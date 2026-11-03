ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്; വീൽചെയറിൽ ഇരുന്ന് ജീവിതം കീഴടക്കി ശ്രീലാൽ, ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിജയകഥ
ചെറുപ്പത്തിൽ പോളിയോ രോഗബാധയെ തുടർന്ന് സാധാരണ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായെങ്കിലും തൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ട് ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ശ്രീലാൽ സ്പ്രിങ് സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 1:07 PM IST
അക്കി വിനായക്
ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേടിയെടുക്കാം എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് വീൽചെയർ ക്രിക്കറ്ററും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ ശ്രീലാൽ നാരായണൻ. ശാരീരിക പരിമിതികൾ ശ്രീലാലിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിലങ്ങുതടിയാകുന്നില്ല. ക്രിക്കറ്റിൽ തൻ്റെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയായ 'സ്പ്രിങ്' തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിച്ചത്. ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഈ വ്യത്യസ്തമായ റൊമാൻ്റിക് ത്രില്ലർ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് നേടുന്നത്.
ചെറുപ്പത്തിൽ പോളിയോ രോഗബാധയെ തുടർന്ന് സാധാരണ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായെങ്കിലും തൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ട് ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ശ്രീലാൽ, ഇന്ത്യൻ വീൽചെയർ പ്രീമിയർ ലീഗ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് താരവും കേരള വീൽചെയർ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റനുമാണ്. തൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആദ്യ ശ്രമം ആണോ ക്രിക്കറ്റ്?
എന്നെപ്പോലൊരു വ്യക്തിക്ക് ഉയരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതമായ ഒരു പദവി നേടിയെടുക്കാം എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ അല്ല ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇഷ്ടം, ആഗ്രഹം അങ്ങനെയും ചില ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ക്രിക്കറ്റിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും വീൽചെയർ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കും ക്രിക്കറ്റിനോട് ഒരു ഇഷ്ടക്കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ മുത്തശ്ശി വരെ ഗൗരവമായി ക്രിക്കറ്റ് വീക്ഷിക്കും. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, സൗരവ് ഗാംഗുലി, യുവരാജ് സിംഗ്, എം. എസ്. ധോണി - അങ്ങനെയൊരു നിര ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം. അതായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ സുവർണകാലം. ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും പോലെ എനിക്കും ക്രിക്കറ്റ് വികാരമായി മാറി. സ്കൂളിൽ പോകാതെ വരെ ക്രിക്കറ്റ് ലൈവ് കണ്ട ഓർമകൾ എനിക്കുണ്ട്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക പതിവായിരുന്നു. വീൽചെയറിൽ ആയതുകൊണ്ട് 'നീ മാറിയിരുന്ന് കളി കാണടാ' എന്ന് എന്നോട് ഒരു സുഹൃത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പകരം 'ഇറങ്ങി കളിക്കടാ' എന്ന് ഊർജം പകരുന്ന വാക്കുകളാണ് എപ്പോഴും ലഭിച്ചത്. ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് വീൽചെയർ ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചത്. മാനസികമായി നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉയർച്ചയാണല്ലോ.
വീൽചെയർ ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള വഴിത്തിരിവ്
വീൽചെയർ ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഉപരിപഠനം ആരംഭിച്ച ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ ഒരു ഇടവേളയും വന്നിരുന്നു. പിന്നീട്, എൻ്റെ കോച്ചായ അഖിൽ എന്ന വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണക്ട് ചെയ്തത്. പരിശീലിച്ചു, ട്രയൽസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു.
ഇന്ത്യൻ വീൽചെയർ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ സുവർണ നിമിഷങ്ങൾ
ഇന്ത്യൻ വീൽചെയർ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ അവസരം ലഭിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ അമൂല്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മാച്ച് കളിക്കാൻ വിമാനത്തിൽ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റുമായി വിമാനത്തിൽ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു - അത് സ്വയം ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നുന്ന നിമിഷമായി. ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു എൻ്റെ യാത്ര. ഉത്തരാഖണ്ഡിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ കളിച്ചിരുന്നത്.
ലീഗിൽ ഉടനീളം ടീമിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച എക്കണോമിക്കൽ ബൗളർ ഞാനായി മാറി. തമിഴ്നാട് അടക്കമുള്ള വമ്പൻ ടീമുകളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച്, ബെസ്റ്റ് ബോളർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെൻ്റ് തുടങ്ങിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു.
ജീവിതത്തിലെ രോഹിത് ശർമ മൊമെൻ്റ്
ടൂർണമെൻ്റ് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഹിത് ശർമയെ പോലുള്ള കളിക്കാർ ട്രോഫിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ബെഡിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതുപോലെയുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കളിയിൽ കേമനാകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ട്രോഫികൾ അതുപോലെ അനുകരിച്ച് ഞാനും സെൽഫി എടുത്തു!
