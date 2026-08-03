'ഒരു പ്ലാനുമില്ലാതെയാണ് അപ്പുച്ചേട്ടന്റെ യാത്ര! എത്തിക്കഴിഞ്ഞേ താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടോയെന്ന് തിരയൂ'; വിസ്മയ മോഹന്ലാല്
സിനിമയേക്കാള് തന്റെ യാത്രകള്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രണവ്. താരത്തിന്റെ യാത്ര കമ്പത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി വിസ്മയ മോഹന്ലാല്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 12:06 PM IST
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം തുടക്കം തിയേറ്ററുകളിലെത്താന് ഇനി നാലുദിവസം മാത്രമേയുള്ളു. അച്ഛന്റെയും സഹോദരന്റെയും പാത പിന്തുടര്ന്ന് വിസ്മയയും വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് അത് ആരാധകരിലും വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും നിറയ്ക്കുകയാണ്.
ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് തുടക്കം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. വിസ്മയയ്ക്കൊപ്പം മോഹന്ലാലും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിര്മിക്കുന്നത്. ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകന് ആശിഷ് ആന്റണിയുടെയും അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
കുട്ടിക്കാലം മുതല് തന്നെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിസ്മയ മോഹന്ലാല് പറയുന്നത്. സ്കൂള് കാലം മുതല് തനിക്ക് അഭിനയിക്കണമെന്ന മോഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് അത് അ്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞില്ലെന്നുമാണ് വിസ്മയയുടെ വാക്കുകള്. മാത്രമല്ല ആത്മവിശ്വാസം ലഭിച്ചത് ഇപ്പോഴാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സിനിമയ്ക്ക് പുറമെ എഴുത്തും ചിത്രരചനയും തുടങ്ങിയ മേഖലയില് കൂടി വിസ്മയ്ക്ക് വലിയ താത്പര്യമാണ്. ഇതിനോടകം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങള് വിസ്മയ പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു. വനിതയ്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് തന്റെ അഭിനയ മോഹത്തെ കുറിച്ചും പുതിയ സിനിമയെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വിസ്മയ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യസിനിമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പേടിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും താരം പറയുന്നു.
സിനിമാ വിശേഷങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനിടെ സഹോദരന് പ്രണവ് മോഹന്ലാലിന്റെ യാത്രകളെ കുറിച്ചും വിസ്മയ പറയുകയുണ്ടായി. ആരാധകര്ക്ക് പ്രണവിന്റെ യാത്രാ കമ്പത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. സിനിമയേക്കാള് തന്റെ യാത്രകള്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രണവ്. താന് കാണുന്ന ഓരോ കാഴ്ചകളും സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ വിസ്മയ പങ്കുവച്ച വാക്കുകള് ആരാധകര്ക്കിടയില് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
''ഞാനും അപ്പുച്ചേട്ടനും കസിന്സും കൂടി ഹിമാലയന് യാത്ര നടത്തിയതിലെ ഓര്മകളാണ് ഇതുവരെയുള്ള യാത്രകളില് ഏറ്റവും മനോഹരം. മറ്റൊരു ലോകത്തു നില്ക്കുന്ന അനുഭവം. നടന്നു തുടങ്ങിയപ്പോള് ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയും വന്നു. ഏഴ് മണിക്കൂറില് കൂടുതല് നടന്നു. ഇടയ്ക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോയി. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളവും തീര്ന്നു. അടുത്ത വില്ലേജ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആശ്വാസമായത്. അതുവരെ ആ പട്ടിക്കുട്ടിയും ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് നാടുകളില് ഞാന് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓര്ത്തിരിക്കുന്നതും മനസിനോട് ചേര്ന്നു നില്ക്കുന്നതും ഹിമാലയ യാത്ര തന്നെയാണ്'', വിസ്മയ മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.
''എന്റേയും അപ്പുച്ചേട്ടന്റേയും യാത്രകള്ക്കു തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു പ്ലാനിങ്ങുമില്ലാതെയാണ് ചേട്ടന്റെ യാത്ര. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാണ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എത്തിക്കഴിഞ്ഞേ താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്ന് തിരയൂ. അതില് രസമുണ്ടെന്നാണ് പറയുക. പക്ഷെ ഞാന് പ്ലാന് ചെയ്ത ശേഷമേ ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ. അപ്പുച്ചേട്ടന് യാത്രയില് മിനിമലിസ്റ്റാണ്. ഞാന് കംഫര്ട്ടബിള് സോണില് നില്ക്കുന്ന ആളും'', വിസ്മയ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഒരു ക്ലീൻ ഫാമിലി ത്രില്ലർ ചിത്രമായിരിക്കും തുടക്കമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് അറിയിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ പല വഴിത്തിരിവുകളും, സസ്പെൻസുമൊക്കെ .ചിത്രത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ. 2018 എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജൂഡ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് തുടക്കം.