഗാനരചന ഇത്രയും താഴെപ്പോയതിൽ സങ്കടമുണ്ട്," എന്നാണ് അർമാൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങലിൽ കുറിച്ചത്. പിന്നാലെ, പലരും ഗാനം നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു",ഗായകൻ അർമാൻ മാലിക് പറഞ്ഞു.

കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ധ്രുവ സർജയാണ് നായകന്‍. ഈ പാൻ-ഇന്ത്യൻ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രേം ആണ്. കന്നഡയ്ക്ക് പുറമെ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

അർജുൻ ജന്യയാണ് സംഗീതം. ശിൽപ്പ ഷെട്ടി, വി. രവിചന്ദ്രൻ, രമേഷ് അരവിന്ദ്, റീഷ്മ നാനയ്യ, ജിഷു സെൻഗുപ്ത എന്നിവരാണ് മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ.

അതേസമയം ഗാനവിവാദത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി ഗാനരചയിതാവ് റക്വീബ് ആലം രംഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഹിന്ദി ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ താൻ സ്വന്തമായി എഴുതിയതല്ലെന്നും കന്നഡ വരികളുടെ വിവർത്തനം മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്‌തതെന്നും റക്വീബ് ആലം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെ അവകാശപ്പെട്ടു. തന്‍റെ ഒരു വാക്കു പോലും പാട്ടിന്‍റെ വരികളിലില്ലെന്നും ഗാനരചയിതാവ് വിശദീകരണ കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഗാനത്തിന്‍റെ വരികള്‍ താൻ എഴുതിയതല്ലെന്നും ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകൻ പ്രേം കന്നഡയിൽ എഴുതിയ വരികൾ അതേപടി ഹിന്ദിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തന്‍റെ ഒരു വാക്കുപോലും ആ വരികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

താന്‍ ആദ്യം ഗാനം ചെയ്യാന്‍ വിസമതിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വരികള്‍ സെന്‍സറിങ് പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നുമെന്നും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ലെന്നും കാണിച്ചാണ് വിസമതിച്ചത്. എന്നാല്‍ കന്നഡ വരികള്‍ അതേപടി വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യാനാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിവാദ ഗാനത്തിന്‍റെ പേരില്‍ അപമാനം നേരിടുകയാണ്. അതില്‍ വിഷമമുണ്ട്, പുഷ്‌പയിലേത് പോലെ താന്‍ എഴുതിയ നല്ല വരികള്‍ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നും ഗാനരചയിതാവ് പറഞ്ഞു.

ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അണിയറപ്രവർത്തകർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് വിശദീകരണം തേടി. ഓൾ ഇന്ത്യൻ സിനി വർക്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഗാനം നിരോധിക്കണമെന്നും എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സെൻസർ ബോർഡിനും വാർത്താവിതരണമന്ത്രാലയത്തിനും കത്തയച്ചു. അഭിഭാഷകനായ വിനീത് ജിൻഡാൽ ഗാനത്തിനെതിരേ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറപ്രവർത്തകർ ഗാനത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് യൂട്യൂബിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. മലയാളം ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് ഭാഷയിലെ ഗാനം ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ്.

