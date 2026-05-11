ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റും നടിയുമായ രവീണ രവി വിവാഹിതയായി; വരന്‍ സംവിധായകന്‍ ദേവന്‍ ജയകുമാര്‍

മലയാളികള്‍ക്ക് സുപരിചിതയായ ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ശ്രീജ രവിയുടെ മകളാണ് രവീണ രവി.

Published : May 11, 2026 at 10:33 AM IST

തെന്നിന്ത്യന്‍ ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റും നടിയുമായ രവീണ രവിയും 'വാലാട്ടി' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകന്‍ ദേവനും വിവാഹിതരായി. ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം.

മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ കാര്യം നടിയും ഡബ്ബിങ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുമായ ശ്രീജ രവിയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

ശ്രീജ രവിയുടെ കുറിപ്പിന്‍റെ പൂർണരൂപം,

" പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ വിനയത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും നന്ദിയോടും കൂടി, ജീവിതത്തിലെ മനോഹരമായ പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള്‍ രവീണ രവിക്കും ദേവനും (വാലാട്ടി സംവിധായകന്‍) ഹൃദയപൂർവമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഞാൻ നേരുന്നു. വിവാഹം വളരെ സ്വകാര്യമായി, അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വളരെ ചുരുക്കം അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നടത്തിയത്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും സിനിമാ യാത്രയിലെ ഈ 50 വർഷ കാലയളവിലും ഭാഗമായ എല്ലാ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹപ്രവർത്തകർ, പ്രമുഖർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ഈ അവസരം ആഘോഷിക്കണം എന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു.

എന്നാൽ വൈകാരികമായി, ഇത് എനിക്ക് അത്ര എളുപ്പമുള്ള നിമിഷമായിരുന്നില്ല. എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് രവിയേട്ടൻ ഇല്ലാതെ ഇത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങ് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിത്തിലാഴ്ത്തി. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം സംഭവിച്ചു. എനിക്ക് വിപുലമായ ഒന്നും സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശാരീരികമോ മാനസികമായ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്‍റെ ഏറ്റവും ഇളയ സഹോദരി ജ്യോയ്ക്കും രാഗിജ്യോയ്ക്കും എപ്പോഴും എന്‍റെ ശക്തിസ്രോതസ്സായി നിന്നതിന് പ്രത്യേക നന്ദി. കവിത അരുമുഗം, വിജയ് കൃഷ്ണൻ, അക്ഷയ്, ബ്യൂല, ജയന്തി എന്നിവർക്കും എന്‍റെ പിന്തുണയായി നിന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.

ദൈവാനുഗ്രഹത്താലും എന്‍റെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ശുഭകാംക്ഷികളുടെയും അനുഗ്രഹത്താലും എല്ലാം മനോഹരമായി നടന്നു. മറ്റെന്തിനേക്കാളുപരി ദേവനിലൂടെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്നേഹനിധിയായ മകനെയും ഊഷ്മളമായ ഒരു കുടുംബത്തെയും ലഭിച്ചു എന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവതിയാണ്.

ദേവന്‍റെ അച്ഛൻ, ശ്രീ. ജയൻ മുളങ്കാട്, നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനുമായി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അമ്മ, ശ്രീമതി. കലാ ജയൻ, ആലപ്പുഴ എസ്.ഡി. കോളേജിലെ വിരമിച്ച പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സഹോദരി ഡോ. ദേവി ജയൻ, ചിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, അവരുടെ കുടുംബം ഇപ്പോൾ യു.എസ്.എ.യിൽ താമസിക്കുന്നു. ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ, തന്‍റെ പുതിയ കുടുംബത്തിന്‍റെ സ്നേഹത്തിന്‍റെയും പ്രോത്സാഹനത്തിന്‍റെയും ബലത്തിൽ രവീണ ഡബ്ബിങ്ങിനും അഭിനയത്തിനുമുള്ള തന്‍റെ അഭിനിവേശം തുടർന്നും തുടരുമെന്ന് അറിയുന്നത് എന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. വ്യക്തിപരമായി ക്ഷണിക്കാനോ അറിയിക്കാനോ കഴിയാഞ്ഞ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഈ മനോഹരമായ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന രവീണയെയും ദേവനെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഓർക്കണമേ, ഹൃദയപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിക്കണമേ", ശ്രീജ രവി കുറിച്ചു.

ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റും ഗായകനുമായ രവീന്ദ്രനാഥിന ശ്രീജ രവിയുടെയും മകളാണ് രവീണ രവി. വാനപ്രസ്ഥം എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഡബ്ബിങ് രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ആറാം വയസിലായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് തെന്നിന്ത്യയിലെ മുന്‍നിര നായികമാര്‍ക്ക് ശബ്ദം നല്‍കി പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി. നിര്‍മാതാവും സംവിധായകനുമയ ജയന്‍ മുളങ്കാടിന്‍റെയും കലയുടെയും മകനാണ് ജയന്‍.

