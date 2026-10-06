പ്രണയവും പ്രായവ്യത്യാസവും; എന്തുകൊണ്ടാണ് നിവിൻ പോളിയുടെ ഏജ് ഗ്യാപ് റൊമാൻസ് ഹിറ്റാകുന്നത്?
'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' തിയേറ്ററില് വലിയ വിജയമാണ് നേടിയത്. ഇതോടെ നിവിന് പോളി ചിത്രത്തിലെ ഏജ് ഗ്യാപ് റൊമാന്സ് എന്നത് പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചയായി മാറി. അത്തരം ചിത്രങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് ഹിറ്റാകുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 3:50 PM IST
സി.വി. സിനിയ
സ്വാഭാവികമായ അഭിനയശൈലിയും നിഷ്കളങ്കമായ ചിരിയും കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ മനസിൽ ഇടം നേടിയ നടനാണ് നിവിൻ പോളി. പ്രേക്ഷകർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന വികാരങ്ങളെ സ്ക്രീനിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ മികവാണ് നിവിനെ മലയാള സിനിമയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹീറോകളിലൊരാളാക്കിയത്. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളില് കൂടുതലും ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രണയത്തെ കുറിച്ചാണ്. ക്യാംപസില് നിന്ന് തുടങ്ങി പക്വമായ പ്രണയകഥകളിലേക്കുമുള്ള ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ യാത്രയെ കുറിച്ചാണ്.
‘പ്രേമ’ത്തിലെ ജോർജും ‘ഓം ശാന്തി ഓശാന’യിലെ ഗിരിയും മുതൽ ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’യിലെ ജസ്റ്റിൻ വരെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള പ്രണയമാണ് നിവിൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ എത്തിയതോടെ നിവിന്റെ റൊമാന്റിക് ഹീറോ ഇമേജിന് മറ്റൊരു മാനം കൂടി ലഭിച്ചു. നിവിൻ പോളിയും മമിത ബൈജുവും അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രായവ്യത്യാസം തന്നെ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഘടകങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.
മലയാള സിനിമയിൽ പ്രായവ്യത്യാസമുള്ള പ്രണയകഥകൾ പുതുമയുള്ളതല്ലെങ്കിലും, ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളെ കഥയുടെ പ്രധാന ഭാഗമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഇപ്പോഴും വിരളമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നായകനും നായികയും തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസം പ്രണയത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിവിൻ പോളിയുടെ റൊമാന്റിക് കഥാപാത്രങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളിലെ പ്രായവ്യത്യാസമുള്ള പ്രണയബന്ധങ്ങളെയും വീണ്ടും പരിശോധിക്കേണ്ടിവരുന്നത്.
"ഇനിയാരും ഏജ്-ഗ്യാപ്പ് റൊമാന്സിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കി ചിത്രം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിലെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയും ഞാന് കവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള് മാത്രമല്ല ഏജ് ഗ്യാപ്പിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കി ചിത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുമ്പ് ഓം ശാന്തി ഓശാനയും പ്രേമവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രേമത്തില് ടീച്ചറെ പ്രണയിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ ഴോണര് നോക്കി ചെയ്യുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ള കഥകള് എനിക്ക് ചെയ്യാനായി വരുന്നതാണ്", ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെ നിവിന് പോളി പറഞ്ഞത്.
വിനോദും ആയിഷയും
നിവിൻ പോളിയുടെ റൊമാന്റിക് ഹീറോ ഇമേജിന്റെ തുടക്കം 'തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്' മുതലാണ്. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ വിനോദ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നിവിൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇഷ തൽവാർ അവതരിപ്പിച്ച ആയിഷയുമായുള്ള വിനോദിന്റെ പ്രണയമായിരുന്നു സിനിമയുടെ പ്രമേയം.
വിനോദും ആയിഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രായവ്യത്യാസമല്ല പ്രധാന വിഷയമായി മാറിയത്. പകരം മതമായിരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ എതിർപ്പും സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് പ്രണയത്തിന് മുന്നിലെ തടസ്സങ്ങൾ. എന്നാൽ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നിവിൻ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസിൽ പതിഞ്ഞത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ, നിഷ്കളങ്കനായ യുവാവായിട്ടായിരുന്നു.
ഏത് മതമായാലും ആ പ്രണയം സഫലീകരിക്കാന് ഒരു സാധാരണക്കാരന് നടത്തുന്ന ആ റിസ്ക് നിവിന് വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിവിന്റെ സ്വഭാവികമായ അഭിനയവും നര്മവും പ്രണയരംഗങ്ങളുമെല്ലാം ചേര്ന്നപ്പോള് ആ താരത്തെ പ്രേക്ഷകര് ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുത്തു.
