മലപ്പുറത്തെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അവസരം; സെവൻസ് ഫുട്ബോളിന്റെ ആവേശവുമായി 'വിസിൽ'
ഷാദിൽ നീനു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന്റെ ബാനറിൽ ഷാദിൽ മജീദാണ് 'വിസിൽ' നിർമിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 3:19 PM IST
ഫുട്ബോളിനെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന മലപ്പുറത്തന്റെ മണ്ണിൽനിന്ന് പുതിയൊരു സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നു. മലപ്പുറത്തെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കും കളിക്കാർക്കും കലാകാരന്മാർക്കും അഭിനയിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കികൊണ്ടാണ് 'വിസിൽ' എന്ന സിനിമ എത്തുന്നത്.
സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ പശ്ചാത്തലമാക്കി നവാഗതനായ രാജീവ് കൃഷ്ണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ മലപ്പുറത്ത് ആരംഭിക്കും. ചിത്രത്തിന്റെ ബ്രോഷർ മന്ത്രി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. വിനോദ് ഗുരുവായൂരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. അടുത്ത റംസാൻ കാലത്ത് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ ലക്ഷ്യം.
മലപ്പുറത്തിന്റെ ആവേശകരമായ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ സംസ്കാരത്തെ വലിയ ക്യാൻവാസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'വിസിൽ'. ഫുട്ബോളിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശവും തീവ്രമായ സൗഹൃദവും ജീവിതത്തിലെ സംഭവബഹുലമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയാണ് സിനിമയുടെ കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
ഫുട്ബോൾ ഒരു കായിക വിനോദം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നാടിന്റെ വികാരവും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗവുമാണെന്ന് അടിവരയിടുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളും പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടും. മലപ്പുറത്തെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കും പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാർക്കും സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ അവസരം നൽകുന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
ഷാദിൽ നീനു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന്റെ ബാനറിൽ ഷാദിൽ മജീദാണ് 'വിസിൽ' നിർമിക്കുന്നത്. ഓസ്കാർ ജേതാവ് എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ സംഗീത സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ച കമൽ പ്രശാന്ത് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിൽ സംഗീതസംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു.
ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അണിയറവിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോളിന്റെ ആവേശവും സൗഹൃദത്തിന്റെ തീവ്രതയും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ സംഗീതത്തിനും നിർണായക പങ്കുണ്ടാകും.
തെലുഗു സിനിമാ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ അഷ്കര് അലിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജേതാവ് സൂരജ് ഇ.എസ്. എഡിറ്റിംഗും സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവ് മനോജ് അങ്കമാലി മേക്കപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. പോർച്ചുഗലിലെ അവൻക ഇന്റര്നാഷണല് ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡ് ജേതാവായ വിനോദ് രവീന്ദ്രനാണ് കലാസംവിധാനം.
ഗായത്രി കിഷോർ വസ്ത്രാലങ്കാരവും ഷൈൻ കെ.എസ്. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അഷ്റഫ് ഗുരുക്കൾ ആക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ റിന്നി ദിവാകറാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ. മുരളി ഗിന്നസ് ക്രിയേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറായും ഷഹദ് ഹുസൈൻ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആന്റണി സ്റ്റീഫനാണ് പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ. എ.എസ്. ദിനേശാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പി.ആർ.ഒ.