പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ; ഇന്ന് ലോക സുന്ദരി! മിസ് വേൾഡ് 2026 കിരീടം ചൂടി ജോഹൈറി മോള
റാമ്പിലെ സൗന്ദര്യമല്ല, ക്ലാസ് റൂമിലെ അക്ഷരവെളിച്ചമാണ് എൻ്റെ കരുത്ത്! മിസ് വേൾഡ് 2026 ജേതാവ് ജോഹൈറി മോളയുടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ജീവിതം
Published : September 6, 2026 at 11:12 AM IST
നാ ട്രാങ് (വിയറ്റ്നാം): ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സുന്ദരികൾ മാറ്റുരച്ച 73-ാമത് മിസ് വേൾഡ് 2026 കിരീടം ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ജോഹൈറി മോള സ്വന്തമാക്കി. ശനിയാഴ്ച വിയറ്റ്നാമിലെ മനോഹരമായ തീരദേശ നഗരമായ നാ ട്രാങ്ങിൽ വെച്ച് നടന്ന അതീവ ഗ്ലാമറസ്സായ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിലാണ് ഈ പുതിയ ലോകസുന്ദരിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മിസ് വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ 75-ാം വാർഷികം കൂടിയായ ഈ വർഷത്തെ വേദിയിൽ മുൻ ലോകസുന്ദരി തായ്ലൻഡിൻ്റെ ഓപ്പൽ സുചാത ചുവാങ്ശ്രീ പുതിയ ജേതാവിനെ കിരീടം അണിയിച്ചു.
അവസാന ആറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ മലേഷ്യ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, സ്പെയിൻ, വിയറ്റ്നാം, എറിട്രിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ സുന്ദരിമാരെ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ പിന്നിലാക്കിയാണ് ജോഹൈറി മോള കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടത്. മത്സരത്തിൽ സ്പെയിനിൻ്റെ എലിസബത്ത് റെയ്നെസ് അലാബെർൺ ഒന്നാം റണ്ണറപ്പായും മലേഷ്യയുടെ തനുഷ്യ ചെട്ടി രണ്ടാം റണ്ണറപ്പായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ബിസിനസ് ബിരുദധാരിയും അധ്യാപികയും
ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ സാൻ്റോ ഡൊമിംഗോയിലാണ് ജോഹൈറി ജനിച്ചുവളർന്നത്. പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിഡാഡ് ഇബെറോഅമേരിക്കാനയിൽ (UNIBE) നിന്ന് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഉയർന്ന മാർക്കോടെ ബിരുദം നേടിയ മിടുക്കിയാണ് ജോഹൈറി. കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്ത് വലിയ ജോലികൾ തേടിപ്പോകുന്നതിന് പകരം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് അവർ സമയം കണ്ടെത്തിയത്. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യവും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപിക കൂടിയാണ് നിലവിൽ ഈ ലോകസുന്ദരി.
പിന്നാക്ക കുട്ടികൾക്കായി 'വോയ്സസ് ഓഫ് ടുമാറോ'
ജോഹൈറിയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നത് അവരുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയാണ്. സാമ്പത്തികമായി കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ചേരികളിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും കുട്ടികൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമായി നൽകുന്നതിനായി 'വോയ്സസ് ഓഫ് ടുമാറോ' എന്നൊരു സംഘടന അവർ രൂപീകരിച്ചു.
"നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കേവലം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം പോരാ. അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ലോകത്തെ നേരിടാനുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങളും ലഭിക്കണം. അതിനുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം," എന്നാണ് തൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ജോഹൈറി അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.
മാധ്യമപ്രവർത്തകയും ഗ്ലോബൽ അംബാസഡറും
ഒരു വശത്ത് അധ്യാപനവും പ്രൊഫഷണൽ മോഡലിംഗും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ പ്രശസ്ത അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമമായ 'യൂണിവിഷൻ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ' പ്രത്യേക കറസ്പോണ്ടൻ്റായും ജോഹൈറി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും ഗ്രാമീണ ജനത നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും ആഗോള ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിക്കാൻ ഈ പദവി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആഗോള ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ 'ഗോയ ഗിവ്സിൻ്റെ' ഗുഡ്വിൽ അംബാസഡർ കൂടിയാണ് അവർ.
'നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച അവസരം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുക'
മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന റൗണ്ടുകളിൽ വിധികർത്താക്കളുടെയും ലോകത്തിൻ്റെയും മനസ്സ് കീഴടക്കിയത് ജോഹൈറിയുടെ ലളിതമായ ജീവിതവീക്ഷണമായിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിത മന്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ്...
"ജീവിതത്തിൽ വളരാനും മുന്നേറാനും ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു അവസരമുണ്ടല്ലോ, ആ അവസരം മറ്റൊരാൾക്ക് വെച്ചുനീട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം".
ഒരു സാധാരണ അധ്യാപികയിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് മിസ് വേൾഡ് കിരീടവുമായി ജോഹൈറി മോള നടന്നു കയറുമ്പോൾ, അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഊർജ്ജമായി മാറുകയാണ്.
തിളക്കത്തോടെ ഇന്ത്യൻ സുന്ദരി നികിത പോർവാൾ
മിസ് വേൾഡ് കിരീടത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം ഇത്തവണ ടോപ്പ് 40 ഘട്ടത്തിൽ അവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് റാമ്പിലെത്തിയ നികിത പോർവാൾ മനോഹരമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഫിനാലെ വേദിയിൽ അതിമനോഹരമായ ഫ്ലോറൽ എംബ്രോയ്ഡറിയും ഹാൻഡ് എംബെല്ലിഷ്മെൻ്റും ചെയ്ത സവിശേഷമായ ഒരു കോർസെറ്റ് ഗൗൺ അണിഞ്ഞാണ് നികിത എത്തിയത്.
ടോപ്പ് 40-ൽ എത്തിയതോടെ തുടർച്ചയായി എട്ട് മിസ് വേൾഡ് പതിപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധികൾ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്ന അപൂർവ്വമായ നേട്ടം നിലനിർത്താൻ രാജ്യത്തിനായി. നികിതയുടെ ഈ മികച്ച പ്രകടനത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മിസ് ഇന്ത്യ ഓർഗനൈസേഷൻ ഔദ്യോഗികമായി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു.
"ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയിൽ അതീവ ചാരുതയോടും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടും ഹൃദയശുദ്ധിയോടും കൂടിയാണ് നികിത ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാന നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചതിനും രാജ്യത്തെ ഇത്ര മനോഹരമായി ആഗോളതലത്തിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയതിനും നന്ദി."
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