ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഒടിടിയിൽ എത്തുന്നത് വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ; 'ജയിലര് 2' മുതല് 'രണബാലി' വരെ! അറിയാം പുത്തന് റിലീസുകള്
ആക്ഷൻ, ക്രൈം ത്രില്ലർ, പ്രണയം, സസ്പെൻസ്, ഫാന്റസി തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത ജോണറുകളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെത്തുന്നത് ഈ വാരാന്ത്യത്തെ ഒടിടി പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമാകുകയാണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 12:19 PM IST
സിനിമാപ്രേമികൾക്ക് ഈ വാരാന്ത്യം ആവേശകരമാക്കാൻ നിരവധി പുതിയ ചിത്രങ്ങളാണ് വിവിധ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തിയേറ്ററുകളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രങ്ങൾ മുതൽ പുതിയ സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളും വരെ ഇത്തവണത്തെ ഒടിടി റിലീസ് പട്ടികയിലുണ്ട്. വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും ഒന്നിക്കുന്ന പീരിയഡ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയായ 'രണബാലി', കരീന കപൂറും പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ക്രൈം ത്രില്ലർ 'ദായ്റ', ദിലീപ്- തമന്ന ചിത്രം ബാന്ദ്ര എന്നിവയാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന റിലീസുകൾ.
ഇതിനുപുറമെ, ഷാനയ കപൂർ നായികയായ 'സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ: ആഫ്റ്റർ ഡാർക്ക്', പങ്കജ് ത്രിപാഠിയുടെ 'പരിവാരിക് മനുരഞ്ജൻ', അവഞ്ചേഴ്സ്: എൻഡ്ഗെയിം: എൻകോർ' എന്നിവയും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. രജനികാന്ത് ചിത്രം 'ജയിലർ 2' ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും പട്ടികയിലുണ്ട്. നവംബർ 13 മുതൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം.
ജയിലർ 2
രജനികാന്ത് ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമാണ് 'ജയിലർ 2'. വിരമിച്ച ജയിലർ ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമാധാനപരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുത്തുവേലിന് പുതിയൊരു ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന്റെ ഇടപെടലോടെ വീണ്ടും പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടിവരുന്നു.
എസ്.ജെ. സൂര്യ, വിദ്യാ ബാലൻ, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി എന്നിവരടങ്ങുന്ന കൽപക് കുടുംബവും അവരുടെ കൂട്ടാളികളും നയിക്കുന്ന വിഗ്രഹക്കടത്ത് സംഘമാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി. തന്റെ ബുദ്ധിയും രഹസ്യ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റവാളികളുടെ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ മുത്തുവേൽ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന പ്രമേയം. കുടുംബത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചില നിർണായക രഹസ്യങ്ങളും കഥയിൽ വഴിത്തിരിവാകുന്നു.
ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം: പ്രൈം വീഡിയോ
റിലീസ്: സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു
അഭിനേതാക്കൾ: രജനികാന്ത്, എസ്.ജെ. സൂര്യ, ചെമ്പൻ വിനോദ് ജോസ്, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, രമ്യാ കൃഷ്ണൻ.
ബാന്ദ്ര
ദിലീപ് നായകനായെത്തിയ മലയാള ആക്ഷൻ ഡ്രാമയാണ് 'ബാന്ദ്ര'. തമന്ന ഭാട്ടിയ മലയാളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മംമ്ത മോഹൻദാസും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു.
1990-കളിലെ ബോളിവുഡ് സിനിമാ ലോകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത നടിയായ താര ജാനകിയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സാക്ഷി എന്ന സിനിമാ സംവിധായികയിലൂടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. താരയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങൾക്കും സിനിമാ ലോകത്തെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും പിന്നിലെ ഇരുണ്ട വശങ്ങളിലേക്കാണ് അന്വേഷണം നീളുന്നത്.
