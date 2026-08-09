'തുടക്കം' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അതിവേഗം കുതിക്കുന്നു; ക്വിന്റല് ഇടിയുമായി വിസ്മയ! മാസ്റ്ററായി മോഹന്ലാല്
ആദ്യദിവസത്തേക്കാള് മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് രണ്ടാം ദിവസത്തില് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. മോഹന്ലാലിന്റെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്റര് പുറത്തുവിട്ട് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 9, 2026 at 3:39 PM IST
മലയാള സിനിമയിൽ നായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച വിസ്മയ മോഹൻലാലിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം 'തുടക്കം' മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളോടെ തിയേറ്ററുകളിൽ മുന്നേറുകയാണ്. ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ വിസ്മയയുടെ പ്രകടനത്തിനും ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയുടെ അഭിനയത്തിനും പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് വലിയ കൈയടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ഇതിനിടെ ചിത്രത്തിലെ മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 'മാസ്റ്റർ' എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ അതിഥി വേഷത്തിലാണ് മോഹൻലാൽ എത്തുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആകാംക്ഷ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നേരത്തെ തന്നെ ശക്തമായിരുന്നു. പുതിയ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നതോടെ ‘മാസ്റ്റർ’ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്.
മീനു എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് വിസ്മയ മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. ആദ്യ സിനിമയിലൂടെ തന്നെ മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ വിസ്മയ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിസ്മയയുടെ പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പോസിറ്റീവുകളിൽ ഒന്നെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
ആദ്യ സിനിമയിലൂടെ തന്നെ മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടാൻ വിസ്മയയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകനായ ആശിഷിന്റെ അഭിനയത്തിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വിസ്മയയ്ക്കും ആശിഷും തമ്മിലുള്ള പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് 15 കോടിയിലേറെ
ബോക്സ് ഓഫീസിലും ‘തുടക്കം’ മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. സാക്നിൽക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ചിത്രം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആഗോളതലത്തിൽ 15.42 കോടി രൂപ നേടിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം 8.40 കോടി രൂപ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ചിത്രത്തിന് 7.20 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷനും 6.05 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കലക്ഷനും ലഭിച്ചതായാണ് കണക്കുകൾ. മലയാളം പതിപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രം 6.05 കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്.
ആദ്യ ദിവസം ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 3 കോടി രൂപ നേടിയ ചിത്രം രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്.
രണ്ടാം ദിവസം ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 4.06 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടിയതായും 3.05 കോടി രൂപ നെറ്റ് കലക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കിയതായുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. രണ്ടാം ദിവസം മാത്രം 1,138 ഷോകളാണ് ചിത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്.
ആദ്യ ദിവസം ഏകദേശം 42 ശതമാനം തിയേറ്റർ ഒക്യുപ്പൻസി രേഖപ്പെടുത്തിയ ചിത്രത്തിന് രണ്ടാം ദിവസം ഇത് 57 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം പോസിറ്റീവായതോടെ അവധി ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയും സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച കലക്ഷന് നേടാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
ആദ്യ ദിനം മുതൽ ലഭിച്ച മികച്ച പ്രതികരണം ‘തുടക്കം’ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മുന്നേറുന്നതിന് പ്രധാന കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ദിനത്തിലെ 42 ശതമാനം ഒക്യുപ്പൻസിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ദിനത്തിൽ 57 ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് പ്രേക്ഷക താൽപര്യം വർധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
കേരള ബോക്സ് ഓഫിസില് ‘തുടക്കം’ മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. ആദ്യ ദിവസം കേരളത്തിൽ നിന്ന് 2.62 കോടി രൂപ ചിത്രം നേടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. തമിഴ്നാട്ടില് നിന്ന് 0.06 കോടി രൂപയും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 0.03 കോടി രൂപയും കർണാടകയിൽ നിന്ന് 0.02 കോടി രൂപയുമാണ് ആദ്യ ദിവസം ചിത്രം നേടിയതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകൾ.
ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് ‘തുടക്കം’ ഒരു കൊച്ചു കുടുംബ ചിത്രമാണെന്നായിരുന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയതോടെ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കൗതുകങ്ങൾ സിനിമയ്ക്കുണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം.
വിസ്മയ മോഹൻലാലിനും ആശിഷ് ജോ ആന്റണിക്കും പുറമെ സായ് കുമാറും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ടി.ജി. രവി, ഗണേഷ് കുമാർ, ചിപ്പി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങളാണ്.