വീണ്ടും അറ്റ്ലൂരി മാജിക്! 'എന്താ കെമസ്ട്രി' സൂര്യ- മമിത ഗംഭീര പ്രകടനം; 'വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ്' പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
വമ്പന് ഹൈപ്പോടെ എത്തിയ വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ് ലോകമെമ്പാടുമായി ഇന്നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 1:42 PM IST
സൂര്യയെ നായകനാക്കി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് തെലുഗു സംവിധായകൻ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി ഒരുക്കിയ 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' തിയേറ്ററുകളില് എത്തി. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മമിത ബൈജു പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളില് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിക്കുന്നത് ന്യൂ സൂര്യ ഫിലിംസ് ആണ്.
വമ്പന് ഹൈപ്പോടെ എത്തിയ ഈ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയപ്പോള് ആദ്യ പ്രദര്ശനത്തിന് ശേഷം പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
" മികച്ച കുടുംബ ചിത്രം, വൈകാരികത ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പോകാം", എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
"രസകരമായ ചിത്രമാണ്", എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചത്. "വൈകാരിക നിമിഷങ്ങള് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെലുഗു ഡബ്ബിംഗ്/ലിപ്-സിങ്ക് ഇതിലും മികച്ചതാക്കാമായിരുന്നു. ലീഡ് പെർഫോമൻസും സംഭാഷണ രചനയും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു".
#VishwanathAndSons is winning hearts with its emotional connect and family-friendly vibes! ♥️✨— All India Suriya Fans Club (@Suriya_AISFC) August 14, 2026
A beautiful feel-good entertainer packed with laughter, love and emotions! 🥹❤️🔥 pic.twitter.com/3SBt5zHOG5
സൂര്യയുടെ സഞ്ജയ് വിശ്വനാഥ് എന്ന കഥാപാത്തെയും പ്രേക്ഷകര് പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. ഗജിനിയിലെ സഞ്ജയ് രാമസ്വാമി എന്ന തന്റെ ഐക്കണിക് കഥാപാത്രത്തെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മറികടക്കുന്നു. സിനിമ ആദ്യ പകുതി സൂര്യ, രാധിക, മമിത ബൈജു എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള സ്വാഭാവിക കുടുംബ വികാരങ്ങള് തന്നെയാണ് മികച്ചതായി നില്ക്കുന്നത്.
മമിത ബൈജുവിന്റെ പ്രകടനത്തേയും പ്രേക്ഷകര് പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റാണ് മമിതയുടെ പ്രകടനം. എനര്ജെറ്റിക്കായാണ് മമിത ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ഈ കഥാപാത്രത്തിന് മമിത തികച്ചും അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് എക്സില് കുറിക്കുന്നത്.
ഹൃദയം നിറയുന്ന സിനിമയെന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെങ്കി അറ്റ്ലൂരിയുടെ അവതരണത്തെ മിക്ക പ്രേക്ഷകരും പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു സിനിമളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ് മികച്ച സിനിമയാണെന്നും കുറിക്കുന്നവരാണ് ഏറെയും.
Fully satisfied!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️— விஸ்வநாத ஆத்ரேயாடா ™ 🔥 (@Athreyada_offcl) August 14, 2026
Vintage OG Entertainer @Suriya_offl is Back!!!
Mamitha cutie to the core ❤️🩹
Over all Wholesome maxxxx!!! ✨
A Venky treat!! 🥳#ViswanathAndSons pic.twitter.com/cGdiSzgjnG
"വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സിനിമയാണ്. നിർബന്ധിത നാടകീയതയില്ല, അനാവശ്യമായ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളില്ല, നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ശുദ്ധമായ വികാരങ്ങൾ മാത്രം. യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നത്. പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു", ഒരു പ്രേക്ഷക കുറിച്ചു.
"'ലക്കി ഭാസ്കറി'ന് ശേഷം വെങ്കി അറ്റ്ലൂരിയുടെ സംവിധാന മികവിനെ വീണ്ടും പ്രശംസിക്കുകയാണ് സിനിമാപ്രേമികള്. ശക്തമായ വികാരങ്ങളുള്ള കഥകള് കൈകാര്യം ചെയ്യാന് തനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് വെങ്കി വീണ്ടും തെളിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ശക്തി.", ഒരാള് കുറിച്ചു.