ജീനയും മാത്യുവും
‘തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്’ നൽകിയ റൊമാന്റിക് ഹീറോ ഇമേജിന് പിന്നാലെ നിവിൻ പോളി അൽഫോൻസ് പുത്രന്റെ ‘നേരം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെത്തി. നസ്രിയ നസീമയായിരുന്നു നായിക. മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രണയവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും സമയത്തോടുള്ള പോരാട്ടവുമാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചത്. പൂർണമായും ഒരു പ്രണയകഥയായി ഒതുങ്ങാതെ കോമഡിയും ത്രില്ലറും പ്രണയവും ചേർത്താണ് ‘നേരം’ മുന്നോട്ട് പോയത്.
ഇവിടെ നിവിന്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്ന, രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, പ്രണയിനിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ യുവാവിന്റെ രൂപമാണ് നിവിൻ അവതരിപ്പിച്ചത്.
പൂജയും ഗിരിയും
നിവിന്റെ റൊമാന്റിക് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചിത്രം ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഓം ശാന്തി ഓശാന’യാണ്. നസ്രിയ നസീം അവതരിപ്പിച്ച പൂജ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രധാനമായും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. നിവിൻ അവതരിപ്പിച്ച ഗിരി മാധവനോട് സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിനിയായ പൂജയ്ക്ക് തോന്നുന്ന കടുത്ത പ്രണയമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
ഇവിടെ പ്രണയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി ‘തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്’നേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. നായകൻ പ്രണയത്തെ പിന്തുടരുന്നതിനേക്കാൾ നായികയാണ് നായകനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത്. പൂജയുടെ കൗമാരത്തിൽ നിന്ന് യുവത്വത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം ഗിരിയോടുള്ള അവളുടെ ഇഷ്ടവും വളരുന്നുണ്ട്.
ഗിരി കൂടുതൽ പക്വതയുള്ള യുവാവായാണ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രണയത്തിലെ പ്രായവും പക്വതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഈ സിനിമയെയും ഉൾപ്പെടുത്താം.
എന്നാൽ ‘ഓം ശാന്തി ഓശാന’യെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രായവ്യത്യാസം എന്നതിലുപരി വ്യത്യസ്ത പ്രായ-പക്വതാ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രണയം എന്ന നിലയിലാണ് കാണേണ്ടത്.
മേരി- മലര്- ജോര്ജ്- സെലിന്
നിവിൻ പോളിയുടെ റൊമാന്റിക് സിനിമകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ‘പ്രേമം’ ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. അൽഫോൻസ് പുത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ജോർജ് ഡേവിഡ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രണയമാണ് പറയുന്നത്.
സ്കൂള് കാലത്തെ പ്രേമം മുതൽ കോളജ് കാലത്തെ പ്രണയവും പിന്നീട് കൂടുതൽ പക്വമായ ജീവിതഘട്ടത്തിലെ പ്രണയവും വരെ ജോർജിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുവരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ‘പ്രേമം’ ഒരു പ്രത്യേക പ്രണയബന്ധത്തിന്റെ കഥ മാത്രമല്ല; ഒരാളുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കാലത്തിനൊപ്പം എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നതിന്റെ കഥ കൂടിയാണ്.
സ്കൂള് കാലഘട്ടത്തില് തനിക്കൊപ്പമുള്ള സഹപാഠിയായ മേരിയോട് തോന്നുന്ന പ്രേമവും കോളജിലെത്തിയപ്പോള് പ്രായത്തേക്കാള് മൂത്ത അധ്യാപികയോടെ തോന്നുന്ന പ്രണയവും പിന്നീട് തന്നെക്കാള് പ്രായത്തേക്കാള് കുറഞ്ഞ സെലിനോട് തോന്നുന്ന പ്രണയമൊക്കെ പ്രേക്ഷകരെ മടുപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
അനുപമ പരമേശ്വരൻ, സായ് പല്ലവി, മഡോണ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ജോർജിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രണയഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പ്രണയത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന യുവാവിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ പക്വതയോടെ കാണുന്ന വ്യക്തിയിലേക്കുള്ള ജോർജിന്റെ യാത്ര നിവിൻ മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
‘പ്രേമം’ വിജയിച്ചത് ഒരു സാധാരണ പ്രണയകഥയായതുകൊണ്ടുമാത്രമല്ല. ജോർജിന്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന ശരീരഭാഷ, വസ്ത്രധാരണം, സംസാരരീതി, മനോഭാവം എന്നിവ നിവിൻ വ്യത്യസ്തമായി അവതരിപ്പിച്ചു.
