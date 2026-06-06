ഒടിടിയില് ഈ ആഴ്ച റിലീസുകളുടെ പെരുമഴ; പേട്രിയറ്റ് മുതല് ധുരന്ധര് 2 വരെ, വീക്കെന്ഡ് വാച്ച്ലിസ്റ്റ് ഇതാ
തിയേറ്ററില് തീപ്പാറിച്ച ക്രൈം ത്രില്ലര് മുതല് ഫീല് ഗുഡ് ചിത്രങ്ങള് ഇത്തവണ ഒടിടിയില് എത്തുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം ജനപ്രിയ വെബ് സീരിസുകളും. ഈ വാരം എത്തിയ റീലീസുകള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 6, 2026 at 1:40 PM IST
ഒടിടി റിലീസുകൾക്കായി ഓരോ ആഴ്ചയും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരായിരിക്കും ഏറെയും. ചിലര് തിയേറ്ററില് കാണാന് കഴിയാതെ പോയ സിനിമയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കില് മറ്റുചിലര് വെബ് സീരിസുകളോടായിരിക്കും കൂടുതല് താത്പര്യം. എന്നാലിതാ മഴയൊക്കെയായി പുറത്തു പോകാന് മടിക്കുന്നവര്ക്കും സിനിമാ പ്രേമികള്ക്കുമൊക്കയായി ഇത്തവണ കൈനിറയെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഒടിടിയില് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മോഹൻലാൽ-മമ്മൂട്ടി ചിത്രം പേട്രിയറ്റ് മുതൽ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ധുരന്ധർ 2 വരെ ആവേശത്തിലാക്കുന്ന നിരവധി റിലീസുകള് നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറികളില് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ വാരത്തില് ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
പേട്രിയറ്റ്
മമ്മൂട്ടി- മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. മെയ് 1 ആഗോളതലത്തില് റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ചിത്രം തിയേറ്റര് റണ് അവസാനിപ്പിച്ച് ഒടിടിയില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
മഹേഷ് നാരായണന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം വലിയ ക്യാന്വാസിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടര് ഡാനിയല് ജെയിംസ്(മമ്മൂട്ടി), കേണല് റഹീം നായിക്(മോഹന്ലാല്) എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളായാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ബിഗ് സ്ക്രീനില് നിറഞ്ഞാടുന്നത്. ഈ ബിഗ് എമ്മുകള് വീണ്ടും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിനായി ഒടിടി പ്രേക്ഷകരും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങിയ ഈ പേട്രിയറ്റ് തിയേറ്ററില് വലിയ വിജയം നേടാന് സാധിച്ചില്ല. 125 മുതല് 140 കോടി വരെയാണ് ഇതിന്റെ മുതല് മുടക്ക് എന്നാണ് വിവരം.
ജൂണ് അഞ്ചിനാണ് പേട്രിയറ്റ് ഒടിടിയില് എത്തിയത്. സീ5 ലൂടെ ചിത്രം കാണികള് ആസ്വദിക്കാനാവും. തിയേറ്ററിലെ പരാജയവും ടിക്കറ്റ് വില്പ്പനയില് പിടിച്ചു നില്ക്കാന് കഴിയാതെയായതോടെയാണ് നിര്മാതാക്കള് ഡിജിറ്റല് പ്രീമിയര് വേഗത്തില് തീരുമാനിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശങ്ങൾ ZEE5 നേരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
ദൃഢം
ഷെയ്ന് നിഗം പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ദൃഢം. പൊലീസുകാരുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം അടുത്തിടെയാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ആദ്യദിനം മുതല് ഗംഭീര പ്രതികരണമായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.
2020-മുതൽ സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫിനൊപ്പം സംവിധാന സഹായിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർട്ടിൻ ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ദൃഢം.
26 വയസില് എസ് ഐ ആകുന്ന പൊലീസുകാരുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിന് കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ഒരുക്കിയ ജോമോൻ ജോൺ, ലിന്റോ ദേവസ്യ എന്നിവരാണ്.
