'ചിരി തൊട്ടു ചിലമ്പിട്ടു',പ്രേക്ഷക ഹൃദയം കീഴടക്കിയ പ്രീതി മുകുന്ദന്‍; ആരും തിരിച്ചറിയാതിരുന്നൊരു കാലം, ഞൊടിയിടയില്‍ ബോളിവുഡിലേക്ക്

നിവിന്‍ പോളി നായകനായ സര്‍വം മായ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സാദിയ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് മലയാളികളുടെ ഉള്ളില്‍ ഇടം നേടിയ താരമാണ് പ്രീതി മുകുന്ദന്‍. ആരാണ് ഈ താരം.

Preity Mukhundhan (Photo: Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 5, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
'ചിരി തൊട്ടു ചിലമ്പിട്ടു ചുവടു വെയ്ക്കും, വലം വച്ചു പറക്കുന്ന കുരുവികളെ', സര്‍വം മായ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഈ ഗാനത്തിന് അനായാസ മെയ്‌വഴക്കോടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ മലയാളികള്‍ അത്രപെട്ടെന്ന് മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. മനോഹരമായ ചിരിയുള്ള ആ പെണ്‍കുട്ടി പലരുടെയും മനസിലൂടെ മിന്നിമാഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടയില്‍ എവിടെയോ കണ്ടുമറന്ന മുഖം എന്ന് നമ്മളില്‍ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആരാണ് ഈ പെണ്‍കുട്ടി.

സര്‍വം മായ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ സാദിയ എന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച പ്രീതി മുകുന്ദനാണ് ഈ താരം. തമിഴ്, തെലുഗു ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ നടിയാണ് പ്രീതി മുകുന്ദന്‍. ഇപ്പോഴിതാ തന്‍റെ കരിയറിലെ വലിയ ചുവട് വയ്പ്പിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഈ താരം.

മ്യൂസിക് ആല്‍ബവും മോഡലിങ്ങും

മ്യൂസിക് ആല്‍ബങ്ങളിലും മോഡലിങ്ങുമൊക്കെയായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയ താരമാണ് പ്രീതി. ഡോക്‌ടറായ ഗോപാല്‍ മുകുന്ദന്‍റെ മകള്‍. 2001 ജൂലൈ 30 ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലാണ് ജനിച്ചത്. ബി ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആന്‍ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ബിരുദദാരിയാണ് പ്രീതി.

മാതാപിതാക്കള്‍ രണ്ടുപേരും ഡോക്‌ടര്‍മാരാണ്. കലയുമായി അവര്‍ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് നടി ഒരിക്കല്‍ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും തനിക്ക് കലയോടുള്ള താത്പര്യത്തിന് പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കിയത് അവരാണ്.

നാലാം വയസു മുതല്‍ നൃത്തം അഭ്യസിച്ചു. ഭരതാനാട്യമാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്. മ്യൂസിക് ആല്‍ബങ്ങളും മോഡലിങ്ങുമൊക്കെയായി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് 2024 ല്‍ ശ്രീ ഹര്‍ഷ കൊനുഗതി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഓം ഭീം ഭുഷ് എന്ന തെലുഗു ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മോഹന്‍ലാല്‍, പ്രഭാസ്, അക്ഷയ് കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ കണ്ണപ്പ എന്ന ചിത്രത്തിലും വേഷമിട്ടു. എന്നാല്‍ അന്നൊന്നും പ്രീതിയെ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് റൊമാന്‍റിക് ചിത്രമായ സ്റ്റാറിലൂടെ നടൻ കവിനോടൊപ്പം തമിഴിലേക്കുമെത്തി.

തരംഗമായി മാറിയ ആസൈ കൂടെ

ഇതിനിടെ സായ് അഭ്യാങ്കര്‍ സംഗീതം നല്‍കിയ ആസൈ കൂടെ എന്ന മ്യൂസിക് ആല്‍ബത്തില്‍ അഭിനയിച്ചു. അത് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ തരംഗമായി മാറി. ഈ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ പ്രീതി എന്ന കലാകാരിയെ ആളുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീടാണ് പ്രീതി സിനിമയെ പോലും ഗൗരവമായി കണ്ടു തുടങ്ങിയത്.

2025 ല്‍ നവാഗതനായ ഫൈസല്‍ ഫസിലുദ്ദീന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത മേനേ പ്യാര്‍ കിയാ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഹൃദു ഹാറൂണിനൊപ്പം മലയാളത്തിലുമെത്തി. അന്നും മലയാളികള്‍ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അഖില്‍ സത്യന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന സര്‍വം മായ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ സാദിയ എന്ന വേഷം ചെയ്‌തതോടെയാണ് പ്രീതി മുകുന്ദന്‍ എന്ന പേര് മലയാളികളുടെ കാതുകളില്‍ എത്തിയത്.

നിവിന്‍ പോളിയുടെ തിരിച്ചു വരവ് ആഘോഷമാക്കിയ ഈ ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ 150 കോടി രൂപയിലധികം നേടിയിരുന്നു. ഇതിലെ പ്രീതിയുടെ ഡാന്‍സും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പിട്ടിരുന്നു. മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡിന്‍റെ പരസ്യത്തിലും പ്രീതിയെ ഒട്ടേറെ തവണ മലയാളികള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോഴിതാ ഈ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ താരം ബോളിവുഡിലേക്കും ചുവടു വയ്ക്കുകയാണ്. ഫാന്‍റസി കോമഡി ചിത്രമായ നാഗ്‌സില്ലിയില്‍ കാര്‍ത്തിക് ആര്യന്‍റെ നായികയായാണ് എത്തുന്നതെന്നാണ് വിവരം. സര്‍പ്പമായി കാര്‍ത്തിക്കിന്‍റെ ഇതുവരെ കാണാത്ത വേഷവും ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ആരാധകര്‍ക്ക് കാണാനുവെന്നാണ് വിവരം.

23 കാരിയായ പ്രീതി മുകുന്ദന്‍ തന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ചുവട് വയ്പ്പാണ് ബോളിവുഡിലൂടെ നടത്താന്‍ പോകുന്നത്. മൃഗ്‌ദീപ് സിംഗ് ലാംബയാണ് നാഗ്സില്ല സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സര്‍പ്പ പുരാണങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുക്കുന്ന സിനിമയാണ് നാഗ്സില്ല. നാഗ പഞ്ചമി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

