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ഒരുമിച്ചുള്ള അഭിനയം;'അച്ഛൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഷോട്ടിന് വേണ്ടി ഇത്രയും റീടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകില്ല'- വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍

വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന തുടക്കം ഓഗസ്റ്റ് 7 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍.

VISMAYA MOHANLAL THUDAKKAM RELEASE MOHANLAL JUDE ANTONY JOSEPH
Vismaya Mohanlal (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 2, 2026 at 5:08 PM IST

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മോഹൻലാലിന്‍റെ മകൾ വിസ്‌മയ മോഹൻലാൽ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് ചുവടു വയ്ക്കുന്ന ചിത്രമാണ് തുടക്കം. ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ജൂഡ് ആന്‍റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തുടക്കം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

മോഹന്‍ലാലും ഈ ചിത്രത്തില്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ അച്ഛനോടൊപ്പമുള്ള അഭിനയത്തെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിസ്‌മയ.ഇതോടൊപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വിവാദങ്ങളോട് തന്റെ നിലപാടും വിസ്മയ തുറന്നു പറഞ്ഞു. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖാ മേനോന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വിസ്‌മയയുടെ തുറന്നു പറച്ചില്‍.

ചിത്രീകരണത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ഏറെ ആവേശത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും സെറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ അച്ഛനൊപ്പം ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം എല്ലാവരും എടുത്തുപറഞ്ഞതോടെ താൻ കൂടുതൽ നർവസായി. മോഹൻലാൽ സെറ്റിലെത്തിയതോടെ അന്തരീക്ഷം ശാന്തമായെങ്കിലും, ഒരുമിച്ചുള്ള ആദ്യ ഷോട്ടിന് നിരവധി റീടേക്കുകൾ വേണ്ടിവന്നുവെന്നാണ് അച്ഛനോടൊപ്പമുള്ള ആദ്യമായുള്ള അഭിനയത്തെ കുറിച്ച് വിസ്‌മയ പറഞ്ഞത്.

"അച്ഛൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഷോട്ടിന് വേണ്ടി ഇത്രയും റീടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്," എന്ന് വിസ്‌മയ പറഞ്ഞു.

രണ്ടാം ദിവസവും ടെൻഷൻ പൂർണമായി മാറിയിരുന്നില്ലെന്ന് വിസ്‌മയ പറയുന്നു. ഒരു രംഗത്തിലെ ഭാഗം തനിക്ക് ശരിയായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും പിന്നീട് അത് ഒഴിവാക്കി ചിത്രീകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള രംഗങ്ങൾ നന്നായി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ മോഹൻലാൽ നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ തനിക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയെന്നും വിസ്മയ വ്യക്തമാക്കി.

"അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ശാന്തയാകാനും വേഗത കുറയ്ക്കാനുമായിരുന്നു. ഞാൻ നർവസാകുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും തെറ്റുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. 'സ്ലോ ഡൗൺ' ചെയ്യണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഉപദേശം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു," വിസ്‌മയ പറഞ്ഞു.

സെറ്റിൽ മോഹൻലാലിനെയും സായ് കുമാറിനെയും ജോലി ചെയ്യുന്നത് നേരിൽ കാണുന്നത് തന്നെ വലിയ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും, ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ ജോലിയോട് കാണിക്കുന്ന ആത്മാർഥതയും അഭിനിവേശവും തനിക്ക് പ്രചോദനമാണെന്നും വിസ്‌മയ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം അഭിമുഖത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായ തന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിസ്‌മയ സംസാരിച്ചു. മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ പങ്കുവെച്ച അഭിപ്രായം വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.

"പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. നമ്മുടേത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ചോദ്യം ചെയ്യാനും കേൾക്കപ്പെടാനുമുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ശക്തിപ്രയോഗത്തിന് പകരം സംവാദമാണ് വേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയം മനുഷ്യത്വത്തിന് അതീതമാകരുത്. ഏത് പാർട്ടി അധികാരത്തിലായാലും നാളെയും ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും," വിസ്‌മയ പ്രതികരിച്ചു.

'തുടക്കം' ഓഗസ്റ്റ് 7-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ചിത്രത്തില്‍ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരിന്‍റെ മകന്‍ ആശിഷ് ജോ ആന്‍റണിയും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ സായ് കുമാര്‍, ടി.ജി.രവി, ചിപ്പി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.2018 എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജൂഡ് ആന്‍റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

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