കളിയിലെ ചരിത്ര നിമിഷം
പല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ടീമുകളിലും അതിഗംഭീര ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുണ്ട്. വീൽചെയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തേക്ക് പന്ത് അടിച്ചു കളയാൻ കെൽപ്പുള്ള പ്രതിഭകൾ. അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്ലെയറാണ് കാശ്മീരിൻ്റെ റമീസ് സർവാണി. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റർ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു അപകടത്തിൽ കാൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും വീൽചെയർ ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരികയും ചെയ്തതാണ്.
നോർമൽ ക്രിക്കറ്റിൽ ബൗളർമാർ ഭയപ്പെടുന്ന ചില ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ഉണ്ടല്ലോ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് റമീസ്. എങ്ങനെ പന്തെറിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം അടിക്കും, സിക്സറുകൾ ഒക്കെ ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്താണ് പോവുക. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അപൂർവവും അഭിമാനകരവുമായ ഒരു നിമിഷമായി കരുതുന്നു.
റമീസ് സർവാണിയെ വീഴ്ത്തിയ ലെഗ് സ്പിൻ തന്ത്രം
എനിക്ക് നന്നായി ലെഗ് സ്പിൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു വീൽചെയർ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ നേരിടാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ള ഒന്നാണ് ലെഗ് സ്പിൻ. അത്തരം ബോളുകൾ ഇരുന്നു കളിക്കാൻ വളരെ പാടാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റമീസിൻ്റെ വിക്കറ്റ് എടുത്തത്. പക്ഷേ അടുത്ത മാച്ചിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ നന്നായി പഠിച്ചെടുത്തു കളിച്ചു. എങ്കിലും മറ്റു ബൗളർമാരെ പ്രഹരിക്കുന്നതുപോലെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയിൽ നിന്നും അടി കിട്ടിയില്ല. റമീസിൻ്റെ വിക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ പ്രമുഖരിൽ നിന്നും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചത് വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്
ക്രിക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ സിനിമയും എൻ്റെ മനസ്സിലെ വലിയൊരു അഭിനിവേശമാണ്. ആദ്യം മറ്റൊരു ആശയമാണ് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയത്. പിന്നീടാണ് 'സ്പ്രിങ്' എന്ന സിനിമയിലേക്ക് മനസ്സ് കടന്നുവരുന്നതും ആ പ്രോജക്ട് യാഥാർഥ്യമാകുന്നതും, ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും.
ആദ്യം ആലോചിച്ച കഥയ്ക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഒരല്പം കൂടുതലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്തുതീർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മികച്ച സിനിമയായിരിക്കണം എന്ന നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും മികച്ച ആശയങ്ങൾ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു മേക്കിങ് ക്വാളിറ്റി പിന്തുടരാൻ സാധിക്കാതെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കഥയാണെങ്കിലും, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒട്ടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെയുള്ള ചിത്രീകരണമാണ് നടത്തിയത്. 'സ്പ്രിങ്' എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾക്ക് ഒരിക്കലും പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകരുത്.
ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ
ജീവിതത്തിൽ കണ്ടതും കേട്ടറിഞ്ഞുമുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും സിനിമയ്ക്കുള്ള ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. 'സ്പ്രിങ്' എന്ന ചിത്രവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി മുൻപ് ചിന്തിച്ചിരുന്ന പല ആശയങ്ങളും പിന്നീട് റിലീസ് ചെയ്ത പല സിനിമകളിലും പ്രതിഫലിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 'അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു?' എന്ന് ഒപ്പമുള്ളവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. 'എല്ലാവർക്കും ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടല്ലോ' എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കും.
ഹോളിവുഡ് സ്വാധീനവും ലൊക്കേഷനുകളും
വിദേശ സിനിമകൾ കാണുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ലായിരുന്നു. ലോക്ക് ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വിദേശ സിനിമകളെ കൂടുതലായി അടുത്തറിയുന്നത്. വിദേശ സിനിമകളുടെ ആശയം ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം, അവരുടെ ആവിഷ്കാരരീതി ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. ചെറിയൊരു ലൊക്കേഷനിൽ കഥ പറയുന്ന മികച്ച സിനിമകൾ ഹോളിവുഡിൽ ധാരാളമായി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'സ്പ്രിങ്' എന്ന സിനിമയ്ക്കും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. മുൻ മാതൃകകൾ കണ്ണടച്ച് സ്വീകരിക്കാതെയുള്ള ആവിഷ്കാര രീതി തന്നെയാണ് 'സ്പ്രിങ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത്.
