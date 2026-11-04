'മമ്മൂട്ടിയുടെ കോണ്ടസ കാറിടിച്ച് പത്തുവയസുകാരന് തെറിച്ചുവീണു; എന്റെ തല ഗ്ലാസിലിടിച്ചു'! ഭയപ്പെടുത്തിയ ആ സംഭവം'- വി. കെ. ശ്രീരാമന്
മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ അപകടം; 40 വർഷം മുമ്പത്തെ സംഭവം ഓർത്തെടുത്ത് വി.കെ. ശ്രീരാമൻ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 10:25 AM IST
നടനും എഴുത്തുകാരനുമായ വി. കെ. ശ്രീരാമന് പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. മമ്മൂട്ടി ഓടിച്ച കോണ്ടസ കാര് പത്തുവയസുകാരനെ ഇടിച്ചതും തുടര്ന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങളുമാണ് പോസ്റ്റില് പറയുന്നത്. കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് പോകുന്നിതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.
ഒരു സിനിമാക്കഥയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ട്വിസ്റ്റും അപ്രതീക്ഷിതമായ ക്ലൈമാക്സും നിറഞ്ഞ അനുഭവമായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റില് പറയുന്നത്. നാലു പതിറ്റാണ്ട് മുന്പ് തമിഴ്നാട്ടില് വച്ചു നടന്ന സംഭവമാണ് രസകരവും ഒരേസമയം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ അനുഭവം ഓർത്തെടുത്ത് കുറിച്ചത്.
പവിത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഉത്തരം' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഊട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന കാലത്താണ് സംഭവം . മമ്മൂട്ടിയുടെ 369-ാം നമ്പർ കോണ്ടസ കാറിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും യാത്ര. മമ്മൂട്ടി തന്നെയായിരുന്നു വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത്. ഊട്ടിയിൽനിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് മലയിറങ്ങി വരുന്നതിനിടെ ഒരു കോൺവെന്റ് സ്കൂളിന് മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. റോഡ് മുറിച്ചുകടന്ന് ബസിൽ കയറാനായി ഓടിയെത്തിയ പത്തുവയസ്സുകാരനെ മമ്മൂട്ടിയുടെ കാർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതോടെ മുൻസീറ്റിലിരുന്ന വി.കെ. ശ്രീരാമന്റെ തല കാറിന്റെ ഗ്ലാസിൽ ഇടിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
വി.കെ. ശ്രീരാമന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂര്ണ രൂപം:
"ഏതാണ്ടൊരു നാല്പതുകൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന കഥ, അല്ല സംഭവമാണ്. പവിത്രൻ്റെ ഉത്തരം സിനിമ ഊട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന കാലത്ത് മമ്മൂട്ടി തൻ്റെ വിഖ്യാതമായ 369ാം നമ്പർ കോണ്ടസ്സയോടിച്ചു മലയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഒരു കോൺവെൻ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് റോഡു മുറിച്ച് ബസ്സിൽ കയറാനോടിയ പത്തു വയസ്സുകാരനെ കോണ്ടസ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുന്നു. പെട്ടന്നു ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോള് മുൻ സീറ്റിലിരുന്ന എൻ്റെ തല ഗ്ലാസിൽ ചെന്നിടിക്കുന്നു.
മമ്മൂട്ടി ചാടിയിറങ്ങുന്നു. പിന്നാലെ നെറ്റി തടവി ഞാനും. തമിഴ് ശിങ്കങ്ങൾ അക്രമാസക്തരായി കാറു തല്ലിപ്പൊളിക്കുമെന്നും ഞങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നുമൊക്കെ ആണ് ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടിയത്. പക്ഷെ, കണ്ടത് മറ്റൊന്നാണ്. കാറിടിച്ച് റോഡരികിലെ കാനയിലേക്ക് തെറിച്ച കുട്ടിയെ പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ഒരാൾ മുന്നിലും കൂട്ടം പിന്നിലുമായി വരുന്നു. ഇടികൊണ്ട് തെറിച്ച കുളന്തൈ ചിരിക്കുന്നു. കോട്ടും തലേക്കെട്ടും വീരപ്പൻ മീശയുമുള്ള തലൈവർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം ഇതാണ്. മൂപ്പരാണ് സ്കൂളിൻ്റെ സെക്യുരിറ്റി ചീഫ്.
' കാറിൻ്റെ ഇടി കൊണ്ടത് പയ്യൻ്റെ വലതുകാലിൻ്റെ തുടയിലാണ്. കൃത്യം ട്രൗസ്സേഴ്സിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ പയ്യൻ രണ്ടു കൃക്കറ്റ് ബോളുകൾ കുത്തി നിറച്ചു വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇടി. പയ്യൻ സ്മൂത്തായി കാനക്കു മേലെയുള്ള വള്ളിപ്പടർപ്പിലേക്കു വീഴുന്നു, സർക്കസ്സിലെ കളിക്കാർ നെറ്റിലേക്കു വീഴും പോലെ.
'പാർത്താൽ എന്നമോ പെരിയ ആക്സിഡൻ്റ് ആനാ , യാർക്കും ഒണ്ണും ആഹലെ. പടത്തിലെ സ്റ്റണ്ട് സീൻ മാതിരി. പെരിയവരേ നീങ്ക താൻ ഹീറോ കൊട് കൈ', മീശക്കാരൻ കൈ നീട്ടി. ഹീറോ ഹസ്തം ദാനം ചെയ്തു.
"നീ പേടിച്ചു പോയോ?", തിരിച്ചു വണ്ടിയിൽ കയറിയ ശേഷം മമ്മൂട്ടി എന്നോടു ചോദിച്ചു .
"നിങ്ങളെ അവര് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ നേരെ വന്ന് ഡായ് ഡ്രൈവർ സോമ്പേരി, നീ എത്ക്ക് പക്കത്തില് ഉക്കാരന്ത്ട്ട് ഇറ്ക്ക്. റോഡില് കുളന്തെകൾ ഇര്ക്ക് മെതുവാ വണ്ടി ഓട്ടണം എൻ്റ് സൊല്ലിക്കൊടുക്ക വേണ്ടിയതു താനേ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കുമോ എന്ന ഒരു പേടി ഉണ്ടാവാതിരുന്നില്ല", " ശരിയാ ഈ കോസ്റ്റ്യു മിൽ നിനക്കൊരു ഡ്രൈവർ ലുക്ക് ഉണ്ട്."
കോയമ്പത്തൂരെത്തും വരെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അണ്ണാച്ചിമാർ ഇടി കൊണ്ട പയ്യനേയും കൂട്ടി ജാഥയായി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്",
മമ്മൂട്ടിയുമായുള്ള പഴയ സൗഹൃദവും യാത്രയ്ക്കിടയിലെ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവവും നർമം കലർത്തി ശ്രീരാമന് കുറിച്ചു.