ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റുകളുടെ പെരുമഴ; മധുവിധു മുതല്‍ ധുരന്ധര്‍ 2 വരെ

കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ നായകനായി എത്തിയ ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മുതല്‍ തിയേറ്ററില്‍ ചിരിപ്പൂരം തീര്‍ത്ത മധുവിധു വരെ ഒട്ടേറെ റിലീസുകളാണ് ഇത്തവണ ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത്.

Published : May 16, 2026 at 1:41 PM IST

വധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കാന്‍ ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ പെരുമഴയാണ്. ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ മുതല്‍ ഫാന്‍റസി ചിത്രങ്ങളും ക്യാംപസ് ഫീല്‍ ഗുഡ് ചിത്രങ്ങള്‍ വരെ ഇത്തവണ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറിയില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

സിനിമാ പ്രേമികള്‍ കാത്തിരുന്ന ധുരന്ധര്‍ 2 പോലെയുള്ള വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ സിനിമകള്‍ വരെ ഈ വാരത്തില്‍ ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് എത്തിയതെന്ന് നോക്കാം.

ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച്

ണ്‍വീര്‍ സിങ്ങിനെ നായകനാക്കി ആദിത്യ ധര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ധുരന്ധര്‍ 2 ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രമാണ്. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെയും ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷനില്‍ 3,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് കൊയ്‌തെടുത്തത്.

2025 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ധുരന്ധര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് ധുരന്ധര്‍ 2. കേരളത്തില്‍ നിന്നും വമ്പന്‍ കലക്ഷനാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഓൾ ടൈം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രമായ ധുരന്ധറിന്‍റെ ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ സമാനമായ വിജയമായി മുന്നേറിയതാണ്.

ഒടിടി റിലീസ് തിയതി: മെയ് 15

ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് (യുഎസ് കാഴ്ചക്കാർക്ക് മാത്രം)

അഭിനേതാക്കൾ: രൺവീർ സിംഗ്, സഞ്ജയ് ദത്ത്, അർജുൻ രാംപാൽ, സാറാ അർജുൻ, ആർ മാധവൻ, രാകേഷ് ബേദി, ഡാനിഷ് പണ്ടോർ

മധുവിധു

തിയേറ്ററില്‍ ആവേശം കൊള്ളിച്ച ചിത്രം മധുവിധു ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും നർമത്തിൻ്റെയും കഥ പറയുന്ന 'മധുവിധു' ഏപ്രിൽ 23-നായിരുന്നു തിയേറ്റര്‍ റിലീസ്.

ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഫാമിലി എന്‍റര്‍ടെയ്‌നര്‍ ചിത്രം മധുവിധു ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഷറഫുദ്ദീനും കല്യാണി പണിക്കരും ഒരുമിച്ചെത്തിയ ചിത്രമാണ് തിയേറ്റര്‍ റിലീസീന് ശേഷം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

ഷറഫുദീൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം ആഞ്ഞിലമൂട് തറവാട്ടിലെ ഇളയ തലമുറക്കാരനായ അമൃത് രാജ് എന്ന ‘അമ്മു’വിന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

അഞ്ചു പുരുഷന്മാർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ആ വീട്ടിലേക്കെത്തുന്ന പുതിയ ബന്ധങ്ങളും അതിനുശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

ഒടിടി റിലീസ് തീയതി: മെയ് 22

ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം: സോണി ലിവ്

അഭിനേതാക്കൾ: കല്യാണി പണിക്കര്‍, ഷറഫുദ്ദീന്‍, ജഗദീഷ്, സായികുമാർ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ശ്രീജയ, അമൽ ജോസ്, സഞ്ജു മധു.

ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍

സൂപ്പർഹിറ്റായ 'ന്നാ താൻ കേസ് കൊട് ചിത്രത്തിനു ശേഷം കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും സംവിധായകൻ രതീഷ് ബാലകൃഷ്‌ണന്‍ പൊതുവാളും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ.

തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ തോൽപ്പെട്ടിയിലെ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാനും റേഡിയോയുടെ സ്ഥിരം ശ്രോതാവു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്ന ശീലമുള്ള സേതുവായാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ ഈ ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നത്. പ്രണയവും ആക്ഷനുമെല്ലാം ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഒടിടി റിലീസ് തീയതി: മെയ് 14

ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്

അഭിനേതാക്കൾ: കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, ദിലീഷ് പോത്തൻ, സജിൻ ഗോപു, ചിദംബരം, ജാഫർ ഇടുക്കി, സുധീഷ്, ശരണ്യ രാമചന്ദ്രൻ, പൂജ മോഹൻരാജ്.

കർത്തവ്യ

പുൽകിത് തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് കർത്തവ്യ. ഹരിയാനയിലെ ജാംലി ഗ്രാമത്തിലെ പവൻ മാലിക് എന്ന സത്യസന്ധനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ അഭിനയിക്കുന്നു.

കർത്തവ്യവും വ്യക്തിപരമായ വെല്ലുവിളികളും സന്തുലിതമാക്കാൻ പാടുപെടുന്ന പൊലീസുകാരാണ് സെയ്ഫ് അലി ഖാന്‍. അതിനിടെ ജാതി അധിക്ഷേപത്തിനും ആള്‍ദൈവത്തിനുമെതിരെയുള്ള പോരാട്ടവും അതിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധിയുമാണ് ചിത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഒടിടി റിലീസ് തീയതി: മെയ് 15

ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്

അഭിനേതാക്കൾ: സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ, രസിക ദുഗൽ, സഞ്ജയ് മിശ്ര, സൗരഭ് ദ്വിവേദി, സാക്കിർ ഹുസൈൻ, മനീഷ് ചൗധരി, യുധ്വിർ അഹ്ലാവത്

ബെർലിൻ ആൻഡ് ദി ലേഡി വിത്ത് ആൻ എർമിൻ (സീസൺ 2)

ജനപ്രിയ പരമ്പരയായ മണിഹീസ്റ്റിന്‍റെ പ്രീക്വലാണ് ബെർലിൻ ആൻഡ് ദി ലേഡി വിത്ത് ആൻ എർമിൻ (സീസൺ 2 എന്ന വെബ് സീരിസ്. പ്രശസ്തനായ കള്ളൻ ആൻഡ്രെസ് ഡി ഫോണൊല്ലോസ (ബെർലിൻ) തൻ്റെ സംഘത്തെ സ്പെയിനിലെ സെവില്ലെയിലേക്ക് (Seville) വിളിപ്പിക്കുന്നു.

ഇത്തവണ സംഘത്തിന്‍റെ പദ്ധതി ഒരു മിഥ്യയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ ലോകപ്രശസ്തമായ 'ലേഡി വിത്ത് ആൻ എർമൈൻ' (Lady with an Ermine) എന്ന പെയിന്റിംഗ് മോഷ്ടിക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം.

ഒടിടി റിലീസ് തീയതി: മെയ് 15

ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്

അഭിനേതാക്കൾ: പെഡ്രോ അലോൺസോ, ഇൻമ ക്യൂസ്റ്റ, ജോസ് ലൂയിസ് ഗാർസിയ പെരെസ്, മാർട്ട നീറ്റോ

ഇൻസ്പെക്ടർ അവിനാശ് സീസൺ 2

1990-കളിലെ യു.പി.യിലെ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് ഓഫീസർ അവിനാശ് മിശ്ര (രൺദീപ് ഹൂഡ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്) ഷെയ്ഖ് (അമിത് സിയാൽ), ദേവി (അഭിമന്യു സിംഗ്) എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നേപ്പാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ആയുധ സംഘത്തെ നേരിടുന്നതാണ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ അവിനാശ് സീസൺ 2.