ശോഭയും ദിനേശനും
ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ’യിലൂടെ നിവിൻ വീണ്ടും ഒരു റൊമാന്റിക് കോമഡി നായകനായി എത്തി. നയൻതാര അവതരിപ്പിച്ച ശോഭയും നിവിന്കറെ ദിനേശനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കഥയുടെ പ്രധാന ഭാഗം.
നിവിന്റെ റൊമാന്റിക് ഹീറോ ഇമേജിന്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് ദിനേശൻ. ‘പ്രേമം’യിലെ ജോർജിന്റെ ഗൗരവമുള്ള പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇവിടെ നർമ്മവും സ്വാർത്ഥതയും ആശയക്കുഴപ്പവും നിറഞ്ഞ നായകനെയാണ് കാണുന്നത്.
ഇവിടെയും പ്രണയം ഒരു എന്നത് പെട്ടെന്ന് ഡയറക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രണയമല്ല. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും മുൻകാല ബന്ധങ്ങളും കുടുംബവും സൗഹൃദവുമെല്ലാം ചേർന്നാണ് കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
ഡെലൂലൂ- പ്രഭേന്ദു- സാദിയ
അഖില് സത്യന് സംവിധാനം ചെയ്ത സര്വം മായ എന്ന ചിത്രത്തിലും പ്രണയവും നര്മവും കോര്ത്തിണക്കിയ ചിത്രമാണ്. തനിക്ക് മാത്രം കാണാന് കഴിയുന്ന നായികയ്ക്ക് നായകനോട് പ്രണയം തോന്നുന്നു. അതുവരെ പ്രണയമൊന്നുമില്ലാതെ ഗിത്താറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രഭേന്ദുവായിട്ടാണ് നിവിന് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.
നിവിനോടൊപ്പം റിയയുടെ കെമസ്ട്രി തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. പ്രീതി മുകുന്ദനാണ് മറ്റൊരു കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്. ഈ കഥാപാത്രത്തിനും പ്രഭേന്ദുവിനും തമ്മില് ഇഷ്ടമുണ്ട്. എന്നാല് തന്നെക്കേള് പ്രായമുള്ള ഒരു നായകനെ നായിക അവരറിയാതെ തന്നെ പ്രണയിക്കുന്നതും പിന്നീട് അവളുടെ മരണവും ആ ആത്മാവ് നായകനെ പിന്തുടര്ന്നു പോകുന്നതുമൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയമായി വരുന്നത്. വളരെ പക്വതയോടെയാണ് ഈ പ്രണയത്തെ നിവിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
ജസ്റ്റിനും ആഷ്ലിയും
നിവിൻ പോളിയുടെ റൊമാന്റിക് കഥാപാത്രങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പുതിയ മാറ്റമാണ് ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ നിവിൻ പോളിയും മമിത ബൈജുവുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
നിവിന്റെ കഥാപാത്രമായ ജസ്റ്റിനും മമിത അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആഷ്ലിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന്. ഇവിടെ പ്രായവ്യത്യാസം വെറുമൊരു പശ്ചാത്തല വിവരം മാത്രമല്ല. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകർ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിൽ അത് കഥയുടെ ഭാഗമാകുന്നു.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ജസ്റ്റിനും ആഷ്ലിക്കും ഇടയിൽ 13 വർഷത്തെ പ്രായവ്യത്യാസമാണ് ചിത്രത്തിൽ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിവിന്റെ മുൻകാല റൊമാന്റിക് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റിൻ ഏറെ വ്യത്യസ്തനാകുന്നു.
നിവിൻ പോളിയും മമിത ബൈജുവും ഒന്നിക്കുന്നത് തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഒരു വശത്ത് വർഷങ്ങളായി റൊമാന്റിക് ഹീറോ എന്ന ഇമേജ് സ്വന്തമാക്കിയ നിവിൻ. മറുവശത്ത് യുവതലമുറയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നായികയായി മാറിയ മമിത.
‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ ഈ രണ്ട് തലമുറകളെ ഒരേ പ്രണയകഥയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചിത്രം ഒരു ഏയ്ജ് ഗ്യാപ് റൊമാന്സ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, മലയാള സിനിമയിലെ നായക-നായിക സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായും കാണാം.
പ്രായവ്യത്യാസത്തെ സിനിമ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു?
പ്രായവ്യത്യാസമുള്ള പ്രണയം സിനിമയിൽ പുതിയ വിഷയമല്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്രായവ്യത്യാസം തന്നെയാണ് പ്രധാന സംഘര്ഷമായി മാറുന്നത്. ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ അതിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായത്.
