ശക്തമായ പ്രകടനവുമായി വിസ്മയ! കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് ആശിഷ്; ആദ്യദിനത്തില് 'തുടക്കം' നേടിയത് ഗംഭീര കലക്ഷന്
ഒരു പുതുമുഖ താരത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് വിസ്മയയുടെ പ്രകടനത്തിൽ കാണാനാകുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 10:57 AM IST
നടനവിസ്മയം മോഹൻലാലിന്റെ മകൾ വിസ്മയ മോഹൻലാൽ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ച ‘തുടക്കം’ ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തി. ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. വിസ്മയയുടെ അരങ്ങേറ്റം എന്നതിനൊപ്പം മോഹൻലാലും ചിത്രത്തിൽ നിർണായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നതും പ്രേക്ഷക പ്രതീക്ഷകൾ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 7നാണ് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. ആദ്യദിനം തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. ആഗോളതലത്തിൽ 2.78 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകൾ. ഇന്ത്യയിലും 2.78 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം 2.40 കോടി രൂപ നെറ്റ് കലക്ഷനാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യദിനം 1,102 ഷോകളിലൂടെ ഈ വരുമാനം നേടാനായി. 42 ശതമാനം തിയേറ്റർ ഒക്യുപ്പൻസിയാണ് ആദ്യദിനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
വിസ്മയ മോഹൻലാലിന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പായതിനാൽ തന്നെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷ വളരെ വലുതായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത പ്രകടനമാണ് വിസ്മയ കാഴ്ചവെച്ചതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ.
സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നാം നിരന്തരം കേള്ക്കുന്നതാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് 'തുടക്കം' കഥ പറയുന്നത്. ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന തുറിച്ചുനോട്ടങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ആക്രമണങ്ങളിലേക്കും അതിനെതിരായ പ്രതിരോധത്തിലേക്കും നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥാപശ്ചാത്തലം.
26 വയസുകാരിയായ മീനു എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന അതിക്രമങ്ങളെയും സമ്മർദങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് മീനു നേരിടുന്നതെന്നും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ശക്തയായി ഉയർന്നുവരുന്നുവെന്നുമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.
പതുക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന ചിത്രം പിന്നീട് ആക്ഷന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു. കഥയുടെ വൈകാരിക തലങ്ങൾക്കൊപ്പം ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. യാനിക് ബെനും സ്റ്റണ്ട് സിൽവയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം പകുതിയിലേക്കെത്തുമ്പോൾ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ തീവ്രത വർധിക്കുകയും തിയേറ്ററിൽ കയ്യടി നേടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
വിസ്മയയ്ക്ക് അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ കയ്യടി
മീനു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രതിരോധവും തളർച്ചയും അതിജീവനവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമെല്ലാം വിസ്മയ കയ്യടക്കത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലെ പ്രകടനം പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു പുതുമുഖ താരത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് വിസ്മയയുടെ പ്രകടനത്തിൽ കാണാനാകുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം. കഥാപാത്രത്തിന്റെ വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ശാരീരികമായ പ്രതിരോധവും അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്ന മീനുവിനെ വിസ്മയ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് വിസ്മയ അവതരിപ്പിച്ച മീനു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന കയ്യടിക്ക് പിന്നില് ചിത്രത്തിലെ വില്ലന് കഥാപാത്രത്തിനും( ആശിഷ് ആന്റണി) വലിയ പങ്കുണ്ട്.
'എമ്പുരാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ചെറിയൊരു വേഷത്തിൽ എത്തിപ്പോയ ആഷിഷ് ജോ ആന്റണിക്ക് ‘തുടക്കം’ വലിയൊരു അവസരമാണ് നൽകിയത്. ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെ അതീവ ക്രൂരമായ രീതിയിലാണ് ആഷിഷ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് ആശിഷ്
മീനുവിനെ വേട്ടയാടുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രത്തിന്റെ ക്രൂരത പ്രേക്ഷകരിൽ ശക്തമായ പ്രതികരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കഥാപാത്രത്തോട് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്ന വെറുപ്പ് തന്നെ ആഷിഷിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ വിജയമായി മാറുന്നു. രണ്ടാം ചിത്രത്തിലൂടെ ലഭിച്ച അവസരം ആഷിഷ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
വിസ്മയയുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ കൂടി ഭാഗമാകുന്നുവെന്നത് പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ ആരാധകരുടെ വലിയ ആകർഷണമായിരുന്നു. ചിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മകളുടെ ആദ്യ സിനിമയെന്ന പ്രത്യേകതയ്ക്കൊപ്പം ഇരുവരുടെയും സാന്നിധ്യം ചിത്രത്തിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ആശിഷ് ജോ ആന്റണിക്കൊപ്പം ദിനേശ് പ്രഭാകർ, ജാഫർ ഇടുക്കി, കോട്ടയം രമേഷ്, ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, ശിവദാസ് കണ്ണൂർ, ജയ്സ് ജോസ്, ജയാ കുറുപ്പ്, അശ്വിനി വിജയൻ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോ. എമിൽ വിൻസന്റും ഡോ. അനീഷ ആന്റണിയുമാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ.
ജേക്സ് ബിജോയ് ഒരുക്കിയ ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ചിത്രത്തിന്റെ മൂഡിനൊപ്പം ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തീവ്രത നൽകുന്നതിലും പശ്ചാത്തലസംഗീതം നിർണായകമാകുന്നുണ്ട്.
അഖിൽ ജോർജ്, ജോമോ ടി. ജോൺ, സുദീപ് എളമൺ എന്നിവർ ചേർന്നൊരുക്കിയ ഛായാഗ്രഹണവും ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യഭംഗി ഉയർത്തുന്നു. കഥയുടെ വൈകാരികതയ്ക്കും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ തീവ്രതയ്ക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണാനാകുന്നത്.
സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊപ്പം പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുകളും നൽകണമെന്ന ആശയമാണ് 'തുടക്കം' മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. മാർഷ്യൽ ആർട്സ് പോലുള്ള സ്വയം പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന ചോദ്യവും ചിത്രം ഉയർത്തുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഒരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വ്യക്തിപരമായ പോരാട്ടത്തെ വലിയൊരു സാമൂഹിക ആശയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും ചിത്രം ശ്രമിക്കുന്നു.
മലയാള സിനിമയിൽ മറ്റൊരു താരപുത്രിയുടെ അരങ്ങേറ്റം എന്നതിലുപരി, സ്വന്തം പ്രകടനത്തിലൂടെ വിസ്മയ മോഹൻലാൽ ഇടം നേടുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ആദ്യ ഉത്തരം കൂടിയാണ് ‘തുടക്കം’. ആദ്യദിനത്തിലെ തിയേറ്റർ പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചനകൾ അതുതന്നെയാണ്.