മേക്കോവറില്‍ കോടികള്‍ വാരിക്കൂട്ടിയ ചിത്രം; തായ് കിഴവി ഒടിടിയിലേക്ക്! എവിടെ കാണാം

ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ച രാധിക ശരത് കുമാര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് തായ് കിഴവി.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 1, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
മിഴ് സിനിമാ ലോകം ഏറെ ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമയാണ് തായ് കിഴവി. സൂപ്പര്‍ താരം ശിവകാര്‍ത്തികേയന്‍ നിര്‍മിച്ച് ശിവകുമാര്‍ മുരുകേശന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തില്‍ രാധിക ശരത് കുമാറാണ് പ്രധാന വേഷത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്.

റിലീസ് ദിനം മുതല്‍ മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ തിയേറ്ററില്‍ മുന്നേറിയ ഈ ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ചവച്ചത്. ഈ വര്‍ഷം റിലീസ് ചെയ്‌ത തമിഴ് സിനിമയില്‍ 60 കോടി എന്ന നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ ഈ ചിത്രം മറി കടക്കുകയും ചെയ്‌തു. വളരെ കുറഞ്ഞ ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങിയത്. ഏകദേശം ഒന്‍പത് കോടി മുതല്‍ പത്ത് കോടി വരെയാണ് ഈ കോമഡി ഡ്രാമ ചിത്രത്തിന്‍റെ മൊത്തം നിര്‍മാണ ചെലവ് എന്നാണ് വിവരം. പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ചിത്രം ഇപ്പോഴിതാ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളോ കോടികളുടെ സെറ്റോ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറിന്‍റെ സാന്നിധ്യമോ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്.

80 വയസ്സുകാരിയായ 'പാവുണുതായി' എന്ന പണമിടപാടുകാരിയായാണ് രാധിക വേഷമിട്ടത്. അത്യാഗ്രഹിയായ ആൺ മക്കൾ പാവുണുതായിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ സ്വന്തം പേരിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനും അതിനെ എതിർക്കുന്നതുമാണ് ചിത്രം പറയുന്ന കഥ. രാധികയുടെ വമ്പന്‍ പ്രകടനത്തിനൊപ്പം സിംഗംപുലി, അരുൾദോസ്, മുനിഷ്കാന്ത്, ബാല ശരവണൻ എന്നിവരുടെ പ്രകടനവും പ്രേക്ഷക പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി.

ഏപ്രില്‍ പത്തുമുതല്‍ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കാണാനാവുക. ഫെബ്രുവരി 27 നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

ആഗോളതലത്തില്‍ 80.82 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം 61.52 കോടി രൂപയും നേടി. വിദേശ കലക്ഷന്‍ 10.35 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 70.47 കോടി രൂപയുമാണ്. തമിഴ് ഗ്രാമീണരുടെ കഥാപരിസരവും അവിടുത്തെ പച്ചയായ ആളുകളുടെയും കഥ പറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം രാധിക ശരത് കുമാറിന്‍റെ കരിയര്‍ ബെസ്റ്റാണെന്നാണ് സിനിമാസ്വാദകരും നിരൂപകരും ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത്.

80 വയസ്സുകാരിയായുള്ള രാധികയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മേക്കപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വമ്പന്മാരെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. ഈ റിയലിസ്റ്റിക് പ്രോസ്തെറ്റിക് മാജിക്കിന് പിന്നിൽ മലയാളിയായ വിനീഷ് വിജയൻ എന്ന യുവാവാണ്.

"ഓരോ ദിവസവും ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നാലുമണിക്കൂർ മുൻപ് മേക്കപ്പിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങണം. രാവിലെ നാലു മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന മേക്കപ്പ് പൂർത്തിയാവുക എട്ട്- ഒൻപതു മണിയോടുകൂടിയാണ്. ഷൂട്ടിങ് വൈകുന്നേരം 6 - 7 മണിയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നരമണിക്കൂർ മേക്കപ്പ് ഇളക്കാനും ആവശ്യമാണ്. ഏകദേശം 20 ദിവസമാണ് രാധിക ശരത് കുമാറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ആറു മണിക്കൂറോളം മേക്കപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവയ്ക്കണമായിരുന്നുവെന്നും", വിനീഷ് വിജയന്‍ ഇടിവിഭാരതിനോട് നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