കുഴിനിലം എന്ന നാട്ടിന്പുറത്തെ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് എസ് ഐ വിജയ് രാധാകൃഷ്ണന് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ഷെയ്ന് നിഗം ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. താന് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച പുതിയ ജോലിയില് പ്രവേശിക്കുന്നതും സ്റ്റേഷനില് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.
പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ 'പ്രൊട്ടക്ട്,സേർവ്,സർവൈവ്' എന്ന ടാഗ് ലൈൻ. ഇ ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ജീത്തു ജോസഫ് (ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്) എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുകേഷ് ആർ മെഹ്ത, സി വി സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ചിത്രം.
ഗംഭീര പ്രശംസ നേടി സര്പ്രൈസ് ഹിറ്റിലേക്ക് കുതിച്ച ദൃഢത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജിയോ ഹോട്സ്റ്റാറിലൂടെ ജൂണ് 12നാണ് സിനിമ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുക.
സുഖമാണോ സുഖമാണ്
മാത്യൂ തോമസും ദേവിക സഞ്ജയും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ചെത്തിയ ചിത്രമാണ് സുഖമാണോ സുഖമാണ്. അരുണ് ലാല് രാമചന്ദ്രൻ രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന് തിയേറ്ററിൽ മികച്ച പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു.
മാത്യു തോമസ്, ദേവികാ സഞ്ജയ് എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ ജഗദീഷ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫാമിലി എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റസ് ചിത്രമാണ് സുഖമാണോ സുഖമാണ്. ചിരിയും ഇമോഷന്സും ഒരുപോലെയാണ് ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക.
ലൂസിഫര് സര്ക്കസിന്റെ ബാനറില് ഗൗരവ് ചനാനയാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. സുഖമാണോ സുഖമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്ഫടികം ജോര്ജ്, കുടശ്ശനാട് കനകം, നോബി മാര്ക്കോസ്, അഖില് കവലയൂര്, മണിക്കുട്ടന്, ജിബിന് ഗോപിനാഥ്, അബിന് ബിനോ, തബ റീമ, ഗായത്രി മയൂര, സന്ധ്യാ മനോജ് എന്നിവരാണ്.
ധുരന്ധര് ദി റിവഞ്ച് (ധുരന്ധര് 2)
രണ്വീര് സിങ്ങിനെ നായകനാക്കി ആദിത്യ ധര് സംവിധാനം ചെയ്ത ധുരന്ധര് 2 ഇന്ത്യന് ബോക്സ് ഓഫിസില് ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രമാണ്. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെയും ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷനില് 3,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് കൊയ്തെടുത്തത്.
ഒരു ഇന്ത്യന് സിനിമ നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉയര്ന്ന കലക്ഷനാണിത്. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന് ചിത്രമാണ് ധുരന്ധര്. മാര്ച്ച് 19 നാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് ചിത്രം എത്തിയത്. ആദ്യ ദിനം മുതല് ഗംഭീര പ്രകടനവുമായി മുന്നേറിയ ഈ ചിത്രം ഏഴ് ആഴ്ചകളായിട്ടും തിയേറ്റര് പ്രദര്ശനം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലയെന്നത് വലിയ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ ഒടിടിയില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമ. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില് ജൂണ് അഞ്ചു മുതല് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തില് നിന്നും വമ്പന് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഓൾ ടൈം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രമായ ധുരന്ധറിന്റെ ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ സമാനമായ വിജയമായി മുന്നേറിയതാണ്.
ആറു മാസം മുമ്പ് 2025 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ ഭാഗമായ ധുരന്ധർ ആഗോളതലത്തിൽ 1307.35 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഇതോടെ ബോളിവുഡിലെ ഷാരൂഖ് ഖാന് ശേഷം തുടര്ച്ചയായി ബോക്സ് ഓഫിസില് ആയിരം കോടി നേടുന്ന നടന് എന്ന നേട്ടം രണ്വീറും സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
മൈക്കില്
ഇതിഹാസ പോപ്പ് ഐക്കണ് മൈക്കള് ജാക്സന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് മൈക്കില്. മൈക്കള് ജാക്സന്റെ ജീവിതം പറയുന്ന സിനിമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒടിടി ആരാധകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തുകയാണ്.
