മമിതയുടെ കിടിലന് ഡാന്സ്; 'വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ്' പ്രമോ സോങ് പുറത്ത്, സൂര്യ ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 14 ന്
സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ നാല്പത്തിയാറാം സിനിമയായി എത്തുന്ന വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സിന്റെ റിലീസ് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 14 ന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 18, 2026 at 5:58 PM IST
സൂര്യയും മമിതയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സി'ന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്. വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ ടീസറും പോസ്റ്ററുമൊക്കെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് സിനിമാസ്വാദകര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴിതാ മനോഹരമായ പ്രമോ സോങ് ആണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
'പട്ടാമ്പൂച്ചി' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ പ്രമോ വീഡിയോയില് മമിതയുടെ കിടിലന് നൃത്തം തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റ്. ജി. വി. പ്രകാശ് ആണ് ഗാനത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അരുണ്രാജ കാമരാജാണ് വരികള് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയ് ബിന്നി ആണ് ഗാനത്തിന് നൃത്തം ഒരുക്കിയത്.
സൂര്യയും മമിതയും ഒരുമിച്ചുള്ള രസകരമായ ഒരു പ്രണയ ഗാനമായാണ് വിഡിയോയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സൂര്യയുടെ കരിയറിലെ നാല്പത്തിയാറാം സിനിമയായി എത്തുന്ന വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സിന്റെ ആഗോള റിലീസ് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 14 നാണ്.
ഒരു പക്കാ ഫാമിലി എന്റര്ടെയ്നറായാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന സൂചനയാണ് ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറും പോസ്റ്ററുമെല്ലാം നല്കുന്ന സൂചന. നാല്പതുകാരനോട് ഇരുപതുകാരിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രണയമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റൈറ്റ്സ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്, ഫോർച്യൂൺ ഫോർ സിനിമാസുമായി സഹകരിച്ച് തെലുഗുവിലെ പ്രമുഖ ബാനർ ആയ സിതാര എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സ് ആണ്. ശ്രീകര സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സൂര്യദേവര നാഗ വംശി, സായ് സൗജന്യ എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം ലക്കി ഭാസ്കറിന് ശേഷം വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ്. വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നതും.
രവീണ ടണ്ഡന്, രാധിക ശരത്കുമാര്, ഭവാനി ശ്രീ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ്പ്രധാന താരങ്ങൾ.
ഛായാഗ്രഹണം - നിമിഷ് രവി, സംഗീതം- ജി വി പ്രകാശ് കുമാർ, എഡിറ്റർ - നവീൻ നൂലി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - ബംഗ്ലാൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - യലമഞ്ചിളി ഗോപാല കൃഷ്ണ (നാനി), ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - കരുമാഞ്ചി ഉമാ മഹേശ്വര റാവു, കലാസംവിധായകർ - ശിവ കാമേഷ് ഡി, ജിത്തു സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ - വി. വെങ്കട്ട്, നൃത്തസംവിധാനം - ശേഖർ വിജെ, വിജയ് ബിന്നി, സംഭാഷണങ്ങൾ - കെ. എൻ. വിജയകുമാർ, ചീഫ് കോ-ഡയറക്റ്റർ - ശ്രീവാസ്തവ , കോ-ഡയറക്ടർ - അഞ്ജി ചോഡപനിഡി, വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ - വാസുദേവ റാവു മൊജ്ജാദ, ഡിഐ - ന്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോസ്, കളറിസ്റ്റ് - വൈശാഖ് ശിവ, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് മിക്സ് - ടി. ഉദയ് കുമാർ, ടീസർ കട്ട് - ബലറാം കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു രാമഗിരി, നിഖിൽ നാദെല്ല, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ - ബലറാം കൃഷ്ണൻ, അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ - ശ്രീനിവാസ് നദിമിണ്ടി, ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് - വിജയകുമാർ, ബാലയ്യ ഡി രാജശേഖർ, രാമറാവു ആലുബെല്ലി, രാം സന്ദീപ് വർമ്മ ജമ്പാന, രമേഷ് അഗുരി, നവീൻ ഈദാര, സായ് ചരൺ വണ്ടവസു, റിഷ ചെറുകുരി, ശിവ ശങ്കർ, അനീഷ് ദേവൻപള്ളി, കലാൽ വെങ്കി ഗൌഡ്, ഡിഒപി ടീം - ആൻസൺ ടൈറ്റസ്, ഹെമിൽ സുഗുനൻ, അഭിജിത് ഷാബു, നിഖില ലാൽകുമാർ, ഹരി ബാബു, പ്രവീൺ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർമാർ - അർച്ചന റാവു, സന്ധ്യ സബ്ബവരപു, മോഷൻ ജിഎഫ്എക്സ് - സബാരി രാമിറോ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - രുദ്രേഷ് എസ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ - കബിലൻ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് - സന്ദീപ് കുൽക്കർണി.