കാവും നാലുകെട്ടും ഇരട്ട ക്ലൈമാക്‌സും; 'അരൂപി'യുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി വൈശാഖ് രവി

അഭിലാഷ് വാര്യർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'അരൂപി' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നായകന്‍ വൈശാഖ് രവി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

Vysakh Ravi about his movie Aroopi
വൈശാഖ് രവി (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 4:10 PM IST

മലയാളികൾക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട കാവും നാലുകെട്ടും യക്ഷിക്കഥകളും വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിൽ വിസ്മയം തീർക്കുന്നു. അഭിലാഷ് വാര്യർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'അരൂപി' എന്ന ചിത്രം ഒരു ഗ്രാമീണ ഹൊറർ ത്രില്ലറായാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. വൈശാഖ് രവി നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ സ്നേഹ ചൗളയാണ് നായിക. കരിയറിലെ ആദ്യ നായക വേഷത്തിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിലാണ് വൈശാഖ്. തൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് വൈശാഖിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയുന്നത്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് വൈശാഖ് രവി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.

വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഹൊറർ സിനിമ

സംവിധായകനായ അഭിലാഷ് വാര്യരുടെ 25 വർഷത്തെ സ്വപ്നം, തൻ്റെ പത്തുവർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം, നല്ല സിനിമകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നിർമാതാവ് പ്രദീപ് രാജ് അങ്ങനെയൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ റിസൾട്ട് ആണ് അരൂപി എന്ന മലയാള ചിത്രം എന്ന് നടൻ വൈശാഖ് പറയുന്നു. പാഠം ഒന്ന് ഒരു വിലാപം എന്ന സിനിമയിൽ സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന ആളാണ് ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ അഭിലാഷ് വാര്യർ. മലയാളത്തിലെ നിരവധി മുൻനിര സംവിധായകരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പ്രവൃത്തിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധായകൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അരൂപി എന്ന സിനിമയെ മികച്ച കാഴ്ചാനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് വൈശാഖ് വ്യക്തമാക്കി. നല്ല ആശയങ്ങൾ ചലച്ചിത്ര ഭാഷ്യമാക്കാൻ സധൈര്യം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവ് പ്രദീപ് രാജനെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകില്ല. വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു ഹൊറർ സിനിമ തന്നെയാണ് പുണർതം പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സൗഹൃദത്തില്‍ ജനിച്ച നായകനല്ല

ചലച്ചിത്ര മേഖലയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷമായി താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വൈശാഖ് പറയുന്നു. സംവിധായകൻ അഭിലാഷ് വാരിയരുമായി നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല തന്നെ അരൂപി എന്ന സിനിമയിൽ നായകനാക്കിയത്. എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരനെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ സംവിധായകനായ അഭിലാഷിന് കൃത്യമായി അറിയാം. അരൂപി എന്ന സിനിമയിലെ നായക കഥാപാത്രത്തിന് ഞാൻ യോഗ്യനാണ് എന്ന കൃത്യമായ ബോധ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊരു അവസരം ലഭിച്ചത്.

Vysakh Ravi about his movie Aroopi
വൈശാഖ് രവി (Special Arrangement)
ഇരട്ട ക്ലൈമാക്സ് ഉള്ള അരൂപി എന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് നവ്യാനുഭവം സമ്മാനിക്കും. ചലച്ചിത്രത്തിൽ താൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വ്യത്യസ്ത ഭാവതലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അരൂപി എന്ന ചലച്ചിത്രം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ഇടവേളയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഗ്രാമ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വശ്യത ഈ ചലച്ചിത്രത്തിൽ തുറന്നുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. നേഹ ചൗള അവതരിപ്പിക്കുന്ന യക്ഷിയുടെ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും. തുടർച്ചയായി ഹൊറർ സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ആശയം കൊണ്ടും ആവിഷ്കാരം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രമായിരിക്കും അരൂപി.
Vysakh Ravi about his movie Aroopi
വൈശാഖ് രവി (Special Arrangement)
ജനുവരി 30നാണ് ചലച്ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുക. വൈശാഖ് രവിയുടെ വിശദമായ വീഡിയോ അഭിമുഖം ചുവടെ.
വൈശാഖ് രവി (ETV Bharat)