കേരളത്തിൽ സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ താര അലൻ അലക്സാണ്ടർ ഡൊമിനിക് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ കഥയിൽ നിർണായകമായ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. താരയുമായി അടുപ്പത്തിലാകുന്ന അലൻ അവളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ താരയെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശക്തരായ ചിലർ രംഗത്തെത്തുന്നതോടെ അലൻ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അധോലോകവും പ്രണയവും പ്രതികാരവുമെല്ലാം കോർത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം: സീ5 (ZEE5)
റിലീസ് തീയതി: നവംബർ 13
അഭിനേതാക്കൾ: ദിലീപ്, തമന്ന ഭാട്ടിയ, മംമ്ത മോഹൻദാസ്, ആർ. ശരത്കുമാർ, ഡിനോ മോറിയ.
ദായ്റ
കരീന കപൂർ ഖാനും പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും ഒന്നിക്കുന്ന ക്രൈം ത്രില്ലറാണ് 'ദായ്റ'. നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള രണ്ട് മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
നിയമവ്യവസ്ഥയിലും കൃത്യമായ അന്വേഷണ നടപടികളിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഡിസിപി അജൂണി കോഹ്ലിയായാണ് കരീന എത്തുന്നത്. അതേസമയം, നിലവിലുള്ള നിയമസംവിധാനം പലപ്പോഴും ഇരകൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഡിസിപി രാമൻ കുമാറായി പൃഥ്വിരാജും വേഷമിടുന്നു.
ഒരു യുവതി ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്നതോടെയാണ് സിനിമയുടെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. കേസിലെ നാല് പ്രതികളും പോലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ രാമൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നായകനായി മാറുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണോ എന്ന സംശയം ഉയരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ അജൂണിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ശക്തമാകുന്നു.
നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളും തൽക്ഷണ നീതിയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് ചിത്രം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പൊതുജനവികാരങ്ങളും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും സിനിമ ചോദ്യങ്ങളുയർത്തുന്നു.
ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്
റിലീസ് തീയതി: നവംബർ 13
അഭിനേതാക്കൾ: കരീന കപൂർ ഖാൻ, പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ, പ്രഗതി മിശ്ര, പ്രമോദ് സംഘി, ജിതേന്ദ്ര ജോഷി.
രണബാലി
വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന പീരിയഡ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയാണ് 'രണബാലി'. രാഹുൽ സങ്ക്രിത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം 1876-1878 കാലഘട്ടത്തിലെ മദ്രാസ് മഹാക്ഷാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രസംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട സാങ്കൽപ്പിക കഥയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൊളോണിയൽ ശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ആദിവാസി യോദ്ധാവായ റാണബാലിയുടെ ജീവിതമാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. സ്വന്തം ജനതയെ പട്ടിണിയിൽ നിന്നും അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
രണബാലിയുടെ ഭാര്യ ജയമ്മയായി രശ്മിക മന്ദാന എത്തുന്നു. ഹോളിവുഡ് താരം അർനോൾഡ് വോസ്ലൂ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിനായകനായ സർ തിയോഡോർ ഹെക്ടറുടെ വേഷത്തിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ചരിത്രവും പ്രണയവും പോരാട്ടവും ആക്ഷനും കോർത്തിണക്കിയ ചിത്രം തിയേറ്ററുകൾക്ക് ശേഷം ഒടിടിയിലും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്
റിലീസ് തീയതി: നവംബർ 13
അഭിനേതാക്കൾ: വിജയ് ദേവരകൊണ്ട, രശ്മിക മന്ദാന, അർനോൾഡ് വോസ്ലൂ, ഈശ്വരി റാവു, വിനോദ് സാഗർ.
പരിവാരിക് മനുരഞ്ജൻ
പങ്കജ് ത്രിപാഠിയും അദിതി റാവു ഹൈദരിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'പരിവാരിക് മനുരഞ്ജൻ'. ലഖ്നൗവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കും പ്രണയത്തിനും നിഗൂഢതകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
40 വയസ്സുള്ള അവിവാഹിതനായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രഞ്ജൻ ദുബെയുടെ ജീവിതമാണ് സിനിമയുടെ കേന്ദ്രം. മൂന്ന് സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കായി ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ഭാഗം ചെലവഴിച്ച രഞ്ജൻ ഒടുവിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാകുന്നു. സുഹൃത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം വീട്ടുജോലിക്കാരിയെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെ ഹെലൻ എന്ന യുവതിയെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നു.
ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം: സോണിലിവ്
റിലീസ് തീയതി: നവംബർ 13
അഭിനേതാക്കൾ: പങ്കജ് ത്രിപാഠി, അദിതി റാവു ഹൈദരി, ബ്രിജേന്ദ്ര കാല, സുനിത രാജ്വാർ, വിജയന്ത് കോഹ്ലി.
സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ: ആഫ്റ്റർ ഡാർക്ക്
കോളജ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിഗൂഢതയും സസ്പെൻസും നിറച്ച് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ: ആഫ്റ്റർ ഡാർക്ക്'. ഷാനയ കപൂർ ഇരട്ട വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത.
പ്രശസ്ത കോളേജ് വിദ്യാർഥിനിയായ ആയിഷ മാലിക്കിനെ തണുത്തുറഞ്ഞ തടാകത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നതോടെയാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. സഹോദരിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിലെ സത്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അവളിൽ നിന്ന് അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇരട്ടസഹോദരി അദിതി സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.
കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെ നിരവധി ദുരൂഹ സംഭവങ്ങളാണ് അദിതിയുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. മുൻ ഡീന്റെ ആത്മഹത്യയും മുഖംമൂടി ധരിച്ച വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യവും അന്വേഷണത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു. കോളജിനുള്ളിൽ രഹസ്യമായി നടക്കുന്ന അപകടകരമായ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അദിതി കണ്ടെത്തുന്നു. സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന ചിത്രമാണിത്.
ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം: ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാര്
റിലീസ് തീയതി: നവംബർ 13
അഭിനേതാക്കൾ: ഷാനയ കപൂർ, അഭിനവ് സന്തോഷ് സിംഗ്, ഷീബ ചദ്ദ, വിവേക് ഗോംബർ, ആയിഷ റാസ.
അവഞ്ചേഴ്സ്: എൻഡ്ഗെയിം: എൻകോർ
മാർവൽ ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകരുന്ന മറ്റൊരു റിലീസാണ് 'അവഞ്ചേഴ്സ്: എൻഡ്ഗെയിം: എൻകോർ'. നേരത്തേ പുറത്തിറങ്ങിയ 'അവഞ്ചേഴ്സ്: എൻഡ്ഗെയിം' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥ നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ രംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയ പതിപ്പാണിത്
താനോസിന്റെ സ്നാപ്പ് മൂലം ഇല്ലാതായവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ അവഞ്ചേഴ്സ് സംഘം നടത്തുന്ന സമയയാത്രയും പോരാട്ടവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം. പുതിയ പതിപ്പിൽ ലോകി, സ്റ്റീവ് റോജേഴ്സ്, പെഗ്ഗി കാർട്ടർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രംഗങ്ങളും മൾട്ടിവേഴ്സ് പ്രതിസന്ധിയിലേക്കുള്ള സൂചനകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഡോക്ടർ ഡൂമിന്റെ സാന്നിധ്യവും വരാനിരിക്കുന്ന 'അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ'യുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ സംഭവങ്ങളും ഈ പതിപ്പിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്. മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ആരാധകർക്ക് വീണ്ടും എൻഡ്ഗെയിം അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ റിലീസ്.
ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം: ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാര്
റിലീസ് തീയതി: നവംബർ 13
അഭിനേതാക്കൾ: പോൾ റൂഡ്, സ്കാർലറ്റ് ജോഹാൻസൺ, ജോഷ് ബ്രോളിൻ, ക്രിസ് ഹെംസ്വർത്ത്, കാരെൻ ഗില്ലൻ.
വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലും വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള സിനിമകൾ ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഒടിടിയില് എത്തുന്നതോടെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള റിലീസുകള് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമാണുള്ളത്. ആക്ഷൻ, ക്രൈം ത്രില്ലർ, പ്രണയം, സസ്പെൻസ്, ഫാന്റസി തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത ജോണറുകളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെത്തുന്നത് ഈ വാരാന്ത്യത്തെ ഒടിടി പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകമാകുകയാണ്.