ETV Bharat / entertainment

'തോക്കിന്‍ മുനയിലിരിക്കുന്ന മഞ്ജുവിനെ കണ്ട് ഞെട്ടി! ഇനിയുള്ള രണ്ടു ദിവസം അമ്മയും അങ്ങനെയായിരിക്കും'; പരിഹാസ പോസ്റ്റുമായി മധു വാര്യര്‍

ഒരു പ്രമുഖനടി സെക്‌സ് റാക്കറ്റിൻ്റെ പിടിയിലാണെന്നും അവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സനല്‍കുമാര്‍ ശശിധരന്‍ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മധു വാര്യരുടെ പോസ്റ്റ്.

MADHU WARREIR POST MANJU WARRIER MADHU WARRIER SANAL KUMAR SASIDHARAN
Madhu warreier family and Sanal Kumar Sasidharan (Photo: FB)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ടി മഞ്ജു വാര്യര്‍ക്കെതിരെ സംവിധായകന്‍ സനല്‍ കുമാര്‍ ശശിധരന്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് നടിയുടെ സഹോദരനും നടനുമായ മധു വാര്യര്‍. മഞ്ജു വാര്യര്‍ തടവിലാണെന്നും ഇതിനെകുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സനല്‍കുമാര്‍ നടത്തുന്ന സമരത്തിനിടയിലാണ് മധു വാര്യര്‍ പരിഹാസ പോസ്റ്റുമായി എത്തിയത്.

കുടുംബ സമേതം മഞ്ജുവിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രത്തോടൊപ്പമാണ് മധുർ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

തോക്കിന്‍മുനയില്‍ ഇരിക്കുന്ന മഞ്ജുവിനെ കണ്ട് അമ്മ ഞെട്ടിയെന്നും മഞ്ജുവിനെ തടവില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാടന്മാര്‍ എങ്ങാനും ആക്രമിച്ചാലോ എന്ന് പേടിച്ച് അവരെ കടിച്ചു കുടയാന്‍ ഒന്നരയടി കഷ്‌ടിയുള്ള കൊക്കോയെ കൂടെ കൂട്ടിയെന്നും ഇനിയുള്ള രണ്ട് ദിവസം തോക്കിന്‍മുനയിലായിരിക്കുമെന്നും മധുവാര്യര്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

"അമ്മയും അനുവും ആവണിയും ഞാനും കൂടെ തടവിൽ കഴിയുന്ന മഞ്ജുവിനെ പോയി കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. മഞ്ജുവിനെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാലമാടന്മാർ എങ്ങാനും ആക്രമിച്ചാലോ എന്ന് പേടിച്ച്, അവരെ കടിച്ചു കുടയാൻ ഒന്നരയടി കഷ്ടിയുള്ള കൊക്കോയെ കൂടെ കൂട്ടി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തോക്കിൻമുനയിൽ ഇരിക്കുന്ന മഞ്ജുവിനെ കണ്ട് അമ്മ ഞെട്ടി, അനു ഞെട്ടി, ആവണി ഞെട്ടി, ഞാൻ ഞെട്ടി, ബാൽക്കണിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രാവിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോയത് കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കന്‍ഡ് ഡിലേ കഴിഞ്ഞ് കൊക്കോയും ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ഞെട്ടൽ മഹാമഹം കഴിഞ്ഞു എന്നുറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് കടന്നു. മഞ്ജു പുതിയതായി വാങ്ങിയ ഡ്രെസ്സുകൾ എടുത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് നിരത്തി അതിന്‍റെ ഡിസ്കഷൻസിലേക്ക് കടന്നു. തടവിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും മഞ്ജുവിന്റെ വാചകമടിക്ക് കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും അത് തെറ്റാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗൺപോയിന്റിലുള്ള മഞ്ജു എല്ലാവർക്കും ബേൺഡ് ഗാർലിക് ഫ്രൈഡ് റൈസും, നൂഡിൽസും, ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കനും, സാൾട്ട് പെപ്പർ കോട്ടേജ് ചീസും ഓർഡർ ചെയ്തു. ഭക്ഷണശേഷം ഇറങ്ങാൻ നേരം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. കഥകളി ക്ലാസ്സിന്റേയും യോഗാ ക്ലാസ്സിന്റേയും ബോറടി മാറ്റാൻ രണ്ട് ദിവസം മഞ്ജുവിന്റെ കൂടെ തടവിൽ കഴിയാൻ പോകുകയാണ് പോലും. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള രണ്ട് ദിവസം അമ്മയും തോക്കിൻമുനയിലായിരിക്കും", മധു വാര്യര്‍ കുറിച്ചു.

സിനിമ മേഖലയിലെ സെക്‌സ് റാക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പൂർണമായി പുറത്തു വിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സനല്‍ കുമാര്‍ ശശിധരന്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നടത്തുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം
ഒരു പ്രമുഖനടി സെക്‌സ് റാക്കറ്റിൻ്റെ പിടിയിലാണെന്നും അവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും സനൽകുമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

Read More:

  1. IMDb ട്രെൻഡിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ മമിത ബൈജുവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം; തൊട്ടുപിന്നാലെ വാമികയും ഐശ്വര്യ റായ്‌യും, തിളങ്ങി ‘മിർസാപൂർ: ദി മൂവി’യും

2. സിനിമക്കുള്ളിലെ സെക്‌സ് റാക്കറ്റ്: അന്വേഷണമാവശ്യപ്പെട്ട് സമരവുമായി സനൽകുമാർ ശശിധരൻ; സമരത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഡോ. ബിജു

3. വെള്ള ഗൗണില്‍ മനോഹരിയായി ജ്യോതിക, വികാരഭരിതനായി സൂര്യ; 20 വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യം! വീണ്ടും വിവാഹിതരായി താരങ്ങള്‍

TAGGED:

MADHU WARREIR POST
MANJU WARRIER
MADHU WARRIER
SANAL KUMAR SASIDHARAN
MADHU WARREIR POST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.