അവിനാശിന്‍റെ കുടുംബം തകരുകയും മകനെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ കഥ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

ഒടിടി റിലീസ് തീയതി: മെയ് 15

ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം: ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ

അഭിനേതാക്കൾ: രൺദീപ് ഹൂഡ, ഉർവ്വശി റൗട്ടേല, അമിത് സിയാൽ, ഷാലിൻ ഭാനോട്ട്, അഭിമന്യു സിംഗ്

ഗുഡ് ഒമെൻസ് സീസൺ 3

ഗുഡ് ഒമെൻസ് സീസൺ 3 യുടെ മൂന്നാമത്തേയും അവസാനത്തേയും പരമ്പരയാണിത്. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പുതിയ സുപ്രീം അർച്ചാഞ്ചലായ അസിറഫേലും (മൈക്കൽ ഷീൻ), ലണ്ടനിലെ തെരുവുകളിൽ അലയുന്ന ഡെമൺ ക്രൗളിയും (ഡേവിഡ് ടെന്നൻ്റ്) തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും, 'സെക്കൻഡ് കമിംഗ്' (Second Coming) തടയാൻ അവർ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതുമാണ് ഈ പരമ്പരയുടെ പ്രമേയം.

ഒടിടി റിലീസ് തീയതി: മെയ് 15

OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം: ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോ

അഭിനേതാക്കൾ: മൈക്കൽ ഷീൻ, ഡേവിഡ് ടെന്നന്റ്, ജോൺ ഹാം, ഡെറക് ജേക്കബി, ഡൂൺ മാക്കിച്ചൻ, ഗ്ലോറിയ ഒബിയാൻയോ, മിറാൻഡ റിച്ചാർഡ്സൺ

ഓഫ് കാമ്പസ് സീസൺ 1

എല്ലെ കെന്നഡിയുടെ ദി ഡീൽ എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി എട്ട് എപ്പിസോഡുകളുള്ള ഒരു കോളേജ് ഡ്രാമയാണ് ഓഫ് കാമ്പസ് സീസൺ 1. സംഗീതജ്ഞയായ ഹന്ന വെൽസും (എല്ല ബ്രൈറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്) ഒരു സ്റ്റാർ ഹോക്കി കളിക്കാരിയായ ഗാരറ്റ് ഗ്രഹാമും (ബെൽമോണ്ട് കാമെലി അവതരിപ്പിച്ചത്) ഒരു വ്യാജ ഡേറ്റിംഗ് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഥ.

OTT റിലീസ് തീയതി: സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചു

OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം: ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോ

അഭിനേതാക്കൾ: എല്ല ബ്രൈറ്റ്, ബെൽമോണ്ട് കാമെല്ലി, മിക്ക അബ്ദല്ല, സ്റ്റീഫൻ കാലിൻ, ജലെൻ തോമസ് ബ്രൂക്ക്സ്, അൻ്റോണിയോ സിപ്രിയാനോ

ദി പണിഷർ: വൺ ലാസ്റ്റ് കിൽ

തന്‍റെ കുടുംബത്തിന്‍റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ കുറ്റവാളികളോട് പ്രതികാരം ചെയ്ത ശേഷം, പണിഷർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രാങ്ക് കാസിൽ, ഗ്നുച്ചി ക്രൈം കുടുംബത്തിലെ ശേഷിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു. എന്നാൽ സംഘം പിരിഞ്ഞതിനുശേഷം, ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ ലിറ്റിൽ സിസിലി പ്രദേശം കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പ്രശ്‌നങ്ങളാലും നിറയുന്നു.

OTT റിലീസ് തീയതി: സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചു

ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം: ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ

അഭിനേതാക്കൾ: ജോൺ ബെർന്താൽ, ഡെബോറ ആൻ വോൾ, ജേസൺ ആർ മൂർ, ജൂഡിത്ത് ലൈറ്റ്

