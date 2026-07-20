തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടം, എന്തായിരിക്കും മോഹന്ലാലിന്റെ റോള്! വിസ്മയയുടെ തുടക്കം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന്; പുത്തന് പോസ്റ്റര് എത്തി
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാല് ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് തുടക്കം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 11:10 AM IST
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയില് 'തുടക്ക'ത്തിനായി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സിനിമാപ്രേമികള്. ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ഓണത്തിന് മുന്പേ തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ചിത്രത്തില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകന് ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് സിനിമ ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ പുത്തന് പോസ്റ്റര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്. ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വിസ്മയ മോഹൻലാലിൻ്റെയും, മോഹൻലാലിൻ്റേയും വലിയ ക്ലോസപ്പ് ലുക്കാണ് പോസ്റ്ററിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. അതിനു തൊട്ടു താഴെയായി ആശിഷ് ജോ ആൻ്റണി, ബോബി കുര്യൻ, ഗണേഷ് കുമാർ, വീൽച്ചെയറിൽ സായ് കുമാർ, പൊലീസ് യൂണിഫോമിൽ മനോജ് .കെ. ജയൻ എന്നിവരുമുണ്ട്.
ഏറ്റവും താഴെയായി ഇരുട്ടിൽ ലൈറ്റ് തെളിയിച്ചു വരുന്ന പൊലീസ് ജീപ്പ് … ഓടുന്ന നായയുടെ കഴുത്തിൽ ചങ്ങല പിടിച്ച് കൂടെ ഓടുന്ന രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ അതിലൊന്ന് വിസ്മയ മോഹന്ലാല് ആണ്, എന്നിവയാണ് പോസ്റ്ററില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊമോഷൻ പോസ്റ്ററുകളിലും ഈ നായയേയും കാണാം. ചിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാനമായ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഈ നായയെന്ന് തീർച്ചയായും അനുമാനിക്കാം.
വിസ്മയ മോഹന്ലാല് നായികയായി എത്തുമെന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയില് സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 2018 എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജൂഡ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ തികച്ചും സാധാരണ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ യാണ് സംവിധായകനായ ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ് ഈ ചിത്രത്തെ പ്രേഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.
ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നോ എന്നതാണ് പ്രേഷകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് . ചില ഗിമിക്സുകൾ സംവിധായകൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആരാധകർക്കിടയിലെ ചര്ച്ച.
വണ്ടിപ്പെരിയാർ കുട്ടിക്കാനം തൊടുപുഴ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഡോ. എമിൽ ആൻറണിയും ഡോ. അനീഷ ആൻ്റണിയുമാണ് എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ് . ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ്, എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സായ് കുമാർ, ബോബി കുര്യൻ, ഗണേഷ് കുമാർ, തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഡോ. എമിൽ ആൻ്റെണിയും, ഡോ. അനീഷ ആൻ്റെണിയുമാണ് എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ്. ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് .ആൻ്റണി ജോസഫ്, എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംഗീതം. ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സ്, ഛായാഗ്രഹണം -ജോമോൻ.ടി. ജോൺ, എഡിറ്റിംഗ്- ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - സന്തോഷ് രാമൻ. മേക്കപ്പ് - ജിതേഷ് പൊയ്യ, കോസ്റ്റ്യം ഡിസൈൻ -അരുൺ മനോഹർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സൈലക്സ്c ഏബ്രഹാം, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - മനോഹരൻ' കെ. പയ്യന്നൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് - വിനോദ് ശേഖർ, ശ്രീക്കുട്ടൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ബിജു തോമസ്, പി ആര് ഒ വാഴൂർ ജോസ്.