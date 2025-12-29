വൃഷഭ; ബോക്സ് ഓഫിസിലെ പ്രകടനം എങ്ങനെ? നാലു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത്
ഈ വര്ഷം റിലീസായ എമ്പുരാന്, തുടരും, ഹൃദയപൂര്വ്വം എന്നീ സിനിമകളൊക്കെ മോഹന്ലാലിന് വലിയ വിജയങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചത്.
മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ പാന് ഇന്ത്യന് ഫാന്റസി ആക്ഷന് ചിത്രമാണ് വൃഷഭ. കന്നഡ സംവിധായകന് നന്ദകിഷോര് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ഡിസംബര് 25 നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തി നാലു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള് ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാന് കഴിഞ്ഞോ എന്നതാണ് സിനിമാ പ്രേമികള് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇതേസമയം മോഹന്ലാലിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ബറോസിനേക്കാള് വലിയ പരാജയമായി എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ആദ്യ ദിനത്തില് ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന് 92 ലക്ഷം രൂപയാണ്. എന്നാല് രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോള് ആഗോളതലത്തില് 1.25 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ആദ്യ ദിനത്തില് ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും രണ്ടാം ദിനത്തില് തിരിച്ചു വരവാണ് ചിത്രം നടത്തിയത്.
വലിയ ഹൈപ്പോടെയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയതെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ വരുമാനം നേടാന് മോഹന്ലാല് ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലയെന്നതാണ് ട്രാക്കര്മാരുടെ വിലയിരുത്തല്. ആദ്യദിനത്തില് മലയാളത്തില് നി്നന് 47 ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം ദിവസത്തില് 2 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം ദിവസത്തില് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിച്ചത്. ഹിന്ദിയില് നിന്ന് ആദ്യദിവസം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം ദിവസത്തില് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം ദിവസത്തില് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിച്ചത്.
കന്നഡയില് ആദ്യത്തെ നാല് ദിവസങ്ങളില് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നേടിയത്. തെലുഗുവിലെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളില് നേടിയത്. രണ്ടാം ദിവസം മാത്രമാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നേടിയത്.
വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. തെലുഗുവില് നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ചിത്രത്തിന് നേടാനായത്. ഹിന്ദി പതിപ്പില് നിന്ന് ആദ്യദിനം മൂന്ന് ലക്ഷവും രണ്ടാം ദിനത്തില് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. കന്നഡയില് നിന്ന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്.
സിനിമയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ട്രോളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉയരുന്നത്. സിനിമയുടെ തിരക്കഥയ്ക്കും മേക്കിങ്ങിനും വിഎഫ്എക്സിനും മോഹൻലാലിന്റെ പ്രകടനത്തിനും വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. വളരെ മോശം എഴുത്താണ് സിനിമയുടേതെന്നും സംവിധായകന് മോഹൻലാലിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും കമന്റുകള് ഉണ്ട്. പല സീനുകളും നാടകത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നെന്നും സിനിമയുടെ മലയാളം ഡബ്ബ് നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിന്നുയരുന്ന വിമര്ശനങ്ങള്.
മലയാളം - തെലുഗു ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് വൃഷഭ ഒരുങ്ങിയത്. കൂടാതെ തമിഴ്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലേക്കും ചിത്രം മൊഴിമാറ്റം നടത്തി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് 2025 ല് തുടര്ച്ചയായി വിജയങ്ങള് നല്കിയ മോഹന്ലാലിന് വൃഷഭയിലൂടെ കാലിടറുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിക്കുന്നത്. മോഹന്ലാലിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമായി മാറുമെന്നും അഭിപ്രയാപ്പെടുന്നവരുണ്ട്.
സാംസ് സി എസ് ഒരുക്കിയ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഓസ്കര് ജേതാവ് റസൂല് പൂക്കുട്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഡിസൈനും തിയേറ്റില് മികച്ച ശബ്ദാനുഭവമാണ് നല്കുന്നത്. കന്നഡയുവതാരം സമര്ജിത്ത് ലങ്കേഷും ഈ ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
തെലുഗു നടൻ റോഷൻ മേക്കയാണ് ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാലിന്റെ മകനായി എത്തുന്നത്. ഷനായ കപൂർ, സഹറ എസ് ഖാൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികമാർ. രാഗിണി ദ്വിവേദി, സമർജിത് ലങ്കേഷ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.
ജനാർദൻ മഹർഷി, കാർത്തിക് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമയ്ക്ക് സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എവിഎസ് സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാൽ ഗുർണാനി എന്നിവരും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ശോഭ കപൂർ, ഏക്താ ആർ കപൂർ, സി.കെ. പത്മകുമാർ, വരുൺ മാത്തൂർ, സൌരഭ് മിശ്ര, അഭിഷേക് വ്യാസ്, വിശാൽ ഗുർനാനി, പ്രവീർ സിങ്, ജൂഹി പരേഖ് മേത്ത എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചത്.
