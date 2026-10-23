ഒടിടിയിൽ പുത്തൻ റിലീസുകളുടെ വാരാന്ത്യം;'ധൂമകേതു' മുതൽ 'ദി പാരഡൈസ്' വരെ, കാണാം പുതിയ ചിത്രങ്ങളും സീരീസുകളും
സജിൻ ഗോപുവും നിഖില വിമലും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ടൈം ട്രാവൽ കോമഡി ചിത്രം 'ധൂമകേതു' മുതൽ കീർത്തി സുരേഷ് നായികയായ 'ഡൊറോത്തി' വരെ വമ്പന് ചിത്രങ്ങളും സീരിസുകളുമാണ് ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 3:58 PM IST
സിനിമാപ്രേമികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്തയുമായി വീണ്ടുമൊരു ഒടിടി റിലീസ് വാരം. തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രങ്ങൾക്കും പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ സിനിമകൾക്കും പുറമെ വിവിധ ഭാഷകളിലായി നിരവധി ചിത്രങ്ങളും വെബ് സീരീസുകളുമാണ് ഇത്തവണ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മലയാളത്തിൽ സജിൻ ഗോപുവും നിഖില വിമലും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ടൈം ട്രാവൽ കോമഡി ചിത്രം 'ധൂമകേതു' മുതൽ കീർത്തി സുരേഷ് നായികയായ 'ഡൊറോത്തി' വരെ നീളുന്നതാണ് റിലീസുകളുടെ പട്ടിക.
തെലുഗു ചിത്രമായ 'ദി പാരഡൈസ്', സസ്പെൻസ് കോമഡി സീരീസ് 'വരം', സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ 'നാ വൈഫ് മിസ്സിങ്', തമിഴ് കോര്ട്ട് ഡ്രാമ സീരിസായ 'സട്ടവും നീതിയും' സീസൺ 2, ഹിന്ദി ചിത്രം 'ചാർ യാർ' എന്നിവയും ഈ വാരാന്ത്യത്തിലെ പ്രധാന ഒടിടി റിലീസുകളാണ്.
ധൂമകേതു
'നെയ്മർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകൻ സുധി മാഡിസൺ ഒരുക്കിയ പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ധൂമകേതു'. സജിൻ ഗോപു, നിഖില വിമൽ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ഗണപതി, സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. ടൈം ട്രാവൽ കോമഡി വിഭാഗത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയത്തിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സും എ ആൻഡ് എച്ച്എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമീർ താഹിർ, ഷൈജു ഖാലിദ്, സജിൻ അലി, അബ്ബാസ് തിരുനാവായ എന്നിവരാണ് നിർമാണത്തിൽ പങ്കാളികളായിരിക്കുന്നത്. സോണിയും മനുവും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജിന്റോ ജോർജ് ഛായാഗ്രഹണവും വിവേക് ഹർഷൻ എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്കിത് മേനോനാണ് സംഗീതസംവിധായകൻ. ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് 'ധൂമകേതു' കാണാം.
ഡൊറോത്തി
കീർത്തി സുരേഷ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഡൊറോത്തി'. കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിൽ സനന്ത്, റിഷികാന്ത് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ട്രാൻസ് സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയമെന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരം.
കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ അധിക തിരക്കഥ ശരവണൻ ചന്ദ്രന്റേതാണ്. ജ്യോതി ദേശ്പാണ്ഡെ, ഗുണീത് മോംഗ കപൂർ, അചിൻ ജെയിൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമാണം. എസ്. തിരുനാവുക്കരശ് ഛായാഗ്രഹണവും ഗണേഷ് ശിവ എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇളയരാജയാണ് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാർത്തിക് സുബ്ബരാജും ഇളയരാജയും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും 'ഡൊറോത്തി'ക്കുണ്ട്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ചിത്രം സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ദി പാരഡൈസ്
തെലുഗു സിനിമാപ്രേമികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമാണ് നാനി നായകനായ 'ദി പാരഡൈസ്'. ശ്രീകാന്ത് ഒഡേല സംവിധാനം ചെയ്ത പീരിയഡ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയായ ചിത്രം ജഡൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത്. അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരെ സ്വന്തം സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി പോരാടുന്ന ജഡലിന്റെ ജീവിതവും പ്രതിരോധവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം.