പോപ്പ് ഐക്കണിന്റെ ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഉടന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറികളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും പുതിയ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് മൈക്കള് 2026 ജൂൺ 9 ന് ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റലായി പ്രീമിയർ ചെയ്യും. ചിത്രം ബുക്ക് മൈഷോ (Book My Show) പ്ലാറ്റ്ഫോമില് മാത്രമായിരിക്കും ലഭ്യമാകുക.
മാ ബെഹന്
തൃപ്തി ദിമ്രിയും മാധുരി ദീക്ഷിതും രവി കിഷനും തകര്ത്തഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് മാ ബഹന്. ക്രൈം കോമഡി ചിത്രമായാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അയല് വാസിയായ ഒരു യുവാവുമായി അടുപ്പത്തിലാവുകയും പിന്നീട് അയാള് ഇവരുടെ അടുക്കളയില് വച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അമ്മയും രണ്ട് പെണ്മക്കളും സംശയത്തിന്റെ നിഴലില് ആവാതിരിക്കാന് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഒടുവില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിലെ പിന്നിലെ സത്യം കണ്ടെത്തുന്നുതുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
നിലവില് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗുല്ലക്ക് സീസൺ 5
ടിവിഎഫ് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പരമ്പരയായ ഗുല്ലാക്കിന്റെ പുതിയ സീസൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു . പരമ്പര സോണിലിവിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യും, എന്നിരുന്നാലും പ്രീമിയർ തീയതി ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.
ഇടത്തരം കുടുംബത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമൊക്കെ ഈ പരമ്പരയില് കാണാം.
മിശ്രയുടെ വീടിന് പുതിയ പെയിന്റ് നല്കുകയും ഒപ്പം വൈ ഫൈയും ലഭിക്കുന്നു. മൂത്ത മകന് പുതിയ ജോലിയും പ്രണയ താത്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ സീസണില് പറയുന്നത്. ജൂണ് 5 മുതല് വെബ് സീരീസ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പിരമിഡ് സ്കീം
ഹരിദ്വാറിലെ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉടമയായ ഗോൾഡിയുടെ കഥയാണ് പിരമിഡ് സ്കീം. പെട്ടെന്ന് പണം സമ്പാദിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തിൽ അയാൾ വഞ്ചിതനായി ജംബോലൈഫ് എന്ന വ്യാജ മാർക്കറ്റിംഗ് ശൃംഖലയിൽ ചേരുന്നു. വായ്പകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും കുടുംബത്തിന്റെ ബഹുമാനം നേടാനും വേണ്ടി അയാൾ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ ഈ തട്ടിപ്പിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. എന്നാൽ മുഴുവൻ സംവിധാനവും അത്യാഗ്രഹം, കൃത്രിമത്വം, വഞ്ചന എന്നിവയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അവര് തിരിച്ചറിയുന്നു.
ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് പിരമിഡ് സ്കീം പ്രദര്ശനത്തി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ദി മാര്ക്കിഡ് വുമണ്
ബാഴ്സലോണയിൽ, ഒരു ഷിപ്പിംഗ് കണ്ടെയ്നറിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ ഐഡന്റിറ്റി കണ്ടെത്താൻ ഓടുന്ന രണ്ട് ഡിറ്റക്ടീവുകളെയാണ് 'ദി മാർക്ക്ഡ് വുമൺ' .
ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് അവൾ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഹിറ്റ്മാൻ അവളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അക്രമികൾ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിറ്റക്ടീവുകൾക്ക് അവളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഓര്മകള് തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്.
ദി മാര്ക്കിഡ് വുമണ് ജൂണ് അഞ്ചുമുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അന്ന രുജാസ്, കാൻഡല പെന, കിരാ മിറോ എന്നിവരാണ് അഭിനേതാക്കള്.