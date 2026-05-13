മകളുടെ ആദ്യ ചിത്രം! റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മോഹന്ലാല്; 'തുടക്കം' ഗംഭീരമാക്കാന് വിസ്മയയും ആശിഷ് ജോയും
ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് നായികയായി എത്തുമ്പോള് നായകനായി വേഷമിടുന്നത് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകന് ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയാണ്.
Published : May 13, 2026 at 1:39 PM IST
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമെന്ന നിലയില് ആരാധകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് 'തുടക്കം'. ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. മോഹന്ലാലാണ് തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പേജിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തു വിട്ടത്. ഓണം റിലീസായി ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഓണത്തിന് മുന്പേ തന്നെ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിസ്മയയോടൊപ്പം ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയാണ് ചിത്രത്തില് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ട ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. മോഹന്ലാലും അതിഥി വേഷത്തില് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപന ടീസറില് മോഹന്ലാലിനെ വ്യക്തമായി കാണാം.
നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ സെക്കന്ഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററില് ദൈന്യഭാവത്തിലുള്ള വിസ്മയെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നിലായി പരുക്കന് ലുക്കില് ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയേയും കാണാം. അതേസമയം വിസ്മയ്ക്ക് മുന്നില് താടി വച്ച ഒരു പുരുഷനെ കാണാം. അത് മോഹന്ലാലാണെന്ന സൂചന നേരത്തെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നല്കിയിരുന്നു.
ആശിർവാദ് സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് തുടക്കം. ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ 37 ാം ചിത്രമാണ് തുടക്കം.
2018 എന്ന മെഗാഹിറ്റിനു ശേഷം ജൂഡ് ആന്റണി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും തുടക്കത്തിനായി ഏറെ പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്കുള്ളത്. എമ്പുരാന് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തിയ ആഷിഷ് ജോ ആന്റണിയാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മാതാവായ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകനാണ് ആശിഷ് ജോ ആന്റണി. എമ്പുരാനില് മിന്നായം പോലെ എത്തിയ ആ കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷകര് അന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.
വിസ്മയയ്ക്കും ആശിഷ് ജോ ആന്റണിക്കും പുറമെ സായ് കുമാര്, ബോബി കുര്യന്, ഗണേഷ് കുമാര് തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കുട്ടിക്കാനം, തൊടുപുഴ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു.
ഒരു ക്ലീൻ ഫാമിലി ത്രില്ലർ സിനിമയെന്നു മാത്രമാണ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് അറിയിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ പല വഴിത്തിരിവുകളും, സസ്പെൻസുമൊക്കെ. ചിത്രത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
ഡോ. എമിൽ ആന്റണിയും, ഡോ. അനീഷ ആന്റണിയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഗീതം- ജേക്സ് ബിജോയ്, ഛായാഗ്രഹണം -ജോമോൻ ടി. ജോൺ, എഡിറ്റിങ്- ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - സന്തോഷ് രാമൻ, മേക്കപ്പ് - ജിതേഷ് പൊയ്യ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ -അരുൺ മനോഹർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സൈലക്സ് ഏബ്രഹാം, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - മനോഹരൻ കെ. പയ്യന്നൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് - വിനോദ് ശേഖർ, ശ്രീക്കുട്ടൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ബിജു തോമസ്, പിആർഒ - വാഴൂർ ജോസ്.