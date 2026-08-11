'പേടിയായപ്പോഴാണ് ചേട്ടനെ നോക്കിയത്'; ഒപ്പമുണ്ടെന്ന ആംഗ്യം കാണിച്ചപ്പോള് ആശ്വാസമായി'- പ്രണവിനെ കുറിച്ച് വിസ്മയ മോഹന്ലാല്
സഹോദരന് പ്രണവിനൊപ്പം സിനിമ കാണാന് എത്തിയ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് വിസ്മയ മോഹന്ലാല്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 1:16 PM IST
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് വിജയകരമായി മുന്നേറുകയാണ്. ആദ്യദിനം മുതല് ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് സിനിമ ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ആദ്യ ദിവസം ആദ്യ ഷോ കാണാനെത്തിയ വിസ്മയയുടെയും പ്രണവിന്റെയുമൊക്കെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമൊക്കെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിറഞ്ഞു നിന്നതാണ്.
സഹോദരിയുടെ കൈപിടിച്ചാണ് വിസ്മയയുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായ 'തുടക്കം' കാണാന് പ്രണവ് മോഹന്ലാല് എത്തിയത്. ഇത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായിരുന്നു. 'തുടക്കം' സിനിമ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുന്ന വിസ്മയയെ നാം കണ്ടതാണ്. എന്നാല് ഈ വീഡിയോയില് കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവന് വിസ്മയയുടെ പിന്നില് നില്ക്കുന്ന പ്രണവിലേക്ക് ആയിരുന്നുവെന്നതാണ്.
ഇതുമാത്രമല്ല മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര് മൈക്കുമായി തനിക്ക് ചുറ്റും കൂടിയപ്പോള് പെട്ടെന്ന് പതറിപോയ വിസ്മയ പിന്നില് നില്ക്കുന്ന പ്രണവിനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയം ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടും തലയാട്ടല് കൊണ്ടും കൂടെയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പ്രണവിനെ സോഷ്യല് മീഡിയ കയ്യടിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് അനുജത്തിയുടെ സിനിമ കണ്ട് യൂട്യൂബര്മാരോട് അതിയായ സന്തോഷം എന്ന് മാത്രമാണ് തിയേറ്ററില് വച്ച് പ്രണവ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമായാണ് ആരാധകര് കണ്ടത്.
അന്ന് പ്രണവിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതിനെ കുറിച്ച് വിസ്മയ തന്നെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് വിസ്മയ ആ നോട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.
''പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നിറയെ ക്യാമറകളും ആളുകളും ചുറ്റും കൂടി. അവർ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയായി. അപ്പോൾ, തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോളാണ് അപ്പു ചേട്ടനെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ 'ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോകൂ, പറയൂ' എന്ന് ചേട്ടൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ആശ്വാസമായത്. അതുപോലെ എന്നെ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഏട്ടൻ', എന്നാണ് വിസ്മയ മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞത്.
സഹോദരനുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വിസ്മയ നേരത്തെയും അഭിമുഖങ്ങളില് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അഭിനയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രണവിനോടാണെന്നും ധൈര്യം തന്നത് സഹോദരനാണെന്നും വിസ്മയ പറഞ്ഞിരുന്നു. താനും സഹോദരനും വികൃതി കുട്ടികളായിരുന്നുവെന്നും എല്ലാകാര്യങ്ങള്ക്കും തന്റെ ഒപ്പം നില്ക്കാറുണ്ടെന്നും വിസ്മയ വെളിപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് തുടക്കം സിനിമ നിര്മിച്ചത്. ജൂഡ് ആന്തണിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം ഗംഭീര കലക്ഷനാണ് ബോക്സ് ഓഫിസില് നേടുന്നത്. ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.