സാമൂഹിക അസമത്വവും അധികാരത്തിനെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പും പശ്ചാത്തലമാക്കുന്ന ചിത്രം ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കും ശക്തമായ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ച ചിത്രം തെലുഗു, ഹിന്ദി, തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ ചിത്രം കാണാനാകുമെന്നത് വിവിധ ഭാഷകളിലെ സിനിമാപ്രേമികൾക്ക് ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടും.
വരം
നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നുതന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന തെലുഗു സസ്പെൻസ് കോമഡി ഡ്രാമ സീരീസാണ് 'വരം'. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന രാജു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഭാവിയിലെ വാർത്തകൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കഴിയുന്ന കഴിവ് ലഭിക്കുന്നതോടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്.
വിശ്വദേവ് രാചകൊണ്ടയും ശിവാത്മിക രാജശേഖറും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന സീരീസ്, അസാധാരണമായൊരു കഴിവ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവസരങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അനുഗ്രഹമാണോ അതോ പുതിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ തുടക്കമാണോ എന്ന ആകാംക്ഷയാണ് കഥയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സീരീസ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു.
നാ വൈഫ് മിസ്സിങ്
'കൊത്ത ബംഗാരു ലോകം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ വരുണ് സന്ദേശും ശ്വേത ബസു പ്രസാദും 18 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'നാ വൈഫ് മിസ്സിങ്'. ഇത്തവണ പ്രണയകഥയ്ക്ക് പകരം സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലറുമായാണ് ഇരുവരും എത്തുന്നത്.
ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതിപ്പെടാൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന ഭർത്താവിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. എന്നാൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലും മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങളിലും സംശയങ്ങൾ ഉയരുന്നു. കാണാതായ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊപ്പം ഭർത്താവിന്റെ മൊഴിയുടെ വിശ്വാസ്യതയും കഥയിലെ നിർണായക ഘടകമാകുന്നു. സ്വാതിപ്രകാശ് മന്ത്രിപ്രഗഡ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം തെലുഗു, തമിഴ് ഭാഷകളിൽ ആഹാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കാണാം.
സട്ടവും നീതിയും സീസൺ 2
തമിഴ് കോടതി പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഡ്രാമ സീരീസായ 'സട്ടവും നീതിയും' രണ്ടാം സീസണുമായി തിരിച്ചെത്തുന്നു. സുന്ദരമൂർത്തി എന്ന അഭിഭാഷകന്റെ ജീവിതവും കേസുകളുമാണ് സീരീസിന്റെ പ്രമേയം. സരവണൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അഭിഭാഷകൻ പുതിയ സീസണിൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ കേസുകളെയാണ് നേരിടുന്നത്.
നീതിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും വ്യക്തിപരമായ തത്വങ്ങളും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കഥ മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. അന്വേഷണത്തിനിടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ളിലെ അഴിമതിയും സത്യം പുറത്തുവരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഇടപെടലുകളും വെളിപ്പെടുന്നു. അധികാരവും ധാർമികതയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിനും നീതി കണ്ടെത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സീസണിൽ വരലക്ഷ്മി ശരത്കുമാർ, ലാവണ്യ, പ്രേം കുമാർ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ബാലാജി സെൽവരാജാണ് സംവിധാനം. ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ സീ5-ൽ സീരീസ് സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നു.
ചാർ യാർ
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിൽ കഴിയുന്ന നാല് യുവാക്കളുടെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കുന്ന ഹിന്ദി ചിത്രമാണ് 'ചാർ യാർ'. 2000-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ മുംബൈയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത്. പരിമിതമായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്ന് പുറത്തുകടന്ന് മികച്ചൊരു ജീവിതം സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാല് യുവാക്കൾ ആഡംബര കാറുകൾ മോഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.
പുരവ് ഝാ, നമൻ ജെയിൻ, സാഖിബ് അയൂബ്, പ്രയ്രക് മേത്ത എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം തേടിയുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ വൈകാതെ അപകടകരമായ വഴിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. കുറ്റലോകവുമായി ബന്ധമുള്ളവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടിവരുന്നതും ഇവരെ പിന്തുടരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അന്വേഷണവുമാണ് കഥയിൽ നിർണായകമാകുന്നത്.
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം എങ്ങനെ കൂടുതൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം. ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിനെത്തും.
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