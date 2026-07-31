'ഒട്ടും ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലായിരുന്നു! 100 കിലോ ഭാരം, പടികള് കയറുമ്പോള് ശ്വാസം മുട്ടും, മുവായ് തായ് ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു,; വിസ്മയ മോഹൻലാൽ
'തുടക്കം' സിനിമയിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയാണ് മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാല്. തന്റെ തായ്ലന്ഡ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിസ്മയ തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 11:18 AM IST
മോഹൻലാലിന്റെ മകൾ വിസ്മയ മോഹൻലാൽ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന 'തുടക്കം' സിനിമയുടെ റിലീസിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരത്തിന്റെ മകള് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ജൂഡ് ആന്റണി ജോഫസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തുടക്കം ഓണം റിലീയാസാണ് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. ഇതിനിടെ, തന്റെ തായ്ലന്ഡ് ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചതിനെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് തന്റെ തായ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നടി തുറന്നു പറഞ്ഞത്.
രണ്ടാഴ്ചത്തെ അവധിക്കാല യാത്രയായി തുടങ്ങിയ തായ്ലൻഡ് സന്ദർശനം ഒടുവിൽ എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് മാസം വരെ നീണ്ടുനിന്നു. ആ സമയത്താണ് തായ്ലൻഡിന്റെ ദേശീയ കായിക ഇനമായ മുയ് തായ് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത്. ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിനൊപ്പം മാനസിക കരുത്തും അച്ചടക്കവും വളർത്താൻ ഈ പരിശീലനം ഏറെ സഹായിച്ചുവെന്ന് വിസ്മയ മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.
100 കിലോ ഭാരവും പടികൾ കയറുമ്പോൾ ശ്വാസംമുട്ടലും
ഒരു സമയത്ത് ഏകദേശം 100 കിലോ വരെ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിസ്മയ വെളിപ്പെടുത്തി. അന്ന് പടികൾ കയറുമ്പോൾ പോലും ശ്വാസംമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു.
"ഫിറ്റ്നസും ശരീരഭാരവും രണ്ടാണ്. ഒരാൾക്ക് 98 കിലോ ഭാരം ഉണ്ടായാലും ഫിറ്റായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഞാൻ 100 കിലോയ്ക്ക് അടുത്തിരുന്നപ്പോൾ പടികൾ കയറാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും 'ഇത്രയും ശ്വാസംമുട്ടുന്നത് എന്താണ്?' എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു," എന്ന് വിസ്യമ മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.
കോഹ് സമുയിയിലെ ഫിറ്റ്കോഹ് എന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ പരിശീലനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് വളരെ കഠിനമാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം തായ്ലൻഡിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടി വന്നതോടെ പരിശീലനത്തോട് ഇഷ്ടം തോന്നിതുടങ്ങിയെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
"കോവിഡ് കാരണം തിരികെ വരാനായില്ല. അതോടെ കൂടുതൽ പരിശീലിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. പിന്നീട് മുയ് തായ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീർന്നു", വിസ്മയ മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു. മാർഷൽ ആർട്സ് ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല, മനസ്സിനെയും മാറ്റുന്ന അനുഭവമാണെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി.
പരിശീലന സമയത്ത് മറ്റെല്ലാ ചിന്തകളും ഇല്ലാതാകുമെന്നും ഒരു മണിക്കൂർ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും പഞ്ച്, കിക്ക്, പരിശീലനം എന്നിവയിൽ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും അത് മനസ്സിനെ പുതിയ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
"10 കിക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒൻപതിൽ നിർത്തുമായിരുന്നു. 'അവസാനത്തേത് കൂടി ചെയ്യൂ' എന്ന് പരിശീലകൻ പറയും. അതിന് ശേഷം 30 കിക്കുകൾ കൂടി ചെയ്യിപ്പിക്കും. തുടങ്ങി വച്ചത് പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന ജീവിതപാഠമാണ് അതിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ചത്.", നടി വിശദീകരിച്ചു
തായ്ലൻഡിലേക്ക് പോയത് ഭാരം കുറയ്ക്കാനല്ലെന്നും പുതിയൊരു രാജ്യം കാണാനും സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനുമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും വിസ്മയ പറഞ്ഞു.
"എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച അവിടെ ചെലവഴിക്കാമെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. പക്ഷേ പിന്നീട് എട്ടോ ഒമ്പതോ മാസം അവിടെ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വന്നു. തായ്ലൻഡിനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടെ എനിക്ക് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവപ്പെട്ടു. ബൈക്കെടുത്ത് എവിടേക്കും പോകാം. ആ ജീവിതരീതി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അതൊരിക്കലും മറക്കാന് കഴിയില്ല".- വിസ്മയ പറഞ്ഞു.
ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'തുടക്കം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് വിസ്മയ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലും അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകന് ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.