IMDb ജനപ്രിയ ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് വാമിക ഗബ്ബി; തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്രീതി മുകുന്ദനും ലോകേഷ് കനകരാജും
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഐ എം ഡി ബി ഉപയോക്താക്കളുടെ പേജ് വ്യൂകളും സെർച്ച് ആക്ടിവിറ്റിയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജനപ്രിയ ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ പ്രതിവാര പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 5:25 PM IST
ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്ത് ഈ ആഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ താരങ്ങളെയും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഐ എം ഡി ബി (IMDb) പുറത്തുവിട്ട ജനപ്രിയ ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ പുതിയ പട്ടികയിൽ നടി വാമിക ഗബ്ബി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.
പ്രീതി മുകുന്ദൻ രണ്ടാം സ്ഥാനവും സംവിധായകനും നടനുമായ ലോകേഷ് കനകരാജ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കി. പുതിയ ചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസുകളും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളുമാണ് താരങ്ങളുടെ ജനപ്രീതിയിൽ നിർണായകമായത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഐ എം ഡി ബി ഉപയോക്താക്കളുടെ പേജ് വ്യൂകളും സെർച്ച് ആക്ടിവിറ്റിയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജനപ്രിയ ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ പ്രതിവാര പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. നിലവിൽ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ അഭിനേതാക്കളെയും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെയും കണ്ടെത്തുകയാണ് പട്ടികയുടെ ലക്ഷ്യം. പുതിയ സിനിമകളുടെ റിലീസ്, വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ, താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ചകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരു താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിലെ സ്ഥാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
ഈ ആഴ്ച ഐ എം ഡി ബി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് വാമിക ഗബ്ബിയാണ്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ തമിഴ് ചിത്രം ‘ഡിസി’യാണ് താരത്തിന്റെ ജനപ്രീതി ഉയരാൻ പ്രധാന കാരണമായത്. ചിത്രത്തിൽ ചന്ദ്ര എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് വാമിക അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇരുണ്ട അധോലോകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രമായാണ് വാമിക എത്തുന്നത്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ തീവ്രതയും പ്രകടനത്തിലെ സ്വാഭാവികതയും പ്രേക്ഷകരുടെയും നിരൂപകരുടെയും ശ്രദ്ധ നേടി. റിലീസിന് പിന്നാലെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും വാമികയുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും ഗംഭീര പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് ലഭിച്ചത്. അതുപോലെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ തോതിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
നടിമാരുടെ പട്ടികയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റമാണ് പ്രീതി മുകുന്ദൻ നടത്തിയത്. ഈ ആഴ്ച ഐ എം ഡി ബി ജനപ്രിയ ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് താരം. തമിഴ് സിനിമയിൽ തിരക്കേറിയ വർഷമാണ് പ്രീതിക്ക്. ‘ബ്ലാസ്റ്റ്’, ‘ഇദയം മുരളി’ എന്നീ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് താരത്തിന്റേതായി അടുത്തിടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തതും അവയിലെ താരത്തിന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഐ എം ഡി ബി പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാൻ സഹായിച്ചു. മലയാളത്തില് നിവിന് പോളി നായകനായ സര്വം മായ എന്ന ചിത്രത്തില് പ്രീതി മുകുന്ദന് വേഷമിട്ടിരുന്നു.
തമിഴ് സിനിമയിലെ പ്രമുഖ സംവിധായകരിലൊരാളായ ലോകേഷ് കനകരാജ് ആണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ ഐ എം ഡി ബി പട്ടികയില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. സാധാരണയായി ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് സിനിമകൾ ഒരുക്കുന്ന ലോകേഷ്, ‘ഡിസി’യിലൂടെ പ്രധാന നായക വേഷത്തിൽ എത്തുന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത.
സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ ഇതിനകം തന്നെ വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുള്ള ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ അഭിനയ അരങ്ങേറ്റവും പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നു.
പട്ടികയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മി. ഈ ആഴ്ച താരം 11-ാം സ്ഥാനത്താണ്. സ്വാതന്ത്ര്യദിന വാരാന്ത്യത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ‘അവരാപൻ 2’ ആണ് ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മിയെ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറച്ചത്.
2007-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘അവരാപൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ‘അവരാപൻ 2’ എത്തിയത്. ആദ്യ ചിത്രത്തിന്റെ ആരാധകർക്കിടയിലും പുതിയ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും ചിത്രം ശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മിയുടെ പേരും വീണ്ടും ചർച്ചയായി.
ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 100 കോടി രൂപയിലധികം കലക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
കന്നഡ സൂപ്പര്താരം 14 ാം സ്ഥാനത്താണ്. ടോക്സ് എന്ന ചിത്രമാണ് താരത്തെ പ്രധാനമായും വാര്ത്തകളില് നിലനിര്ത്തിയത്. ഇതുകൂടാതെ രാമായണത്തിലെ യഷിന്റെ രാവണന് കഥാപാത്രവും ജനപ്രീതി വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രൺബീർ കപൂർ രാമനായി എത്തുന്ന ‘രാമായണം' വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ്. 2026 ദീപാവലി റിലീസായി നവംബറില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ഗീതു മോഹന്ദാസ് പട്ടികയില് 16 ാം സ്ഥാനത്താണ്. യാഷിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ഈ വമ്പന് ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിര്വഹിക്കുന്നത് ഗീതു മോഹന്ദാസ് തന്നെയാണ്. സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചര്ച്ച തന്നെയാണ് ഗീതുവിനെ 16 ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത്.
മറ്റ് താരങ്ങളും പട്ടികയിൽ
ജനപ്രിയ ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ പട്ടികയിൽ നിരവധി യുവതാരങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമാ പ്രവർത്തകരും ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അമൃത ബാഗ്ചി, സഞ്ജന കൃഷ്ണ മൂർത്തി, വേദാംഗ് റെയ്ന, അഭയ് വർമ്മ, സിദ്ധാർത്ഥ്, അനഘ തുടങ്ങിയവരും പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചു.
പുതിയ സിനിമകളുടെ റിലീസുകളും വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും ഇവരുടെ ഐ എം ഡി ബി ജനപ്രീതി ഉയരാൻ കാരണമായി.
ഐ എം ഡി ബിപട്ടിക എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു?
ഐ എം ഡി ബി യുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ താരങ്ങളുടെ പട്ടിക എല്ലാ ആഴ്ചയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഐ എം ഡി ബി ഉപയോക്താക്കളുടെ പേജ് വ്യൂകളും തിരയൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് പട്ടികയുടെ പ്രധാന അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു താരത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ ജനപ്രീതി മാത്രമല്ല, ആ പ്രത്യേക ആഴ്ചയിൽ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരയുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന താരങ്ങൾക്കാണ് പട്ടികയിൽ മുന്നിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്.
പുതിയ സിനിമയുടെ റിലീസ്, ട്രെയിലർ, കഥാപാത്ര പ്രഖ്യാപനം, ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയം, വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയവ ഒരു താരത്തിന്റെ ഐ എം ഡി ബി ജനപ്രീതിയെ സ്വാധീനിക്കും.