സിനിമയും ക്രിക്കറ്റും
രണ്ടും എത്തിപ്പെടാൻ പ്രയാസമുള്ള മേഖലയാണെങ്കിലും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്ഥ്യം. വളരെ ഈസിയായി അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
നിർമാതാവ് ബാദുഷയുടെ പിന്തുണയും ആദ്യ ചുവടുകളും
കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഞാനൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് കമ്പനി നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, എന്നെപ്പോലൊരു ശാരീരിക പരിമിതിയുള്ള ഒരാൾ ഒരു സിനിമയുടെ ആശയവുമായി മുന്നോട്ടു വരുമ്പോൾ 'ഇദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കുമോ?' എന്നുള്ള സംശയം പലരും പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അതിജീവിച്ചു വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ടു പോകാൻ.
അഡ്വെർടൈസ്മെൻ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ലാഭവിഹിതംവർഷങ്ങളായി എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ലല്ലോ, മറ്റൊരു നിർമാതാവിൻ്റെ കൂടി പിന്തുണ വേണം. ഒരു പുതുമുഖ നിർമാതാവിനെ തേടുന്നതിനേക്കാൾ, ഇൻഡസ്ട്രി നന്നായി അറിയാവുന്ന എക്സ്പീരിയൻസുള്ള ഒരാൾ എന്നോടൊപ്പം കൂടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പ്രശസ്ത നിർമാതാവും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറുമായ ബാദുഷയെ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയും സിനിമയുടെ കഥ പറയുകയും ചെയ്തു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പിന്തുണ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി മഞ്ജു ബാദുഷയാണ് ഈ സിനിമയുടെ നിർമാതാവ്.
ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളും കൂട്ടുകാരുടെ കരുത്തും
ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളെ പോലും തളർത്തുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ഹൈറേഞ്ചുകൾ. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാല് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ തന്നെയാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ 'മാറിയിരുന്ന് കളി കാണാൻ' അല്ല പറഞ്ഞത്, മറിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി കളിക്കാനാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്.
ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഒപ്പം കൂട്ടും. വലിയ മലയും കുന്നും കാണുമ്പോൾ 'താഴ്വരയിൽ ഇരുന്ന് ഭംഗി ആസ്വദിക്കൂ' എന്ന് പറയാതെ, സുഹൃത്തുക്കൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഒപ്പം വരാനാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ കൂടി യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും, അവരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ എത്ര പ്രയാസമുള്ള ഭൂമികയാണെങ്കിലും ഞാനും കഷ്ടപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്തു. എൻ്റെ വീൽചെയറിൻ്റെ ചക്രങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാലുകൾക്കൊപ്പം സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ഉരുണ്ടുനീങ്ങി.
എംബിഎ പഠനകാലത്തും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായി. ആതിരപ്പള്ളിയിലോട്ടൊക്കെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ, അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് 'ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊള്ളാം, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വരൂ' എന്ന് ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല; 'നീയും ഒപ്പം വരണം' എന്ന് നിർബന്ധിക്കും. ആരോഗ്യപരമായ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രകൾ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വീൽചെയറിൽ പലപ്പോഴും കാറിൽ മാത്രമായിരുന്നു യാത്ര എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ബൈക്കിലും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലും ഞാൻ യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഹൈറേഞ്ച് മേഖല എനിക്ക് ഒട്ടും അന്യമല്ല.
ആനത്തോപ്പിലെ സാഹസികത
സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു ഏലത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു ഗാനരംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. എന്നോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്ത സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ മികച്ച പിന്തുണയാണ് എപ്പോഴും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ, ഭയം എന്നൊരു ഘടകം ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്നാമത് ആ ഏലത്തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തന്നെ വളരെ ദുർഘടമാണ്, വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകില്ല, ഒന്നുകിൽ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് വേണം. അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ബെഡ്റൂം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഗാനരംഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത്.
എന്നാൽ, ഷൂട്ടിന് രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ആനയിറങ്ങി ഒരാളെ കൊന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏലത്തോട്ടത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന എൻ്റെ ആവശ്യത്തോട് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരിൽ ചിലർക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആരും അത് എന്നോട് നേരിട്ട് അറിയിച്ചില്ല. കലാസംവിധാന വിഭാഗം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ആർട്ട് അവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ ഭയം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചു, അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജീവന് ആപത്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
പക്ഷേ, ആദ്യ സിനിമ എന്ന ഫാക്ടറും എന്തും നേരിടാനുള്ള ധൈര്യവും മുൻനിർത്തി, എന്തായാലും ആ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. കലാസംവിധാന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചുവരുത്തി അവനോടൊപ്പം ബൈക്കിൽ ഞാൻ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ഒരു കസേര എടുത്തിട്ട് ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടാക്കാനായി എത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു, 'ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരാൻ പറയുക. അഥവാ ആന വന്നാൽ എന്നെയായിരിക്കും ആദ്യം ആക്രമിക്കുക, കാരണം എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഓടാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. ആന എന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയംകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാം.'
ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ താഴെച്ചെന്ന് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒരു സംവിധായകൻ രണ്ടുംകൽപ്പിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് മാറിനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തകരും മുകളിലേക്ക് കയറിവന്നു. പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ പൂർണമായും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും, ആ ലൊക്കേഷനിൽ ചിത്രീകരണം വിജയകരമായി സാധ്യമാക്കി. ആനയുടെ സാന്നിധ്യം വെളിവാക്കുന്ന പല അടയാളങ്ങളും ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടിരുന്നു. അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കും ചെറിയൊരു ഭയം തോന്നുന്നുണ്ട്! ഏലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമയായ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ആന വരുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നൽകിയ കൃത്യമായ വ്യക്തത മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഏക ധൈര്യം.
ആദ്യ സിനിമയുടെ അനുഭവങ്ങളും ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മാറ്റൊലികളും
സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ചിലർ 'കുഴപ്പമില്ല' എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എൻ്റെ സിനിമയുടെ പരിമിതി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം, അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം.
കഴിഞ്ഞദിവസം 60 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് 'എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല' എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം പ്രായമായവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ആവുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ല 'സ്പ്രിങ്'. പക്ഷേ സിനിമയുടെ ആശയത്തെക്കുറിച്ചോ മേക്കിങ്ങിനെക്കുറിച്ചോ ആരും മോശം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഈയൊരു സിനിമ കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ലഭിച്ചു. യൂണിറ്റിലുള്ള വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും അടുത്ത സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമല്ലോ.
അങ്ങനെ ആ വാർത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു. പലരും പിന്തുണ അറിയിച്ചു. സിനിമയുടെ പ്രീമിയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ സജീവമായ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ 'ഇതിനുമുമ്പ് സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പരിചയമുണ്ടോ?' എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ചോദ്യം കേട്ട് ഞാൻ ഉള്ളിൽ ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്
പല ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഈ സിനിമ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടു. സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ പലരും മാറി. അതിന് കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ ആരംഭിക്കുക. അതുവരെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ച അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർക്കും മറ്റു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു പ്രോജക്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകും. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഗുണഫലം നമുക്ക് തീർച്ചയായും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും നല്ല വാക്കുകളിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്."
'സ്പ്രിങ്' സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം
ഇതൊരു റൊമാൻ്റിക് ത്രില്ലർ സിനിമയാണ്. രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിലേക്ക് ഒരിക്കലും കടന്നു വരാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബന്ധത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നുവന്നാൽ പിന്നീട് അതിന് ഒരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾക്ക് അതിരുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഈയൊരു വിഷയമാണ് സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ലഘുവായി ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കാം.
തെന്നിന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റസ്റ്റോറൻ്റ് ശൃംഖലയുണ്ട്. ആ ഒരു റസ്റ്റോറൻ്റിൻ്റെ പേര് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഓരോ മൂന്ന് തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും പ്രതിപാദിക്കും. നായകനും നായികയും സ്ഥിരമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതും ആ ഒരു റസ്റ്റോറൻ്റിൽ ആയിരിക്കും. കേരളത്തിലും ആ ശൃംഖല വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. പേരും പണവും പ്രശസ്തിയും നിലകൊള്ളുന്ന സമയത്താണ് ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ജയിലിൽ ആകുന്നത്. ജയിലിൽ വച്ചാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നത്. ആ മനുഷ്യൻ ജയിലിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ഒരു പ്രണയമാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വ്യക്തിപരമായി പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതിൽ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ആ പ്രണയം അയാളെ എവിടെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ ചോദ്യമാണ്.
ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ഞാനും നിർമാതാവും മാത്രം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എവിടെ എന്ന ചോദ്യം മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകും. മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് എസ്ക്യൂസുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകണം. ആ ഉത്തരങ്ങൾ പല ഭാഷ്യത്തിൽ പ്രചരിക്കപ്പെടും. പല കാതുകളിൽ കയറിയിറങ്ങുമ്പോൾ ചില ആശയങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് പോലെയാണ് ഈ കാര്യവും. സഹകരിക്കാത്തവരെക്കാൾ കൂടുതൽ സഹകരിച്ചവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വാസ്തവത്തിൽ ഈ സിനിമ ഒന്നരവർഷം മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു. പിന്നീട് സിനിമ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിന് ഞാൻ ചുക്കാൻ പിടിച്ചു. പണത്തിന് പണം തന്നെ വേണമല്ലോ. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ നേരിട്ട് പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും റിലീസിംഗ് സംബന്ധമായ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സധൈര്യം ഞാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ഒരിടത്തും തളർന്നില്ല. കൊച്ചി രാജാവിൽ ജഗതിച്ചേട്ടൻ പറയുന്ന ഡയലോഗ് പോലെ ക്ഷത്രിയരക്തമാണ്.. ക്ഷത്രിയരക്തം..
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