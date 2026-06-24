മകള്ക്ക് മോഹന്ലാലിന്റെ ആശംസ; വിസ്മയ ചിത്രം 'തുടക്ക'ത്തിന്റെ അതിമനോഹര പോസ്റ്റര് പുറത്ത്
ജൂഡ് ആന്റണിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന 'തുടക്കം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന്റെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 1:17 PM IST
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാല് ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന തുടക്കം എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ജൂഡ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ഓണം റിലീസായാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ പുത്തന് പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് മോഹന്ലാല്. എല്ലാ യാത്രയും ആദ്യ ചുവടില് തുടങ്ങുന്ന എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് മോഹന്ലാല് പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. വിസ്മയ ഒരു നായയുടെ പുറകെ ഓടുന്ന മനോഹരമായ പോസ്റ്ററാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഒരു പെണ്കുട്ടിയുമുണ്ട്.
ഓഗസ്റ്റ് 7 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. വിസ്മയ ആദ്യമായി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് തുടക്കം. മോഹന്ലാലും ഇതില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റേതായി ഇതുവരെ പുറത്തുറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളും ടീസറുമൊക്കെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ചിത്രത്തില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകന് ആശിഷ് ആന്റണിയും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ 37-ാം ചിത്രമാണ് ഇത്. ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റു അണിയറപ്രവര്ത്തകരുടെ വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
ഒരു ക്ലീൻ ഫാമിലി ത്രില്ലർ സിനിമയെന്നു മാത്രമാണ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് അറിയിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ പല വഴിത്തിരിവുകളും, സസ്പെൻസുമൊക്കെ .ചിത്രത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ. 2018 എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജൂഡ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് തുടക്കം.
സായ് കുമാർ, ബോബി കുര്യൻ, ഗണേഷ് കുമാർ, തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഡോ. എമിൽ ആൻ്റെണിയും, ഡോ. അനീഷ ആൻ്റെണിയുമാണ് എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ്. ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് .ആൻ്റണി ജോസഫ്, എന്നിവരാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംഗീതം. ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സ്, ഛായാഗ്രഹണം -ജോമോൻ.ടി. ജോൺ, എഡിറ്റിംഗ്- ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - സന്തോഷ് രാമൻ. മേക്കപ്പ് - ജിതേഷ് പൊയ്യ, കോസ്റ്റ്യം ഡിസൈൻ -അരുൺ മനോഹർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സൈലക്സ്c ഏബ്രഹാം, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - മനോഹരൻ' കെ. പയ്യന്നൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് - വിനോദ് ശേഖർ, ശ്രീക്കുട്ടൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ബിജു തോമസ്, പി ആര് ഒ വാഴൂർ ജോസ്.
അതേസമയം തരുണ് മൂര്ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മോഹന്ലാല് അടുത്തതായി വേഷമിടുന്ന ചിത്രം.മോഹന്ലാല് പൊലീസ് വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് 90 ദിവസം പൂര്ത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂള് പൂര്ത്തിയായി. നിലവില് തൊടുപുഴയിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ജൂലൈ പകുതിയോടെ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. ജൂണ് അവസാന വാരത്തില് മോഹന്ലാല് യുറോപ്യന് പര്യടനം ആരംഭിക്കും. കൊച്ചിയിലും രണ്ടാഴ്ച്ചയോളം നീണ്ടുനിന്ന ചിത്രീകരണം ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.