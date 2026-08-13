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വിസ്‌മയയുടെ പവര്‍ പാക്ക്‌ഡ് പെര്‍ഫോമന്‍സ്! തരംഗം തീര്‍ത്ത് 'തുടക്കം'; എഴുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നേടിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്‍

വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലിനോടൊപ്പം ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരിന്‍റെ മകന്‍ ആശിഷ് ജോ ആന്‍റണിയും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്.

THUDAKKAM BOX OFFICE COLLECTION VISMAYA MOHANLAL JUDE ANTHANY JOSEPH AASHISH ANTONY
Thudakkam (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 5:09 PM IST

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ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍ നായികയായി എത്തിയ തുടക്കം ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കത്തിക്കയറുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രം രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ വമ്പന്‍ കലക്ഷനാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി വാരിക്കൂട്ടിയത്.

ആദ്യദിനം മുതല്‍ ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തോടെ തിയേറ്ററുകളില്‍ വിജയകരമായി മുന്നേറുന്ന ഈ ചിത്രം ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ നിന്ന് കൊയ്‌തെടുത്തത് 32.53 കോടി രൂപയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 15.20 കോടി രൂപയും ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 17.63 കോടി രൂപയും വിദേശ കലക്ഷന്‍ 13.90 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകള്‍.

ആറാം ദിവസത്തില്‍ മാത്രം 1.61 കോടി രൂപയും അഞ്ചാം ദിവസത്തില്‍ 1.6 കോടി രൂപയും നാലാം ദിവസം 1.6 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകള്‍. എന്നാല്‍ ആദ്യത്തെ മൂന്നു ദിവസങ്ങളില്‍ വരുമാനം കുത്തനെ ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്. മൂന്നാം ദിവസമായ 4.25 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു. രണ്ടാം ദിവസത്തില്‍ 3.6 കോടി രൂപയും ആദ്യ ദിവസം 2.55 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രമുഖ ട്രാക്കര്‍മാരായ സാക്‌നില്‍ക് നല്‍കുന്ന കണക്കുകള്‍.

വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലിനോടൊപ്പം ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരിന്‍റെ മകന്‍ ആശിഷ് ജോ ആന്‍റണിയും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. മീനു എന്ന കഥാപാത്രമായി വിസ്‌മയ എത്തുമ്പോള്‍ കൊടൂര വില്ലനായാണ് ആശിഷ് എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതല്‍ നായികയെ വില്ലന്‍ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെറുക്കണമെമന്നും അവള്‍ എങ്ങനെ നേരിടുന്നവെന്നും ചിത്രം പറയുന്നു.

വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലിനും ആശിഷ് ജോ ആന്‍റണിക്കും പുറമെ സായ് കുമാര്‍, ചിപ്പി, മോഹന്‍ലാല്‍ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ചിപ്പി ബിഗ് സ്ക്രീനില്‍ എത്തുന്നത്. കാമിയോ റോളിലാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്കാനമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ലൊക്കേഷന്‍. ഇവര്‍ക്ക് പുറമെ ദിനേശ് പ്രഭാകർ, ജാഫർ ഇടുക്കി, കോട്ടയം രമേഷ്, ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, ശിവദാസ് കണ്ണൂർ, ജയ്‌സ് ജോസ്, ജയ കുറുപ്പ്, അശ്വിനി വിജയൻ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ജേക്‌സ് ബിജോയ് ഒരുക്കിയ ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ചിത്രത്തിന്‍റെ മൂഡിനൊപ്പം ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തീവ്രത നൽകുന്നതിലും പശ്ചാത്തലസംഗീതം നിർണായകമാകുന്നുണ്ട്.

അഖിൽ ജോർജ്, ജോമോ ടി. ജോൺ, സുദീപ് എളമൺ എന്നിവർ ചേർന്നൊരുക്കിയ ഛായാഗ്രഹണവും ചിത്രത്തിന്‍റെ ദൃശ്യഭംഗി മനോഹരമാക്കുന്നുണ്ട്. കഥയുടെ വൈകാരികതയ്ക്കും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ തീവ്രതയ്ക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരമാണ് ചിത്രത്തിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊപ്പം പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുകളും നൽകണമെന്ന ആശയമാണ് 'തുടക്കം' മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. മാർഷ്യൽ ആർട്‌സ് പോലുള്ള സ്വയം പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന ചോദ്യവും ചിത്രം ഉയർത്തുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഒരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വ്യക്തിപരമായ പോരാട്ടത്തെ വലിയൊരു സാമൂഹിക ആശയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും ചിത്രം ശ്രമിക്കുന്നു.

ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോ. എമിൽ വിൻസന്റും ഡോ. അനീഷ ആന്‍റണിയുമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ.

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VISMAYA MOHANLAL
JUDE ANTHANY JOSEPH
AASHISH ANTONY
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