ജസ്റ്റിനും ആഷ്ലിക്കും ഇടയിലെ ബന്ധം ഒരു സാധാരണ 'നായകൻ-നായിക' പ്രണയമായി മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം, ഇരുവരുടെയും വ്യക്തിത്വങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ബന്ധത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിലേക്കാണ് ചിത്രം ശ്രദ്ധ നൽകുന്നത്.
ഇവിടെ നിവിൻ പോളി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ചെയ്തിരുന്ന കോളജ് വിദ്യാർഥിയോ നിഷ്കളങ്കനായ യുവാവോ അല്ല. ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങളുള്ള, പ്രായത്തിൽ മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്.
അതേസമയം മമിത അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആഷ്ലി യുവത്വത്തിന്റെ ഊർജവും സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉള്ള കഥാപാത്രമാണ്. ഈ വ്യത്യാസമാണ് അവരുടെ ബന്ധത്തിന് പ്രത്യേകത നൽകുന്നത്.
നിവിൻ പോളി ഇത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറുന്നത്
നിവിന് പോളിയുടെ ഇത്രയും വര്ഷത്തെ കരിയറില് പ്രണയം പ്രമേയമായ സിനിമയില് മാത്രമല്ല ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങള് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എബ്രിഡ് ഷൈൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘1983’ നിവിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. രമേശൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള ഒരു തലമുറയുടെ പ്രണയമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
ഇവിടെ പ്രണയം ഒരു പെൺകുട്ടിയോടുള്ളത് മാത്രമല്ല. ക്രിക്കറ്റിനോടും ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളോടുമുള്ള പ്രണയവും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതുപോലെ ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നിവിന് പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
‘ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു’യിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായും ‘കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി’യിൽ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുള്ള കഥാപാത്രമായും 'ബാംഗ്ലൂര് ഡേയ്സി'ലെ കുട്ടനായും പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നില് നിറഞ്ഞാടി. ‘മൂത്തോൻ’യിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത തീവ്രമായ കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചതെങ്കില് ‘പടവെട്ട്’ പോലുള്ള സിനിമകളിലും വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു.
'ഒരു വടക്കന് സെല്ഫി'യില് സിനിമയുടെ പ്രധാന ഘടകം സൗഹൃദവും ഒരു യുവാവിന്റെ സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങളുമാണെങ്കിലും, ഉമേഷിന്റെ പ്രണയവും കഥയിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. നിവിന്റെ സ്വാഭാവിക കോമഡി ടൈമിംഗും സാധാരണ യുവാവിന്റെ ശരീരഭാഷയും പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പഠിച്ചിട്ടും ജോലിയില്ലാത്ത ഉമേഷ് എന്ന കഥാപാത്രമായുമൊക്കെ എത്തിയപ്പോള് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് അത് എളുപ്പത്തില് കണക്ട് ചെയ്യാന് കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
'ജേക്കബിന്റെ സ്വര്ഗരാജ്യ'ത്തില് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന റെന്നിയെയാണ് കണ്ടെതെങ്കില് ‘ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരിടവേള’യിൽ കുടുംബം, രോഗം, ബന്ധങ്ങൾ, പ്രണയം എന്നിവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിവിന് കഥാപാത്രത്തെയാണ് കാണാന് കഴിഞ്ഞത്.
അതേസമയം വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ്’ ആയിരുന്നു നിവിൻ പോളിയുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം. യുവത്വവും സൗഹൃദവും പ്രണയവുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ ചിത്രത്തിലെ പ്രകാശൻ എന്ന കഥാപാത്രം നിവിന് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു ഇടം നേടിക്കൊടുത്തു. ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ സ്വാഭാവികമായ അഭിനയത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ നിവിന് സാധിച്ചു. അങ്ങളെ മലയാളികളുടെ വീട്ടിലെ പയ്യനായി നിവിന് മാറി.
നിവിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചിതമായ ഒരു സാധാരണ യുവാവിന്റെ സ്വഭാവമുണ്ടെന്നതാണ്. വലിയ ഹീറോയിസത്തിനപ്പുറം ആശയക്കുഴപ്പവും വിജയവും പരാജയവുമൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരെയാണ് നിവിൻ പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിച്ചത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് അപ്പുറം ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു തലമുറയുടെ ഓർമയുടെ ഭാഗമാകാറുണ്ട്. നിവിൻ പോളിയുടെ ജസ്റ്റിനും വിനോദും ജോർജും ഗിരിയും ദിനേശനും അത്തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അഭ്രപാളിയിലെ ആ കഥാപാത്രങ്ങള്ക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില് നിവിന് പോളിക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടായത്.