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90 കളിലെ ഹിറ്റ് കോമ്പോ വീണ്ടും; ബോളിവുഡ് ചിത്രം വെല്‍ക്കം ടു ദ ജംഗിള്‍ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്

90കളിലെ ഹിറ്റ് കോമ്പോ ആയ അക്ഷയ് കുമാർ - രവീണ ടണ്ടൻ - സുനിൽ ഷെട്ടി കൂട്ടുകെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.

BOLLYWOOD AKSHAY KUMAR SUNIEL SHETTY WELCOME TO THE JUNGLE MOVIE
Welcome To The Jungle (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 3:45 PM IST

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ബോളിവുഡ് ആരാധകര്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വെല്‍ക്കം ടു ദ ജംഗിള്‍. ഫണ്‍ ആക്ഷന്‍ എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. 'വെൽക്കം' ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്‍റെ ട്രെയിലറാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.

പ്രേക്ഷകരെ ഒരു കാട്ടില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു കാട്ടിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ട്രെയിലറില്‍ കാണുന്നത്. ഒരു കാട്ടിനു നടുവിൽ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് രസകരമായ സംഭവങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിതമായ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഇവര്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ താരനിരയെ തന്നെ ട്രെയിലറില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നാലുമിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ട്രെയിലറാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ജൂണ്‍ 26 ന് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും.

അക്ഷയ് കുമാർ, സുനിൽ ഷെട്ടി, അർഷാദ് വാർസി, പരേഷ് റാവൽ, ജാക്കി ഷ്രോഫ്, രവീണ ടണ്ടൻ, ദിശ പഠാനി, ജാക്വലിൻ ഫെർണാണ്ടസ്, ലാറ ദത്ത, ഉർവശി റൗട്ടേല, ജോണി ലിവർ, രാജ്പാൽ യാദവ്, ശ്രേയസ് തൽപഡെ, തുഷാർ കപൂർ, കൃഷ്ണ അഭിഷേക്, കികു ശാരദ, അഫ്താബ് ശിവദാസാനി, മുകേഷ് തിവാരി, യശ്പാൽ ശർമ, കിരൺ കുമാർ, സക്കീർ ഹുസൈൻ, വിന്ദു ദാരാ സിംഗ്, മുതിർന്ന നടി ഫരീദ ജലാൽ, പ്രശസ്ത ഗായകൻ ദലേർ മെഹന്ദി എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്.

90കളിലെ ഹിറ്റ് കോമ്പോ ആയ അക്ഷയ് കുമാർ - രവീണ ടണ്ടൻ - സുനിൽ ഷെട്ടി കൂട്ടുകെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.

'ബാഗി', 'ബാഗി 2' എന്നീ സിനിമകള്‍ക്ക് ശേഷം അഹമ്മദ് ഖാന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് വെല്‍ക്കം ടു ജംഗിള്‍. ബേസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബാനറിൽ ഫിറോസ് എ. നാദിയാദ്വാല ആണ് നിർമാണം. മീറ്റ് ബ്രോസ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് .

ട്രെയിലര്‍ ലോഞ്ചിനിടെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം രവീണയുമായി അഭിനക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം അക്ഷയ് കുമാര്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ തന്‍റെ നായികയായി എത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോള്‍ നായികയുടെ അമ്മയായാണ് എന്നാണ് അക്ഷയ് തമാശ കലര്‍ന്ന സ്വരത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. താന്‍ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണലായ അഭിനേതാക്കളില്‍ ഒരാളാണ് റവീണയെന്ന് അക്ഷയ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം നേരത്തെ അക്ഷയ് കുമാറും രവീണയും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. വിവാഹ നിശ്ചയം വരെ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അത് തകരുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ എന്തിനാണ് ഇരുവരും തമ്മില്‍ അന്ന് പിരിഞ്ഞതെന്ന് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് രവീണയുടെ മകള്‍ റാഷ ടണ്ടാനി അഭിഷേക് കപൂറിനൊപ്പം ആസാദ് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.

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AKSHAY KUMAR
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