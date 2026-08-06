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'തുടക്കം' നാളെ തിയേറ്ററുകളില്‍; മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തി വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലും സുചിത്രയും

വിസ്‌മയ മോഹൻലാലിന്‍റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായ 'തുടക്കം' ലോകമെമ്പാടുമായി ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. റിലീസിന് മുൻപായി മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലും സുചിത്രയും.

VISMAYA MOHANLAL THUDAKKAM JUDE ANTHANY JOSEPH MANNARASALA TEMPLE
Vismaya visited the Mannarasala temple with her mother Suchitra to seek blessings. (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 1:33 PM IST

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മോഹൻലാലിന്‍റെ മകൾ വിസ്‌മയ മോഹൻലാലിന്‍റെ സിനിമാ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം 'തുടക്കം' തിയേറ്ററുകളിലെത്താൻ ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ, ആരാധകരുടെ ആവേശം ഉയരുകയാണ്. ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് കടക്കുന്ന വിസ്‌മയയുടെ ആദ്യ സിനിമയെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാപ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

റിലീസിന് മുന്നോടിയായി വിസ്‌മയയും അമ്മ സുചിത്ര മോഹൻലാലും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാടുള്ള പ്രശസ്തമായ മണ്ണാറശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി. ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ഇരുവരും മണ്ണാറശാല അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്.

ആരാധകർക്ക് ഏറെ പരിചിതമായ വാഹനത്തിലാണ് ഇരുവരും ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനത്തിനായി എത്തിയത്. മോഹൻലാലിന്‍റെ എക്കാലത്തെയും ഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'രാജാവിന്‍റെ മകൻ' സിനിമയിലെ വിൻസെന്‍റ് ഗോമസിന്‍റെ പ്രശസ്‌ത ഡയലോഗായ "മൈ ഫോൺ നമ്പർ ഈസ് 2255", എന്ന 2255 രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള വെളുത്ത ഇന്നോവ കാറിലാണ് വിസ്മയയും സുചിത്രയും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്. മോഹൻലാൽ ആരാധകർക്ക് ഈ നമ്പറിന് പ്രത്യേക വികാരബന്ധമുണ്ടെന്നതിനാൽ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'തുടക്കം' ഒരു മലയോരഗ്രാമത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ്. ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമ്മിക്കുന്ന 37-ാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. ജുഡ് ആന്തണി ജോസഫിന്‍റെ '2018' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയാണ് തുടക്കം.

ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരിന്‍റെ മകന്‍ ആശിഷ് ആന്‍റണിയും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം മോഹന്‍ലാലും നിര്‍ണായക വേഷത്തില്‍ എത്തും.

വണ്ടിപ്പെരിയാർ കുട്ടിക്കാനം തൊടുപുഴ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡോ. എമിൽ ആൻറണിയും ഡോ. അനീഷ ആൻ്റണിയുമാണ് എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ് . ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ്, എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സായ് കുമാർ, ബോബി കുര്യൻ, ഗണേഷ് കുമാർ, തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഡോ. എമിൽ ആൻ്റെണിയും, ഡോ. അനീഷ ആൻ്റെണിയുമാണ് എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ്. ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് .ആൻ്റണി ജോസഫ്, എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംഗീതം. ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സ്, ഛായാഗ്രഹണം -ജോമോൻ.ടി. ജോൺ, എഡിറ്റിംഗ്- ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - സന്തോഷ് രാമൻ. മേക്കപ്പ് - ജിതേഷ് പൊയ്യ, കോസ്റ്റ്യം ഡിസൈൻ -അരുൺ മനോഹർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സൈലക്സ്c ഏബ്രഹാം, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - മനോഹരൻ' കെ. പയ്യന്നൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് - വിനോദ് ശേഖർ, ശ്രീക്കുട്ടൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ബിജു തോമസ്.

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JUDE ANTHANY JOSEPH
MANNARASALA TEMPLE
VISMAYA VISITS MANNARASALA TEMPLE

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