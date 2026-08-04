വിസ്മയ മോഹന്ലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം ; 'തുടക്ക'ത്തിന്റെ ആവേശകരമായ ട്രെയിലര് പുറത്ത്
ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 9:18 AM IST
മോഹൻലാലിന്റെ മകൾ വിസ്മയ മോഹൻലാൽ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന 'തുടക്കം' സിനിമയുടെ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. പ്രഖ്യാപന വേള മുതൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയും ആവേശവും ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നര മിനിറ്റിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രെയിലറിൽ വിസ്മയയ്ക്കൊപ്പം മോഹൻലാലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 7-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതോടെ ഒരേ ചിത്രത്തിലൂടെ വിസ്മയ മോഹൻലാലും ആശിഷ് ജോ ആന്റണി സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.
'2018' എന്ന വൻവിജയ ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് ഒരുക്കുന്ന സിനിമയെന്ന നിലയിലും 'തുടക്കം' ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിനും മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നു.
രണ്ട് മണിക്കൂറും 19 മിനിറ്റും ദൈർഘ്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ കഥ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ സാധാരണ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് വികസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ പിന്നിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചില രഹസ്യങ്ങളാണ് കഥയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രബിന്ദുവെന്നാണ് ട്രെയിലർ നൽകുന്ന സൂചന. സംവിധായകൻ കഥയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റുകളും സർപ്രൈസുകളും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളായിരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
വണ്ടിപ്പെരിയാർ, കുട്ടിക്കാനം, തൊടുപുഴ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലായി ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ഡോ. എമിൽ ആന്റണിയും ഡോ. അനീഷ ആന്റണിയുമാണ്. ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ, അഖിൽ കൃഷ്ണ, ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വിസ്മയ മോഹൻലാലിനും ആശിഷ് ജോ ആന്റണിക്കും പുറമെ സായ് കുമാർ, ഗണേഷ് കുമാർ, ബോബി കുര്യൻ എന്നിവരുള്പ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം ജേക്സ് ബിജോയ് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ജോമോൻ ടി. ജോൺ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റിംഗും സന്തോഷ് രാമൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനും നിർവഹിക്കുന്നു. മേക്കപ്പ് ജിതേഷ് പൊയ്യയും വസ്ത്രാലങ്കാരം അരുൺ മനോഹറും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ പി ആര് ഒ. വാഴൂര് ജോസ്.
ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ കഥയെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. വിസ്മയ മോഹൻലാലിന്റെ അഭിനയ അരങ്ങേറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയും ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫിന്റെ പുതിയ സിനിമാറ്റിക് അവതരണവും ഒരുമിക്കുന്ന 'തുടക്കം' ഈ വർഷത്തെ ശ്രദ്ധേയ മലയാള റിലീസുകളിൽ ഒന്നാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.