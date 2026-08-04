'കാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ മക്കളല്ല, അഭിനേതാക്കൾ മാത്രം'; വിസ്മയയുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിൽ മോഹൻലാൽ
ആശിർവാദ് സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അഖിൽ കൃഷ്ണയും ലിനീഷ് നെല്ലിക്കലും ചേർന്നാണ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 8:18 AM IST
എറണാകുളം: മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം മോഹൻലാലിൻ്റെ മകൾ വിസ്മയ നായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന 'തുടക്കം' ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റായ '2018'ന് ശേഷം ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ അതിഥി താരമായി മോഹൻലാലും എത്തുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ താരങ്ങളും അണിയറപ്രവർത്തകരും കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു.
ആശിർവാദ് സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അഖിൽ കൃഷ്ണയും ലിനീഷ് നെല്ലിക്കലും ചേർന്നാണ്. കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് ഒരു ത്രില്ലർ സ്വഭാവം കൂടിയുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ആദ്യ ഷോട്ടിലെ ആശങ്കകൾ
സിനിമയിലേക്ക് വരണമെന്ന ആഗ്രഹം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ശാരീരിക അവസ്ഥകളും കാരണം ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുണ്ടായിരുന്നതായി വിസ്മയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മികച്ച കഥയും സാഹചര്യവും ഒത്തുവന്നപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മയ്ക്കും സഹോദരൻ പ്രണവിനും സിനിമയുടെ ആശയം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും വിസ്മയ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആദ്യ സീനിലും ഷോട്ടിലും വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് സിനിമയുടെ ട്രാക്കിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അച്ഛനൊപ്പം സ്ക്രീൻ പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞതിലെ സന്തോഷവും താരം പങ്കുവച്ചു. തൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളുടെ പേരിലുണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിസ്മയ പ്രതികരിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തുറന്നുപറയാൻ തനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
മുന്നിലുള്ളത് അഭിനേതാവ് മാത്രം
മക്കളാണെങ്കിലും കാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവരെ അഭിനേതാക്കളായി മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ എന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയില്ല. തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിൽ എത്തിയത് താൻ മാത്രമാണ്. മികച്ച പ്രതിഭകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലൂടെ അവരുടെ പ്രഭാവം തന്നിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ചു. തനിക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്കും ലഭിക്കണമെന്നും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്ക് തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിൽ തനിക്ക് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, 'തുടരും' എന്ന സിനിമയിലേതുപോലെ കാല് കൂടുതൽ ഉയർത്തി ആരെയും ചവിട്ടുന്നില്ലെന്നും അല്പം ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതിയാൽ മതിയെന്നും അദ്ദേഹം കുസൃതിയോടെ മറുപടി നൽകി.
ലാലേട്ടൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകൻ
താൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണെന്നും തൻ്റെ മിക്ക സിനിമകളിലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും ജൂഡ് ആൻ്റണി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ സാക്ഷാൽ മോഹൻലാൽ തന്നെ ഉള്ളതിനാൽ അത്തരം പരാമർശങ്ങളില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നിലെ ആരാധകൻ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതൊരു ആക്ഷൻ ചിത്രമല്ലെങ്കിലും കഥയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന സംഘട്ടന രംഗങ്ങളുണ്ട്. മോഹൻലാലും വിസ്മയയും തമ്മിൽ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും സിനിമയിൽ ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം രസകരമായി പറഞ്ഞു. ലൊക്കേഷനിൽ തമാശയ്ക്ക് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ പറയാനും തോൾ ചരിച്ച് നടക്കാനും വിസ്മയയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ വഴങ്ങിയില്ലെന്നും ജൂഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അനുഗൃഹീതമായ നിമിഷങ്ങൾ
അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിലും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലും മോഹൻലാൽ മാതൃകയാണെന്ന് നടൻ മനോജ് കെ ജയൻ പറഞ്ഞു. 'തുടക്കം' എന്ന ചിത്രത്തിൽ വിസ്മയക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചതിന് പിന്നാലെ തരുൺമൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'അതിമനോഹരം' എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ മോഹൻലാലിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അനുഗൃഹീതമായ നിമിഷമായി കാണുന്നു. വിസ്മയയുടെ അഭിനയമികവ് ഏഴാം തീയതി പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ മകൻ ആശിഷ് ആൻ്റണി, ബോബി കുര്യൻ, സായികുമാർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. സിനിമയിൽ ചില സസ്പെൻസുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംവിധായകൻ വാർത്താസമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
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