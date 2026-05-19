മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന പേരിന്‍റെ അര്‍ഥം എന്താ? മറുപടി നല്‍കി താരം, 'ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെന്ന്' സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ദൃശ്യം 3യുടെ ലൊക്കേഷനില്‍ നിന്നുള്ള വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമാകുന്നു.

MOHANLAL DRISHYAM 3 DRISHYAM3 RELEASE MOHANLAL MOVIES
Mohanlal (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 19, 2026 at 7:32 PM IST

ടന വിസ്‌മയം മോഹന്‍ലാല്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് എന്നും അവരുടെ സ്വന്തം ലാലേട്ടനാണ്. അഭ്രപാളിയിലെ പ്രകടനം കൊണ്ടും ലാളിത്യം നിറഞ്ഞ സ്വഭാവം കൊണ്ടും പ്രായഭേദമന്യേ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് താരം ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത്.

വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അതേ വിനയത്തോടെയും പുഞ്ചിരിയോടെയും പ്രേക്ഷകരുമായി ഇടപെടുന്ന ലാലേട്ടന്‍റെ ദൃശ്യം 3യ്ക്കായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. ഇപ്പോഴിതാ ദൃശ്യം 3 ലൊക്കേഷനിലുണ്ടായ ഒരു വീഡിയോയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് വീഡിയോയിൽ മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന പേരിന്‍റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ താരം നൽകിയ ലളിതവും സ്വാഭാവികവുമായ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ കവരുന്നത്.

സിനിമാ ഫൊട്ടോഗ്രാഫറായ ആലിഫ് നാസർ ആണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്‌ത മനോഹരമായ ഒരു വീഡിയോയാണിത്. മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന പേരിന്‍റെ അര്‍ഥമെന്താണെന്ന് ആലിഫ് താരത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

എന്നാല്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ചോദ്യത്തിന് "എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതിനൊരർത്ഥം ഉണ്ടോ?" നിഷ്‌കളങ്കമായി മോഹന്‍ലാല്‍ മറുചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നീട് കണ്ടത് മോഹന്‍ലാല്‍ അനശ്വരമാക്കിയ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ഒരു കിടിലൻ വീഡിയോയാണ്. 'അലിഫ്നാസർ' എന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ദൃശ്യം 3 സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ ഇടവേളകളില്‍ താരം ആരാധകരുമായി സംസാരിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. യാതൊരു താരജാടയും കൂടാതെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരശൈലിയും തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ താരത്തിലേക്ക് കൂടുതല്‍ അടുപ്പിക്കുന്നത്.

വീഡിയോ പുറത്തു വന്നതോടെ നിരവധി പേരാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ലൈക്കും കമന്‍റുമായി എത്തുന്നത്. “ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ” എന്ന കമന്റുകൾ നിറയുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ദൃശ്യം 3 ആഗോളതലത്തില്‍ റിലീസിനെത്തുന്നത്. മെയ് 21 ന് ദൃശ്യം 3യും ജന്മദിനവും ഒരുമിച്ചെത്തുന്നതോടെ ഇരട്ടി മധുരമാണ് ആരാധകര്‍ക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷം ഗംഭീരമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ആരാധകര്‍.

മോഹൻലാലിനൊപ്പം മീന, എസ്തർ അനിൽ, അൻസിബ ഹസൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. സതീഷ് കുറുപ്പാണ് ഛായാഗ്രാഹണം.

സിനിമയുടെ ആദ്യ ദിന ആഗോള പ്രീ സെയിൽ കളക്ഷൻ 15 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. 'ദൃശ്യം 3'യുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്റര്‍, ഡിജിറ്റല്‍ അവകാശങ്ങൾ പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