Started the day with smiles… and the love is only growing bigger ❤️— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) August 14, 2026
Audiences are welcoming #VishwanathAndSons with open hearts and even bigger smiles 💥💥💥@Suriya_offl #VenkyAtluri @_mamithabaiju @realradikaa @TandonRaveena @gvprakash @vamsi84 @NavinNooli @NimishRavi… pic.twitter.com/Wi9E8K39oY
മറ്റൊരു കാഴ്ചക്കാരൻ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയെ മിക്സഡ് തുടക്കമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചതെങ്കിലും, പിന്നീട് ചിത്രം മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ് ആദ്യ പകുതി. നല്ല കഥാതന്തു. പതുക്കെ തുടങ്ങി പിന്നീട് വേഗത കൈവരിച്ച് ഇടവേളയിലേക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ എത്തുന്നു. ആകർഷകമായ സൂര്യ–മമിത–രാധിക കോമ്പോ രസകരമാണ്. ആശുപത്രി രംഗം, ട്രിപ്പ് കോമഡി, ഹോട്ടൽ ഫൈറ്റ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ. ഇടവേളയിലെ റെട്രോ ട്രാക്ക് പക്കാ. ഇതുവരെ, ഇത് ലളിതവും മനോഹരവുമാണ്!”
#VishwanathAndSons A Watchable, Clean Family Entertainer With a Good 1st Half but a Weak 2nd Half!— Venky Reviews (@venkyreviews) August 14, 2026
After a slow start, the first half feels refreshing and stays focused on the core plot with a good mix of fun and emotion. Just when you expect that flow to continue, the second…
ചിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സും ആദ്യകാല പ്രേക്ഷകരിൽ വലിയ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചതായാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രതികരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ക്ലൈമാക്സിനെ പ്രശംസിച്ച്, “അതൊരു മനോഹരമായ ക്ലൈമാക്സാണ്. എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും” എന്ന് കുറിച്ചു.
മറ്റൊരു കാഴ്ചക്കാരൻ ചിത്രത്തിൻരഎ അവസാനഭാഗത്തെ സമീപ വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും തൃപ്തികരമായ ക്ലൈമാക്സുകളിൽ ഒന്നെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു. സൂര്യയുടെ പ്രകടനത്തിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ‘ഗജിനി’യിലെ സഞ്ജയ് രാമസ്വാമിയായി പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിച്ച സൂര്യ, വീണ്ടും സഞ്ജയ് വിശ്വനാഥായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന്റെ പ്രതികരണം.
#VishwanathAndSons - Suriya is Super Charming. Mamitha-Radhika combo total Fun. GV’s BGM Supports. Interesting 1st Hlf, 2nd Hlf doesnt hv any conflict & goes to Melodrama zone. Dialogues, Hospital Seq, Trip Comedy, Hotel Fight & Climax r highlights. OKAYish Feel Gud Family Drama!— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) August 14, 2026
മുൻ ഒളിമ്പിക് ഷൂട്ടറായ സഞ്ജയ് വിശ്വനാഥിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് വാടക അമ്മ കടന്നുവരുന്നതും ഇരുവരും തമ്മിൽ രൂപപ്പെടുന്ന വൈകാരിക ബന്ധവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
ഫോർച്യൂൺ ഫോര് സിനിമാസുമായി ചേര്ന്ന്, സിതാര എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സ് ബാനറിൽ സൂര്യദേവര നാഗ വംശി, സായ് സൗജന്യ എന്നിവരാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകര സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
#VishwanathAndSons First Half: - Good!— Movies4u Official (@Movies4u_Officl) August 14, 2026
A clean, simple and straightforward. #Suriya and Mamitha fit their roles really well and keep things engaging.
Story wise, not much happens and it feels a bit lengthy at times, but overall, a good first half.
സംഗീതം ഒരുക്കുന്നു. നവീൻ നൂലിയാണ് എഡിറ്റർ. ബംഗ്ലാനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. വി. വെങ്കട്ടാണ് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ശേഖർ വിജെയും വിജയ് ബിന്നിയും നൃത്തസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നു. അർച്ചന റാവുവും സന്ധ്യ സബ്ബവരപുവുമാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർമാർ. ന്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോസാണ് ഡിഐ നിർവഹിക്കുന്നത്. ടി. ഉദയ് കുമാറാണ് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് മിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
Not #Karuppu, #VishwanathAndSons is the biggest comeback movie of @Suriya_offl 📈🔥 pic.twitter.com/VkxjTSc4eU— గణేష్ (@Ganesh__457) August 14, 2026
സൂര്യ–വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി കൂട്ടുകെട്ട്, മമിത ബൈജുവിന്റെ സാന്നിധ്യം, മികച്ച സാങ്കേതിക ടീം, ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിയ ഗാനങ്ങളും ട്രെയിലറും എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്നാണ് ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.