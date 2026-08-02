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'തുടക്കം' ട്രെയിലർ നാളെ; വിസ്‌മയ മോഹൻലാലിന്‍റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തിനായി കാത്ത് സിനിമാപ്രേമികൾ

ചിത്രത്തില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരിന്‍റെ മകന്‍ ആശിഷ് ജോ ആന്‍റണിയും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

THUDAKKAM TRAILER RELEASE DATE VISMAYA MOHANLAL MOHANLAL THUDAKKAM MOVIE
Vismaya Mohanlal (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 2, 2026 at 5:26 PM IST

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മോഹൻലാലിന്‍റെ മകൾ വിസ്‌മയ മോഹൻലാൽ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമയാണ് 'തുടക്കം'. ജൂഡ് ആന്‍റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 7-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുത്തന്‍ അപ്ഡേറ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നിര്‍മാതാവായ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂര്‍. സിനിമയുടെ ഓഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 3) പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കളായ ആശിർവാദ് സിനിമാസ് അറിയിച്ചു.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ട്രെയിലർ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 3-ന് വൈകുന്നേരമാണ് ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങുക. എന്നാൽ കൃത്യമായ റിലീസ് സമയം ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ട്രെയിലർ പ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പം പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ പോസ്റ്ററും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

വിസ്‌മയ മോഹൻലാലിനൊപ്പം ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്‍റെ മകൻ ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതോടെ സിനിമയിലൂടെ രണ്ട് പുതുമുഖങ്ങളുടെ അരങ്ങേറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്.

'2018' എന്ന വമ്പൻ വിജയചിത്രത്തിന് ശേഷം ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും 'തുടക്കം' സ്വന്തമാക്കുന്നു. ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ തികച്ചും സാധാരണ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില രഹസ്യങ്ങളാണ് കഥയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവെന്നാണ് സൂചന. കഥയിൽ സംവിധായകൻ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സർപ്രൈസുകളും ട്വിസ്റ്റുകളും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളായിരിക്കുമെന്ന ചർച്ചകൾ ഇതിനോടകം ആരാധകർക്കിടയിൽ സജീവമാണ്.

വണ്ടിപ്പെരിയാർ, കുട്ടിക്കാനം, തൊടുപുഴ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആശിർവാദ് സിനിമാസ് ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ഡോ. എമിൽ ആന്റണിയും ഡോ. അനീഷ ആന്റണിയുമാണ്.

ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സായ് കുമാർ, ബോബി കുര്യൻ, ഗണേഷ് കുമാർ എന്നിവരടക്കം നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ശ്രദ്ധേയരാണ്. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ജോമോൻ ടി. ജോൺ ആണ് ഛായാഗ്രാഹകൻ. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും സന്തോഷ് രാമൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനും നിർവഹിക്കുന്നു. മേക്കപ്പ് ജിതേഷ് പൊയ്യ, വസ്ത്രാലങ്കാരം അരുൺ മനോഹർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സൈലക്സ് എബ്രഹാം എന്നിവരാണ്. ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ മനോഹരൻ കെ. പയ്യന്നൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് വിനോദ് ശേഖർ, ശ്രീക്കുട്ടൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ബിജു തോമസ്, പി.ആർ.ഒ വാഴൂർ ജോസ് എന്നിവരും അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ട്രെയിലർ റിലീസിന് പിന്നാലെ ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ സൂചനകൾ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. വിസ്മയ മോഹൻലാലിന്റെ അഭിനയ അരങ്ങേറ്റവും ജൂഡ് ആന്റണിയുടെ പുതിയ സിനിമാറ്റിക് അവതരണവും ഒരുമിക്കുന്ന 'തുടക്കം' ഓഗസ്റ്റ് 7-ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തും

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