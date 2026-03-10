'ആ ഒരു വർഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നു'; ഗോപി സുന്ദറുമായി പിരിയാനുള്ള കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി അമൃത സുരേഷ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 10, 2026 at 11:02 AM IST
മലയാളികള്ക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരിയായ ഗായികയാണ് അമൃത സുരേഷ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ വനിതാ ദിനത്തിലാണ് അമൃത സുരേഷിന്റെ പുതിയ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. സമൂഹത്തില് സ്ത്രീകള് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിഴ എന്ന പേരിലാണ് ഗാനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും താന് നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളും ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് അമൃത ഈ ഗാനം രചിക്കുന്നതും അതിന് ഈണം നല്കുന്നതും. താന് നേരിട്ടതെല്ലാം അമൃത സുരേഷ് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഇതിനിടെയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ സംഗീത സംവിധായകന് ഗോപി സുന്ദറുമായി താന് വേര്പിരിയാനുള്ള കാരണം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമൃത.
ഗേപി സുന്ദറുമായുള്ള ബന്ധത്തില് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് രണ്ടുപേരുമാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട എന്ന തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് അമൃത സുരേഷ് പറഞ്ഞു. തന്റെ അച്ഛന് മരിച്ച സമയത്ത് കൂടെ നിന്നതും കൊള്ളിവച്ചതും ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്നും അമൃത പറഞ്ഞു.
അമൃതയുടെ വാക്കുകള്
‘ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നൂറ് ശതമാനം ഇഷ്ടത്തോടെ എടുത്ത തീരുമാനം ആയിരുന്നു അത്. പുള്ളിയും ഞാനും ഈ ബന്ധം നന്നായി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്റെ ഒരുപാട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു തീരുമാനം ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ മ്യൂസിക് എന്നതുണ്ട്. ഞാൻ ആ സമയത്ത് അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കുറേ വർഷത്തെ വേദനയും ബഹുമാനമില്ലായ്മയും ഉപദ്രവവും കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്കത് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. അന്നും അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്നും എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എനിക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്ത് ഒരു മകനായി അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. അച്ഛന് ഒരു മരുമകൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കർമ്മം ചെയ്യാനും കൊള്ളി വെക്കാനും യോഗം ഉണ്ടാകും. ആ ഒരു വർഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നു പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ മനസിലായി ശരിയാവില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ രണ്ട് പേരും കൂടെയെടുത്ത തീരുമാനമാണ് പിരിയാമെന്നത്. ഇപ്പോഴും പിറന്നാളിനും മറ്റും മെസേജ് ചെയ്യും. വലിയ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ച വികാരം വീണ്ടും കുത്തിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല", അമൃത സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം അമൃതയുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ വലിയ വിവാദങ്ങള്ക്കും സൈബര് ആക്രമണത്തിനൊക്കെ വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു. ഈ സമയങ്ങളില് അമൃത മൗനമായിരുന്നു. എന്നാല് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം താന് നേരിട്ടതെല്ലാം ഈ ഗായിക തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സൈബര് ആക്രമങ്ങള് മൂലം തന്റെ മകള്ക്ക് സ്കൂളില് നേരിടേണ്ടി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചും അമൃത സുരേഷ് അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞിരുന്നു.
''എനിക്കൊരു മോളില്ലേ, ഒരു പ്രായം വരെയൊക്കെ അവളെ ബാധിക്കാതെ പോയിരുന്നു. കുറച്ച് വിവരം വച്ചപ്പോഴേക്കും സ്കൂളില് കുട്ടികളൊക്കെ കളിയാക്കാന് തുടങ്ങി. അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ പറയുന്നത്, എന്തിനാണ് അമ്മയുടെ കൂടെ നില്ക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാന് തുടങ്ങി. അവള്ക്ക് അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താണെന്നും ഞാനെടുത്ത ചോയ്സുകള് എന്തായിരുന്നുവെന്നും. പക്ഷെ സ്കൂളില് വരുമ്പോള് അതൊക്കെ സങ്കടമല്ലേ. എത്രയോ തവണ ഞാനും അഭിരാമിയുമൊക്കെ പ്രിന്സിപ്പാളിനെ പോയി കാണേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് മാറി.'' അമൃത പറഞ്ഞു.
''അങ്ങനൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങള് വന്നതോടെയാണ് ഇനി ഞാന് മിണ്ടാതിരിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാന് തെറ്റുകാരിയായത്. എന്റെ ഒരു കാര്യവും ഞാന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. 14 വര്ഷം മിണ്ടാതിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മിണ്ടാതിരിക്കരുത്, പറയാന് അവസരമുണ്ടെങ്കില് പറയണം. എന്റെ ജീവിതം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണത്. ഒരാള് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് നമ്മളെന്തിനാണ് അത് അംഗീകരിച്ച് നില്ക്കുന്നത്. എനിക്ക് എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും പറയാനുള്ളതും അതാണ്. വെറുതെ എന്തിനാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകള് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നാക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ, എന്നെപ്പോലെ എന്തിനാണ് മണ്ടിയാകുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി എല്ലാവരും വെറുക്കുന്ന ഒരാളാകുന്നത് എന്തിനാണ്?'', എന്നും അമൃത ചോദിച്ചു.
പിഴ എന്ന ഗാനം
വനിതാ ദിനത്തില് അമൃത രചിച്ച് ഈണം നല്കി ആലപിച്ച ഗാനത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ പേരാണ് അമൃതയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നത്. ശരി, തെറ്റുകള് പരിഗണിക്കാതെ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിന്റെ വിരല് ചൂണ്ടുന്നത് സ്ത്രീയുടെ നേര്ക്കാണ് എന്നാണ് ഈ ഗാനത്തിലൂടെ അമൃത പറയുന്നത്. എ ഐ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വിഡിയോ ദൃശ്യവത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
